https://ria.ru/20221201/prigovor-1835681360.html

Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых

Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых - РИА Новости, 01.12.2022

Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых

Защита обжалует приговор по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, заявил РИА Новости адвокат Зиявудина Александр Гофштейн. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:09

2022-12-01T18:09

2022-12-01T18:09

происшествия

зиявудин магомедов

магомед магомедов

александр гофштейн

москва

сумма

генеральная прокуратура рф

fesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834173569_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_53fc7255facb5a226b5fd8c911fc2ac0.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Защита обжалует приговор по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, заявил РИА Новости адвокат Зиявудина Александр Гофштейн."Да, мы будем обжаловать", - сказал собеседник агентства.Суд сегодня приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 миллиардов рублей. Его брат экс-сенатор Магомед Магомедов получил 18 лет, остальные четыре фигуранта – от 7 до 12 лет.Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей, при этом заявленный Генпрокуратурой иск на 5,8 миллиарда передан на рассмотрение в гражданское производство. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме" и транспортной группе Fesco.Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы, Магомеда - к 21 году. Братья вину не признали.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Магомедовых 750 миллионов долларов в доход государства.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остался пакет в 32,5% акций крупной российской транспортной группы Fesco.

https://ria.ru/20220923/arashukov-1819026178.html

https://ria.ru/20221130/zhaloba-1835212030.html

https://ria.ru/20221201/sud-1835591511.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, зиявудин магомедов, магомед магомедов, александр гофштейн, москва, сумма, генеральная прокуратура рф, fesco, forbes