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В США приняли резолюцию о предотвращении забастовки железнодорожников - РИА Новости, 01.12.2022
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В США приняли резолюцию о предотвращении забастовки железнодорожников
В США приняли резолюцию о предотвращении забастовки железнодорожников - РИА Новости, 01.12.2022
В США приняли резолюцию о предотвращении забастовки железнодорожников
Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за принятие резолюции, направленной на принудительное предотвращение общенациональной забастовки... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T04:20
2022-12-01T04:20
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за принятие резолюции, направленной на принудительное предотвращение общенациональной забастовки работников железнодорожной отрасли страны, следует из опубликованного текста документа."Обеспечить решение неурегулированных разногласий между отдельными железными дорогами в лице Национального комитета конференции перевозчиков… и отдельными их работниками", - говорится в документе.Документ против "угроз отдельных трудовых организаций в отношении необходимых транспортных услуг Соединенных Штатов Америки" получил поддержку 290 членов палаты при 137 голосах "против".Согласно резолюции, между профсоюзами железнодорожников и крупнейшими железнодорожными грузоперевозчиками страны принимается временное соглашение, достигнутое в сентябре при посредничестве президента США Джо Байдена.После принятия резолюции, она уходит на голосование в сенат и как ожидается, будет принята до 9 декабря, когда на железных дорогах может начаться забастовка.Байден уже выступил в поддержку исхода голосования, выразив признательность обеим партиям за "срочное действие" по предотвращению стачки. "Теперь сенат должен срочно действовать. Без определенности по финальному голосованию… железные дороги начнут уже на этих выходных приостанавливать движение критически важных материалов, включая химические вещества для очистки нашей питьевой воды", - говорится в его заявлении, опубликованном Белым домом.Как сообщалось, Байден настаивает на принятии соглашения на постоянной основе между профсоюзами и крупнейшими компаниями в том виде, в котором оно было согласовано в сентябре в качестве временной меры. По словам президента, по условиям соглашения зарплаты железнодорожников вырастут на "исторические" 24%, будут улучшены условия по защите здоровья, а также предоставлена возможность незапланированного отсутствия на работе по медицинским причинам.Всеобщая забастовка 100 тысяч рабочих может начаться 9 декабря, если четыре из 12 профсоюзов работников железнодорожной отрасли, которые до сих пор отвергают условия соглашения c грузоперевозчиками, не достигнут компромисса в переговорах. По данным организации Anderson Economic Group, за первую же неделю забастовки экономика США может потерять 1 миллиард долларов.
https://ria.ru/20221128/zabastovka-1834652432.html
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
04:20 01.12.2022
 
В США приняли резолюцию о предотвращении забастовки железнодорожников

Палата представителей США приняла резолюцию о предотвращении забастовки железнодорожников

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за принятие резолюции, направленной на принудительное предотвращение общенациональной забастовки работников железнодорожной отрасли страны, следует из опубликованного текста документа.
"Обеспечить решение неурегулированных разногласий между отдельными железными дорогами в лице Национального комитета конференции перевозчиков… и отдельными их работниками", - говорится в документе.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 02:38
Забастовка железнодорожников разрушит экономику США, заявили в конгрессе
Документ против "угроз отдельных трудовых организаций в отношении необходимых транспортных услуг Соединенных Штатов Америки" получил поддержку 290 членов палаты при 137 голосах "против".
Согласно резолюции, между профсоюзами железнодорожников и крупнейшими железнодорожными грузоперевозчиками страны принимается временное соглашение, достигнутое в сентябре при посредничестве президента США Джо Байдена.
После принятия резолюции, она уходит на голосование в сенат и как ожидается, будет принята до 9 декабря, когда на железных дорогах может начаться забастовка.
Байден уже выступил в поддержку исхода голосования, выразив признательность обеим партиям за "срочное действие" по предотвращению стачки. "Теперь сенат должен срочно действовать. Без определенности по финальному голосованию… железные дороги начнут уже на этих выходных приостанавливать движение критически важных материалов, включая химические вещества для очистки нашей питьевой воды", - говорится в его заявлении, опубликованном Белым домом.
Как сообщалось, Байден настаивает на принятии соглашения на постоянной основе между профсоюзами и крупнейшими компаниями в том виде, в котором оно было согласовано в сентябре в качестве временной меры. По словам президента, по условиям соглашения зарплаты железнодорожников вырастут на "исторические" 24%, будут улучшены условия по защите здоровья, а также предоставлена возможность незапланированного отсутствия на работе по медицинским причинам.
Всеобщая забастовка 100 тысяч рабочих может начаться 9 декабря, если четыре из 12 профсоюзов работников железнодорожной отрасли, которые до сих пор отвергают условия соглашения c грузоперевозчиками, не достигнут компромисса в переговорах. По данным организации Anderson Economic Group, за первую же неделю забастовки экономика США может потерять 1 миллиард долларов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 23:59
Байден посчитал недопустимой забастовку железнодорожников в США
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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