Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых
Адвокат Гофштейн сообщил, что защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФигурант "дела "Суммы", бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов
Фигурант "дела "Суммы", бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Защита обжалует приговор по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, заявил РИА Новости адвокат Зиявудина Александр Гофштейн.
"Да, мы будем обжаловать", - сказал собеседник агентства.
Суд сегодня приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Его брат экс-сенатор Магомед Магомедов получил 18 лет, остальные четыре фигуранта – от 7 до 12 лет.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей, при этом заявленный Генпрокуратурой иск на 5,8 миллиарда передан на рассмотрение в гражданское производство. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме" и транспортной группе Fesco.
Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда - к 21 году. Братья вину не признали.
30 ноября, 11:18Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Ивану Сафронову
Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остался пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.