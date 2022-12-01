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Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых - РИА Новости, 01.12.2022
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Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых
Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых - РИА Новости, 01.12.2022
Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых
Защита обжалует приговор по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, заявил РИА Новости адвокат Зиявудина Александр Гофштейн. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:09
2022-12-01T18:09
происшествия
зиявудин магомедов
магомед магомедов
александр гофштейн
москва
сумма
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Защита обжалует приговор по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, заявил РИА Новости адвокат Зиявудина Александр Гофштейн."Да, мы будем обжаловать", - сказал собеседник агентства.Суд сегодня приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Его брат экс-сенатор Магомед Магомедов получил 18 лет, остальные четыре фигуранта – от 7 до 12 лет.Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей, при этом заявленный Генпрокуратурой иск на 5,8 миллиарда передан на рассмотрение в гражданское производство. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме" и транспортной группе Fesco.Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда - к 21 году. Братья вину не признали.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остался пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
https://ria.ru/20220923/arashukov-1819026178.html
https://ria.ru/20221130/zhaloba-1835212030.html
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происшествия, зиявудин магомедов, магомед магомедов, александр гофштейн, москва, сумма, генеральная прокуратура рф, fesco, forbes
Происшествия, Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов, Александр Гофштейн, Москва, Сумма, Генеральная прокуратура РФ, FESCO, Forbes
18:09 01.12.2022
 
Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых

Адвокат Гофштейн сообщил, что защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФигурант "дела "Суммы", бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов
Фигурант дела Суммы, бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Фигурант "дела "Суммы", бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Защита обжалует приговор по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, заявил РИА Новости адвокат Зиявудина Александр Гофштейн.
"Да, мы будем обжаловать", - сказал собеседник агентства.
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Присяжные признали отца и сына Арашуковых виновными в организации убийств
Суд сегодня приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Его брат экс-сенатор Магомед Магомедов получил 18 лет, остальные четыре фигуранта – от 7 до 12 лет.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей, при этом заявленный Генпрокуратурой иск на 5,8 миллиарда передан на рассмотрение в гражданское производство. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме" и транспортной группе Fesco.
Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда - к 21 году. Братья вину не признали.
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остался пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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