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Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе - РИА Новости, 01.12.2022
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Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе
Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе
Страны Запада после того, как разрушили Минскую группу ОБСЕ, пытаются вклиниться в посреднические усилия РФ по налаживанию отношений между Арменией и... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:20
2022-12-01T13:20
сергей лавров
россия
армения
азербайджан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Страны Запада после того, как разрушили Минскую группу ОБСЕ, пытаются вклиниться в посреднические усилия РФ по налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном, но получается непродуктивно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр отметил, что Россия помогает Армении и Азербайджану в делимитации границы и будет оказывать содействие в согласовании мирного договора между Ереваном и Баку."Параллельно мы наблюдали судорожные попытки других игроков вклиниться в эти процессы. Мы никаких проблем с этим не испытывали, единственное, что мы отмечали в контактах с Ереваном и Баку, это то, что Запад после начала специальной военной операции устами Вашингтона и Парижа официально заявил, что они нигде, ни в каких форматах с Россией участвовать не будут. Тем самым они заявили о завершении деятельности Минской группы ОБСЕ", - сказал Лавров на пресс-конференции."Сейчас и французы, и американцы, и Евросоюз в целом пытаются компенсировать похороненную ими Минскую группу своим вклиниванием в посреднические услуги, причем пытаются подобрать и приватизировать те договоренности, которые достигнуты сторонами при российском участии. Например, проводят в Брюсселе заседание комиссии по делимитации. Ну, и армяне, и азербайджанцы люди вежливые, они туда ездят. Но как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших союзных республик, которые существуют только в российском Генштабе, мне представить трудно", - добавил министр.
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сергей лавров, россия, армения, азербайджан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Сергей Лавров, Россия, Армения, Азербайджан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
13:20 01.12.2022
 
Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе

Лавров: Запад пытается вклиниться в посреднические усилия России между Ереваном и Баку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Страны Запада после того, как разрушили Минскую группу ОБСЕ, пытаются вклиниться в посреднические усилия РФ по налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном, но получается непродуктивно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что Россия помогает Армении и Азербайджану в делимитации границы и будет оказывать содействие в согласовании мирного договора между Ереваном и Баку.
"Параллельно мы наблюдали судорожные попытки других игроков вклиниться в эти процессы. Мы никаких проблем с этим не испытывали, единственное, что мы отмечали в контактах с Ереваном и Баку, это то, что Запад после начала специальной военной операции устами Вашингтона и Парижа официально заявил, что они нигде, ни в каких форматах с Россией участвовать не будут. Тем самым они заявили о завершении деятельности Минской группы ОБСЕ", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Сейчас и французы, и американцы, и Евросоюз в целом пытаются компенсировать похороненную ими Минскую группу своим вклиниванием в посреднические услуги, причем пытаются подобрать и приватизировать те договоренности, которые достигнуты сторонами при российском участии. Например, проводят в Брюсселе заседание комиссии по делимитации. Ну, и армяне, и азербайджанцы люди вежливые, они туда ездят. Но как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших союзных республик, которые существуют только в российском Генштабе, мне представить трудно", - добавил министр.
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Сергей ЛавровРоссияАрменияАзербайджанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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