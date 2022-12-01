https://ria.ru/20221201/rosatom-1835454523.html

Эксперт перечислил большие успехи "Росатома" в "технологиях будущего"

Эксперт перечислил большие успехи "Росатома" в "технологиях будущего" - РИА Новости, 01.12.2022

Эксперт перечислил большие успехи "Росатома" в "технологиях будущего"

"Росатом" за последние пять лет начал осваивать свои новые передовые технологии, направленные на развитие атомной энергетики, это большое достижение... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T03:06

2022-12-01T03:06

2022-12-01T09:06

наука

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

россия

александр уваров

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Росатом" за последние пять лет начал осваивать свои новые передовые технологии, направленные на развитие атомной энергетики, это большое достижение госкорпорации, заявил РИА Новости заявил РИА Новости главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров.В четверг исполняется 15 лет со дня создания новой формы управления отечественной атомной отраслью. Первого декабря 2007 года президент России Владимир Путин подписал закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию.В контуре госкорпорации были объединены все активы, необходимые для формирования полного цикла атомной энергетики: от добычи урана до сооружения и обеспечения эксплуатации АЭС. В "Росатом" входят 350 предприятий, на них работают около 300 тысяч человек.По мнению специалистов, решение главы государства о формировании единой корпорации по атомной энергии из во многом разрозненных предприятий было стратегически верным. Как подчеркивали эксперты, российская атомная отрасль при поддержке со стороны руководства страны в конце 2000-х годов не просто выстояла, сохранив свой уникальный научный, производственный и, главное, человеческий потенциал, но и, совершив подлинный ренессанс, перешла к активному развитию.Линейка атомных энергоблоковУваров рассказал, что, по его мнению, надо считать большими практическими успехами "Росатома" в сфере атомной энергетики за время, прошедшее с 10-летия госкорпорации."Если выход "Росатома" на новые площадки АЭС за рубежом к середине 2010-х годов был обеспечен прежде всего реакторными установками ВВЭР-1000, разработанными в СССР, то минувшие пять лет отмечены серийным строительством в разных странах энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, разработанными российскими специалистами в XXI веке. Заметим, что в нынешнем году из 7 "первых бетонов" на площадках будущих АЭС в разных странах мира 5 состоялись именно на стройках блоков ВВЭР-1200", - отметил Уваров.Параллельно шло развитие технологий малой атомной генерации, добавил он."Но сначала здесь отмечу начавшуюся в последние два года эксплуатацию наших новых, на данный момент самых мощных в мире универсальных атомных ледоколов - это тоже яркий успех "Росатома". Первые два атомохода, "Арктика" и "Сибирь", работают на Северном морском пути, готовится к выполнению регулярных рейсов ледокол "Урал", - сказал собеседник агентства."Так вот, особенность этих ледоколов в том, что на них применена реакторная установка РИТМ, отличающаяся интегральной компоновкой, то есть когда все оборудование размещается внутри корпуса реактора. За счет этого установка РИТМ оказалась существенно легче и почти на 20% мощнее реакторов, использовавшихся до этого на наших атомных ледоколах, построенных еще в советские времена", - пояснил Уваров. В результате удалось получить улучшенные технические характеристики новых ледоколов - в том числе по скорости и ледопроходимости, добавил эксперт."И не случайно специалисты зачастую называют реакторную установку РИТМ инженерным шедевром. Она оказалась удачной и с точки зрения наземного размещения - и "Росатом" уже начал проекты строительства атомных станций малой, в несколько десятков мегаватт электрической мощности на базе РИТМа в России и рассматривает их в качестве важной составляющей своего экспортного предложения. А такие малые АЭС вызывают все больший интерес в мире", - сказал Уваров.Но РИТМы будут востребованы и в мобильном исполнении - в составе планируемых к производству новых плавучих атомных энергоблоков, подчеркнул он."Было бы несправедливым не упомянуть и уже переходящие в практическую плоскость проекты энергоблоков мощностью в несколько единиц мегаватт. Здесь я отмечу проект "Шельф-М". Он сам по себе технически красив, и также обладает рядом преимуществ в части размещения, эксплуатации и обслуживания", - сказал Уваров. По плану, к 2030 году головная атомная станция малой мощности "Шельф-М" должна начать работу в Арктической зоне России."Очевидно, что, опробовав на практике в России такие мини-энергоблоки, "Росатом" будет также предлагать их иностранным партнерам", - добавил Уваров.Технологии будущегоПо словам Уварова, сказанное выше касалось традиционной атомной энергетики с реакторами на тепловых нейтронах."Но за прошедшее пятилетие "Росатому" удалось сделать существенный шаг в освоении технологий энергетических реакторов большой мощности на быстрых нейтронах. На Белоярской АЭС "быстрый" реактор БН-800 начал работу на промышленном смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе. То есть делается то, для чего эта установка и предназначалась - показать работу на таком топливе промышленного производства", - добавил собеседник агентства."Однако мы понимаем, что БН-800 был необходим прежде всего для восстановления компетенций наших атомщиков по проектированию, строительству, пуску и эксплуатации больших "быстрых" энергетических реакторных установок с жидким натрием в качестве теплоносителя", - отметил эксперт.И с точки зрения дальнейшей практической реализации этого опыта очень важным стало решение руководства атомной отрасли о строительстве на Белоярской АЭС пятого энергоблока с реактором БН-1200 - это будет пилотный коммерческий "быстрый" блок, который, как ожидается, не уступит в конкурентоспособности блокам с "тепловыми" реакторами ВВЭР, добавил Уваров."