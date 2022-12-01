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В Волгограде при возгорании четырех машин погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2022
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В Волгограде при возгорании четырех машин погиб ребенок
В Волгограде при возгорании четырех машин погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2022
В Волгограде при возгорании четырех машин погиб ребенок
Трехлетний ребенок погиб в Волгограде при возгорании четырех машин, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:29
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происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 1 дек — РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб в Волгограде при возгорании четырех машин, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.ЧП произошло утром в четверг в Советском районе города. Загорелись автомобили, припаркованные у дома, два выгорели полностью, еще два — повреждены частично."В ходе осмотра места происшествия в автомобиле Skoda обнаружено тело ребенка, 52-летний владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу", — говорится в сообщении.Во время осмотра Skoda полицейские нашли два ацетиленовых баллона, предварительная причина пожара — утечка газа.СК завел уголовное дело.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, пострадавшего мужчину доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20221116/gibel-1831810442.html
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волгоград
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Сгоревшие из-за утечки газа автомобили в Волгограде
В Волгограде ночью сгорели 4 автомобиля, погиб ребенок, один взрослый пострадал. Полиция сообщила, что предварительная причина пожара - утечка газа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
09:29 01.12.2022 (обновлено: 11:02 01.12.2022)
 
В Волгограде при возгорании четырех машин погиб ребенок

В Волгограде при возгорании четырех машин погиб ребенок, пострадал мужчина

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 дек — РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб в Волгограде при возгорании четырех машин, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
ЧП произошло утром в четверг в Советском районе города. Загорелись автомобили, припаркованные у дома, два выгорели полностью, еще два — повреждены частично.
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В Алтайском крае при пожаре погиб четырехлетний ребенок
"В ходе осмотра места происшествия в автомобиле Skoda обнаружено тело ребенка, 52-летний владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу", — говорится в сообщении.
Во время осмотра Skoda полицейские нашли два ацетиленовых баллона, предварительная причина пожара — утечка газа.
СК завел уголовное дело.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, пострадавшего мужчину доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
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