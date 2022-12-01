10:00 01.12.2022 (обновлено: 11:31 01.12.2022)
Британский офицер предрек печальную судьбу "плану Маршалла" для Украины
Бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Уотли: "план Маршалла" для Украины не сработает
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Европейский "план Маршалла" в его нынешней версии никак не поможет Украине, так как он не включает в себя никаких мер, кроме накачки Киева деньгами, заявил в статье для Politico ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.
Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен надеется, что финансирование возродит украинскую инфраструктуру само по себе, считает ветеран.
"Если основываться исключительно на деньгах, то новый "план Маршалла" для Украины просто не сработает. <...> Еврокомиссия возглавляет этот подход "деньги лечат все", суетясь над правильным типом донорской платформы с самыми высокими стандартами прозрачности, чтобы на Украину могли течь самые достойные глобальные гранты и инвестиции, которые покроют этот долгосрочный законопроект о реконструкции", — посетовал Уотли.
Однако спонсорство никак не решает главную проблему по мнению экс-главы миссии ОБСЕ в Донецке — большое количество мин на территории страны, в том числе в промышленных и сельскохозяйственных районах.
"Эти скрытые очаги разрушения создают почти непреодолимые проблемы для возрождения сельскохозяйственного производства, промышленных процессов и транспортной сети. И пока не будет плана по их очистке, который можно будет реализовать, нельзя начать даже небольшую реконструкцию", — уверен Уотли.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.