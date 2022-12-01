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Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе
Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе
Страны Запада после того, как разрушили Минскую группу ОБСЕ, пытаются вклиниться в посреднические усилия РФ по налаживанию отношений между Арменией и... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:20
2022-12-01T13:20
2022-12-01T13:20
сергей лавров
россия
армения
азербайджан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Страны Запада после того, как разрушили Минскую группу ОБСЕ, пытаются вклиниться в посреднические усилия РФ по налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном, но получается непродуктивно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр отметил, что Россия помогает Армении и Азербайджану в делимитации границы и будет оказывать содействие в согласовании мирного договора между Ереваном и Баку."Параллельно мы наблюдали судорожные попытки других игроков вклиниться в эти процессы. Мы никаких проблем с этим не испытывали, единственное, что мы отмечали в контактах с Ереваном и Баку, это то, что Запад после начала специальной военной операции устами Вашингтона и Парижа официально заявил, что они нигде, ни в каких форматах с Россией участвовать не будут. Тем самым они заявили о завершении деятельности Минской группы ОБСЕ", - сказал Лавров на пресс-конференции."Сейчас и французы, и американцы, и Евросоюз в целом пытаются компенсировать похороненную ими Минскую группу своим вклиниванием в посреднические услуги, причем пытаются подобрать и приватизировать те договоренности, которые достигнуты сторонами при российском участии. Например, проводят в Брюсселе заседание комиссии по делимитации. Ну, и армяне, и азербайджанцы люди вежливые, они туда ездят. Но как можно обсуждать делимитацию, не имея на руках карты бывших союзных республик, которые существуют только в российском Генштабе, мне представить трудно", - добавил министр.
https://ria.ru/20221128/mir-1834813795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, армения, азербайджан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Сергей Лавров, Россия, Армения, Азербайджан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Лавров осудил реакцию Запада на помощь России в урегулировании на Кавказе
Лавров: Запад пытается вклиниться в посреднические усилия России между Ереваном и Баку