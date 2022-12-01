https://ria.ru/20221201/proisshestvie-1835459808.html

В Волгограде при возгорании четырех машин погиб ребенок

В Волгограде при возгорании четырех машин погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2022

В Волгограде при возгорании четырех машин погиб ребенок

Трехлетний ребенок погиб в Волгограде при возгорании четырех машин, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:29

2022-12-01T09:29

2022-12-01T11:02

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 1 дек — РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб в Волгограде при возгорании четырех машин, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.ЧП произошло утром в четверг в Советском районе города. Загорелись автомобили, припаркованные у дома, два выгорели полностью, еще два — повреждены частично."В ходе осмотра места происшествия в автомобиле Skoda обнаружено тело ребенка, 52-летний владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу", — говорится в сообщении.Во время осмотра Skoda полицейские нашли два ацетиленовых баллона, предварительная причина пожара — утечка газа.СК завел уголовное дело.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, пострадавшего мужчину доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20221116/gibel-1831810442.html

https://ria.ru/20221027/pozhar-1827193657.html

волгоград

волгоградская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сгоревшие из-за утечки газа автомобили в Волгограде В Волгограде ночью сгорели 4 автомобиля, погиб ребенок, один взрослый пострадал. Полиция сообщила, что предварительная причина пожара - утечка газа. 2022-12-01T09:29 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоград, волгоградская область