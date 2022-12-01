https://ria.ru/20221201/posrednichestvo-1835543186.html

Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе

Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе

Страны Запада после того, как разрушили Минскую группу ОБСЕ, пытаются вклиниться в посреднические усилия РФ по налаживанию отношений между Арменией и... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:20

2022-12-01T13:20

2022-12-01T13:20

сергей лавров

россия

армения

азербайджан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Страны Запада после того, как разрушили Минскую группу ОБСЕ, пытаются вклиниться в посреднические усилия РФ по налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном, но получается непродуктивно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр отметил, что Россия помогает Армении и Азербайджану в делимитации границы и будет оказывать содействие в согласовании мирного договора между Ереваном и Баку."Параллельно мы наблюдали судорожные попытки других игроков вклиниться в эти процессы. Мы никаких проблем с этим не испытывали, единственное, что мы отмечали в контактах с Ереваном и Баку, это то, что Запад после начала специальной военной операции устами Вашингтона и Парижа официально заявил, что они нигде, ни в каких форматах с Россией участвовать не будут. Тем самым они заявили о завершении деятельности Минской группы ОБСЕ", - сказал Лавров на пресс-конференции."Сейчас и французы, и американцы, и Евросоюз в целом пытаются компенсировать похороненную ими Минскую группу своим вклиниванием в посреднические услуги, причем пытаются подобрать и приватизировать те договоренности, которые достигнуты сторонами при российском участии. Например, проводят в Брюсселе заседание комиссии по делимитации. Ну, и армяне, и азербайджанцы люди вежливые, они туда ездят. Но как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших союзных республик, которые существуют только в российском Генштабе, мне представить трудно", - добавил министр.

https://ria.ru/20221128/mir-1834813795.html

россия

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, россия, армения, азербайджан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика