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В РПЦ обеспокоены новым законом о митингах - РИА Новости, 01.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221201/rpts-1835698586.html
В РПЦ обеспокоены новым законом о митингах
В РПЦ обеспокоены новым законом о митингах - РИА Новости, 01.12.2022
В РПЦ обеспокоены новым законом о митингах
Предложенные Русской православной церковью (РПЦ) уточнения вошли в одобренный Советом Федерации закон о местах, где запрещено проведение митингов, его... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:58
2022-12-01T18:59
религия
русская православная церковь
совет федерации рф
московская патриархия
религия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Предложенные Русской православной церковью (РПЦ) уточнения вошли в одобренный Советом Федерации закон о местах, где запрещено проведение митингов, его ограничения не коснутся публичных обрядов и крестных ходов, а субъекты РФ не смогут произвольно устанавливать дополнительные ограничения для мест их проведения, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).Ранее Совфед одобрил закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. В частности, нельзя будет проводить митинги на земельных участках, где расположены храмы и другие объекты культа, а также в их помещениях.В ходе работы над проектом закона, сообщила игумения Ксения, РПЦ предложила две поправки, и обе они были учтены. Первая заключается в том, чтобы ограничения не распространялись на публичные религиозные обряды. Вторая не дает субъектам РФ произвольно расширять перечень мест, где публичные религиозные обряды не могут проводиться."Согласно действующему законодательству – например, массовые крестные ходы в общественных местах – должны проводиться в том порядке, который установлен законом о митингах. Получается, ограничение на проведение публичных мероприятий на территории культовых объектов должно было распространяться и на массовые крестные ходы, которые во многих случаях начинаются и проходят через храмовые территории. Поэтому мы предложили сделать исключение: установить в законопроекте, что это ограничение не распространяется на публичные религиозные обряды, массовые крестные ходы", – пояснила игумения.Указание, что субъекты РФ не вправе устанавливать дополнительные ограничения мест проведения публичных религиозных обрядов, заключается в том, что для проведения публичных религиозных обрядов будут недоступны только те места и территории, которые установлены федеральным законом о митингах. "Субъекты не могут расширить перечень этих мест. Например, на вокзалах запрещено проводить публичные мероприятия, в том числе публичные религиозные обряды – это ограничение сейчас включено в закон о митингах, и оно будет действовать. Но какие-то дополнительные места, где нельзя проводить религиозные обряды, субъекты РФ не могут установить", – рассказала Чернега.Таким образом, сообщила она, субъекты Российской Федерации не смогут как разрешить проведение митинга у храма – это запрещено законом о митингах, и этот запрет субъекты снять не могут – так и установить дополнительные ограничения на проведение публичных религиозных обрядов, и дополнительные места, в которых нельзя их проводить.Культовые объекты, расположенные на предназначенных для строительства храмов участках – например, поклонные кресты или часовни – заблокируют эту землю для проведения на ней пикетов и митингов, это положение содержалось в законопроекте изначально, добавила игумения."Если на земле, выделенной под строительство, расположен культовый объект – например, временное культовое здание, пусть это будет деревянная часовня – в таком случае публичное мероприятие, митинг или пикет, нельзя будет провести на этом земельном участке. Но если такого культового объекта нет, то, соответственно, запрет не будет распространяться. Иными словами, даже если на земле стоит культовое сооружение – то есть даже деревянный крест – эта земля заблокирована от проведения на ней митингов и пикетов", – заключила Чернега.Законопроект, по словам игумении, будет касаться таких случаев, когда речь идет о публичном мероприятии, которое проводится в порядке, установленном законом о митингах с предварительным уведомлением уполномоченного органа о его проведении – подобное мероприятие не может быть проведено на храмовой территории. При этом непосредственно о случаях проведения митингов на прихрамовых территориях, заметила глава правового управления Московской патриархии, ей не приходилось слышать.
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русская православная церковь, совет федерации рф, московская патриархия, религия
Религия, Русская православная церковь, Совет Федерации РФ, Московская Патриархия, Религия
18:58 01.12.2022 (обновлено: 18:59 01.12.2022)
 
В РПЦ обеспокоены новым законом о митингах

Юрслужба РПЦ: новый закон о митингах не коснется публичных обрядов и крестных ходов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВсероссийский крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери
Всероссийский крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Предложенные Русской православной церковью (РПЦ) уточнения вошли в одобренный Советом Федерации закон о местах, где запрещено проведение митингов, его ограничения не коснутся публичных обрядов и крестных ходов, а субъекты РФ не смогут произвольно устанавливать дополнительные ограничения для мест их проведения, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Ранее Совфед одобрил закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. В частности, нельзя будет проводить митинги на земельных участках, где расположены храмы и другие объекты культа, а также в их помещениях.
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В ходе работы над проектом закона, сообщила игумения Ксения, РПЦ предложила две поправки, и обе они были учтены. Первая заключается в том, чтобы ограничения не распространялись на публичные религиозные обряды. Вторая не дает субъектам РФ произвольно расширять перечень мест, где публичные религиозные обряды не могут проводиться.
"Согласно действующему законодательству – например, массовые крестные ходы в общественных местах – должны проводиться в том порядке, который установлен законом о митингах. Получается, ограничение на проведение публичных мероприятий на территории культовых объектов должно было распространяться и на массовые крестные ходы, которые во многих случаях начинаются и проходят через храмовые территории. Поэтому мы предложили сделать исключение: установить в законопроекте, что это ограничение не распространяется на публичные религиозные обряды, массовые крестные ходы", – пояснила игумения.
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Указание, что субъекты РФ не вправе устанавливать дополнительные ограничения мест проведения публичных религиозных обрядов, заключается в том, что для проведения публичных религиозных обрядов будут недоступны только те места и территории, которые установлены федеральным законом о митингах. "Субъекты не могут расширить перечень этих мест. Например, на вокзалах запрещено проводить публичные мероприятия, в том числе публичные религиозные обряды – это ограничение сейчас включено в закон о митингах, и оно будет действовать. Но какие-то дополнительные места, где нельзя проводить религиозные обряды, субъекты РФ не могут установить", – рассказала Чернега.
Таким образом, сообщила она, субъекты Российской Федерации не смогут как разрешить проведение митинга у храма – это запрещено законом о митингах, и этот запрет субъекты снять не могут – так и установить дополнительные ограничения на проведение публичных религиозных обрядов, и дополнительные места, в которых нельзя их проводить.
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Культовые объекты, расположенные на предназначенных для строительства храмов участках – например, поклонные кресты или часовни – заблокируют эту землю для проведения на ней пикетов и митингов, это положение содержалось в законопроекте изначально, добавила игумения.
"Если на земле, выделенной под строительство, расположен культовый объект – например, временное культовое здание, пусть это будет деревянная часовня – в таком случае публичное мероприятие, митинг или пикет, нельзя будет провести на этом земельном участке. Но если такого культового объекта нет, то, соответственно, запрет не будет распространяться. Иными словами, даже если на земле стоит культовое сооружение – то есть даже деревянный крест – эта земля заблокирована от проведения на ней митингов и пикетов", – заключила Чернега.
Законопроект, по словам игумении, будет касаться таких случаев, когда речь идет о публичном мероприятии, которое проводится в порядке, установленном законом о митингах с предварительным уведомлением уполномоченного органа о его проведении – подобное мероприятие не может быть проведено на храмовой территории. При этом непосредственно о случаях проведения митингов на прихрамовых территориях, заметила глава правового управления Московской патриархии, ей не приходилось слышать.
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