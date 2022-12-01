https://ria.ru/20221201/polsha-1835428731.html

Польская мечта о Западной Украине близка к исполнению

Польская мечта о Западной Украине близка к исполнению - РИА Новости, 01.12.2022

Польская мечта о Западной Украине близка к исполнению

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА Новости, что, согласно получаемым его ведомством сведениям, польские власти... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:00

2022-12-01T08:00

2022-12-01T09:33

сергей нарышкин

польша

авторы

варшава

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА Новости, что, согласно получаемым его ведомством сведениям, польские власти форсируют подготовку к аннексии Западной Украины.Сама по себе эта информация, разумеется, не тянет на сенсацию. Стремление Варшавы перекроить политическую карту региона в свою пользу давно уже перестало быть темой обсуждения исключительно для маргинальных конспирологов.Комментарии Нарышкина интересны иным: едва ли не впервые открыто и на столь высоком уровне обрисован в целостности тот теоретический фундамент, на котором строят свои экспансионистские планы польские элиты. И надо признать, что ими создана стройная и внутренне непротиворечивая теоретическая концепция.Итак, претензии Польши на Западную Украину, а точнее на Львовскую, Ивано-Франковскую области и большую часть Тернопольской, стоят на убеждении, что это исконно польские земли. "Исконность" — понятие, конечно, относительное, но невозможно спорить, что эти территории действительно весьма длительное время входили в состав польского государства.Главный польский аргумент в пользу возвращения этих территорий — восстановление справедливости, причем, так сказать, и в историческом контексте, и в более сиюминутно-прагматическом.Польша не получила от Украины никакой компенсации — и даже просто извинений — за Волынскую резню 1943 года, устроенную украинскими националистами. По сведениям директора СВР, в Варшаве считают, что у них на руках достаточно архивных документов для выдвижения реституционных требований.Не менее важны современные реалии. Из всех западных стран Польша оказывает едва ли не самую большую (если считать не в виртуальных долларовых миллиардах, а в реальных делах) помощь Украине в настоящий момент. Через нее идет транзит военных грузов, она сама активно поставляет военную помощь Киеву. Польша приняла полтора миллиона украинских беженцев — это второе место после России, принявшей почти 2,5 миллиона человек. Вот только население нашей страны почти 150 миллионов, а у Польши недотягивает до 40. Объективно нагрузка на польскую систему тяжелейшая.И в итоге за все сделанное для Украины на польскую территорию прилетела украинская ракета, убив двух человек. А Киев мало того что снова не извинился, так еще и попытался сделать вид, что он вообще ни при чем. Варшава, разумеется, была вынуждена это "проглотить" для поддержания общезападной солидарности вокруг Украины. Но можно понять, почему поляки считают, что им по совокупности положена щедрая компенсация. И возвращение некогда польских территорий вполне за таковую сойдет.Тут, конечно, возникает вопрос: что за меркантильность? А как же общезападная солидарность и "мир, основанный на правилах"?Но как раз вот тут у Польши нет никаких проблем и противоречий. Варшава не пытается (в отличие от лицемерных западноевропейских товарок, агитирующих собственное население мерзнуть во имя Украины) маскировать реальность, в которой идет очередной глобальный передел. Наоборот, она изо всех сил стремится поучаствовать в нем, в том числе территориальными приобретениями.Отсюда и форсирование процесса, о котором рассказал Нарышкин. Запад созревает до переговоров с Россией, и если будет достигнута какая-то принципиальная договоренность, то окно экспансионистских возможностей для Варшавы снова закроется на неизвестный период времени. И понятно, что было бы очень обидно упустить удобный шанс.Правда, польские власти в любом случае находятся в положении "и хочется, и колется", поскольку реальность куда сложнее самых гладких, продуманных и логичных планов. Это отметил и директор СВР, напомнивший о "горьких примерах столкновений польских и украинских националистов".По сведениям российской разведки, поляки хотели бы использовать российский опыт и присоединить западноукраинские территории с помощью референдума. Вот только вряд ли им приходится рассчитывать на активную поддержку местного населения.Украинцы хотят в Европу, а не в Польшу. Они прекрасно помнят, что на протяжении веков польские паны обращались с ними как с рабами. Да и современность полна историями о том, что польские хозяева немногим лучше относятся к украинским гастарбайтерам. К тому же незакрытый вопрос Волынской резни в виде польского возмездия современным украинцам, чествующим как героев националистов УПА*, ответственных за зверские массовые убийства поляков, неизбежно встанет на повестке дня. А это, в свою очередь, гарантирует украинскую ответку. Ну и понесется.Так что при разработке любых планов в отношении Западной Украины польским спецслужбам и властям необходимо учитывать, что с большой вероятностью они обернутся активным сопротивлением местного населения. А учитывая количество закачанного — в том числе Польшей — оружия на Украину, последствия могут оказаться столь тяжелыми и кровавыми, что Варшаве очень быстро станет не до прочих своих великодержавных грез.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221130/naryshkin-1835291154.html

https://ria.ru/20221127/vozmuschenie-1834519051.html

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834445942.html

https://ria.ru/20221126/kuleba-1834395202.html

польша

варшава

украина

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сергей нарышкин, польша, авторы, варшава, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)