Безусловно, большим событием стало начало строительства в прошлом году на площадке под Томском опытно-демонстрационной реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 - это тоже реактор на быстрых нейтронах, но со свинцовым теплоносителем. То есть "свинцовые" реакторы из, что называется, бумажных начинают превращаться в "железо", - сказал собеседник агентства.Согласно планам "Росатома", отечественная атомная энергетика должна со временем стать двухкомпонентной, в которой "сопрягаются" и "тепловые", и "быстрые" реакторы, напомнил Уваров."Это будет нужно для замыкания ядерного топливного цикла, в котором, как зачастую образно говорят, будет организован "круговорот" ядерного горючего, плутония, для решения ресурсных проблем атомной индустрии, связанных с конечными запасами природного урана", - пояснил эксперт."Выше уже было сказано о МОКС-топливе для "быстрых" реакторов, но я напомню о не менее важном результате - начале практического освоения технологий так называемого РЕМИКС-топлива, смысл которого заключен в вовлечении плутония в топливное обеспечение реакторов ВВЭР. То есть речь идет о действительном начале создания настоящей двухкомпонентной энергетики", - сказал Уваров.Также надо упомянуть о принятом в отрасли решении развивать технологию реакторов ВВЭР, выходить на реакторы со спектральным регулированием, которые могут работать в замкнутом ядерном топливном цикле, уменьшая потребление природного урана, добавил собеседник агентства."Таким образом, можно резюмировать, что "Росатом" как госкорпорация, в свое первое десятилетие обеспечив ренессанс российской атомной отрасли и создав предпосылки к ее развитию, не стал почивать на заслуженных, но все же промежуточных лаврах, а за пять последующих лет продемонстрировал свои новые передовые технологии на практике", - подчеркнул Уваров.Достижения в цифрах и фактахЯдерный оружейный комплекс "Росатома" на протяжении многих лет полностью выполняет гособоронзаказ, надежно обеспечивая оборону и безопасность России.Объем вырабатываемой электроэнергии на АЭС концерна "Росэнергоатом" за более чем полтора десятка лет вырос более чем на половину: в 2005 году суммарная выработка составляла 147,6 миллиардов киловатт-часов, а в 2021 году - 222,4 миллиарда киловатт-часов.При этом в 2020 году впервые выработка российских АЭС (215,7 миллиардов киловатт-часов) превысила рекордный показатель всех атомных станций СССР (215,6 миллиардов киловатт-часов). Доля атомной генерации в России составляет около 20% (в 2005 году – 15,8%).За 15 лет построены 11 новых атомных энергоблоков на территории РФ и 8 энергоблоков за рубежом. "Росатом" в настоящее время возводит АЭС в 8 странах, в портфеле заказов - договоренности на строительство 34 энергоблоков. В стадии сооружения находятся проекты в Бангладеш, Белоруссии, Венгрии, Египте, Индии, Иране, Китае, Турции."Росатом" является мировым лидером по количеству энергоблоков АЭС в портфеле зарубежных заказов и занимает 70% глобального рынка сооружения АЭС.В России "Росатом" сооружает сегодня два энергоблока на Курской АЭС-2, уникальный энергоблок четвертого поколения с быстрым реактором естественной безопасности БРЕСТ-ОД-300 в Северске Томской области.Помимо строительства АЭС большой мощности, разрабатываются перспективные проекты малых атомных станций. В частности, в 2020 году на Чукотке была введена в промышленную эксплуатацию первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция – ПАТЭС "Академик Ломоносов". Также началось строительство плавучих энергоблоков на базе реактора РИТМ-200. Планируется сооружение наземной АЭС малой мощности в Якутии.Госкорпорация входит в тройку мировых лидеров на рынке услуг по ядерному топливному циклу, занимая второе место по добыче урана, первое место по обогащению урана и третье место по фабрикации топлива.С 2017 года в контуре "Росатома" ведется системная работа по развитию новых направлений деятельности и созданию новых продуктов. С тех пор выручка по новым продуктам выросла почти вдвое, до 335 миллиардов рублей в 2021 году.В "Росатоме" развивается порядка 80 новых бизнес-направлений. Самые значимые: перевозки по Северному морскому пути и создание арктической портовой инфраструктуры, ядерная медицина, цифровизация, аддитивные технологии, ветроэнергетика, инфраструктурные решения, логистика, новые материалы.По части направлений уже достигнуты значимые результаты. На территории России создана полная импортонезависимая цепочка производства углекомпозитных продуктов – от сырья до готовых изделий. Сформированы компетенции по строительству ветроэлектростанций и производству оборудования для них. На юге страны (в Адыгее, Ставропольском крае и Ростовской области) построены и запущены шесть ветропарков, ведется строительство еще двух.Идет обновление атомного ледокольного флота – уже приняты в эксплуатацию два новых атомных ледокола ("Арктика" и "Сибирь"), продолжается строительство еще трех. По итогам 2021 года зафиксирован рекордный объем перевозки грузов по Северному морскому пути – почти 35 миллионов тонн.В области решения национальных экологических задач создана федеральная государственная информационная система по обращению с отходами первого и второго класса. Организованы разработка и производство оборудования для ядерной медицины.Ведется активная работа по технологическому обновлению атомной отрасли и российской промышленности в целом. В интересах нефтегазовой отрасли в Санкт-Петербурге создан первый в Европе стенд для испытания СПГ-оборудования."Росатом" уже несколько лет работает и над импортозамещением программного обеспечения. В госкорпорации создано свыше 70 собственных цифровых продуктов, из них более 20 внесено в реестр отечественного программного обеспечения.

https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html

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https://ria.ru/20221124/konferentsiya-1833988034.html

https://ria.ru/20221122/neytrony-1833467704.html

https://ria.ru/20221121/rosatom-1833142503.html

https://ria.ru/20221122/aes-1833352804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, россия, александр уваров