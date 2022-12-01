https://ria.ru/20221201/rosatom-1835706658.html

"Росатом" способствует развитию регионов России, заявил Чернышенко

"Росатом" способствует развитию регионов России, заявил Чернышенко - РИА Новости, 01.12.2022

"Росатом" способствует развитию регионов России, заявил Чернышенко

"Росатом" способствует научно-технологическому и социально-экономическому развитию регионов России, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:25

2022-12-01T19:25

2022-12-01T19:25

россия

дмитрий чернышенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

политика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Росатом" способствует научно-технологическому и социально-экономическому развитию регионов России, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении атомной госкорпорации по случаю ее 15-летия.Первого декабря 2007 года президент России Владимир Путин подписал закон "О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию.В контуре госкорпорации были объединены все активы, необходимые для формирования полного цикла атомной энергетики: от добычи урана до сооружения и обеспечения эксплуатации АЭС. В "Росатом" в настоящее время входят 350 предприятий, на них работают около 300 тысяч человек."Росатом" уделяет большое внимание научно-технологическому и социально-экономическому развитию не только своих предприятий и "атомных" городов, но и субъектов Российской Федерации", - отметил Чернышенко, слова которого приведены в сообщении на сайте правительства РФ.По словам Чернышенко, "Росатом" стал не только лидером отечественной энергетики и глобального рынка ядерных технологий - наряду с созданием квантовых процессоров и специализированного софта для удалённого доступа госкорпорация системно работает над формированием кадрового резерва для страны. Госкорпорация запускает образовательные программы для учащихся школ и вузов, способствует обмену опытом между представителями научных институтов России и международного научного сообщества, добавил он."Сегодня в научных организациях совместно с предприятиями "Росатома" осуществляются фундаментальные и поисковые исследования в области ядерной физики, физики высоких энергий, ядерной медицины, ведутся работы по созданию объектов инфраструктуры по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами и переводу объектов ядерного наследия в безопасное состояние", – сказал Чернышенко.Госкорпорация реализует мероприятия "дорожной карты" "Квантовые вычисления", добавил вице-премьер. В частности, на базе структур "Росатома" будет создан корпоративный университет по развитию высокотехнологичного направления. Его целью станет формирование кадрового резерва для отрасли.Центральный проектно-технологический институт "Росатома" разработал проект и архитектурный облик центра коллективного пользования "СКИФ". Работа над проектом класса "мегасайенс" с синхротроном поколения 4+ ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", напомнил Чернышенко. При помощи этой установки можно будет изучать структуру различных органических и неорганических веществ, применяя полученные знания в материаловедении, фармакологии, генетике, биологии, геологии, геохимии, а также в квантовой химии.Кроме того, по поручению президента РФ Минобрнауки совместно с госкорпорацией начали проект Национального центра физики и математики, открыт филиал МГУ имени Ломоносова в Сарове и муниципальном округе Дивеево Нижегородской области."Я благодарю ветеранов, ученых и сотрудников госкорпорации за вклад в развитие атомной промышленности и повышение энергетической независимости нашей страны. Желаю всем сотрудникам движения вперед и новых научных достижений на благо России", – добавил вице-премьер.По мнению специалистов, принятое 15 лет назад решение главы государства о формировании единой госкорпорации по атомной энергии из во многом разрозненных предприятий было стратегически верным. Как подчеркивали эксперты, российская атомная отрасль при поддержке со стороны руководства страны в конце 2000-х годов не просто выстояла, сохранив свой уникальный научный, производственный и, главное, человеческий потенциал, но и, совершив подлинный ренессанс, перешла к активному развитию.

https://ria.ru/20221201/rosatom-1835454523.html

https://ria.ru/20221201/rosatom-1835469189.html

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий чернышенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика