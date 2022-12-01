https://ria.ru/20221201/plan-1835465197.html

Британский офицер предрек печальную судьбу "плану Маршалла" для Украины

Британский офицер предрек печальную судьбу "плану Маршалла" для Украины - РИА Новости, 01.12.2022

Британский офицер предрек печальную судьбу "плану Маршалла" для Украины

Европейский "план Маршалла" в его нынешней версии никак не поможет Украине, так как он не включает в себя никаких мер, кроме накачки Киева деньгами, заявил в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:00

2022-12-01T10:00

2022-12-01T11:31

в мире

урсула фон дер ляйен

владимир путин

украина

донецк

россия

обсе

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Европейский "план Маршалла" в его нынешней версии никак не поможет Украине, так как он не включает в себя никаких мер, кроме накачки Киева деньгами, заявил в статье для Politico ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен надеется, что финансирование возродит украинскую инфраструктуру само по себе, считает ветеран."Если основываться исключительно на деньгах, то новый "план Маршалла" для Украины просто не сработает. <...> Еврокомиссия возглавляет этот подход "деньги лечат все", суетясь над правильным типом донорской платформы с самыми высокими стандартами прозрачности, чтобы на Украину могли течь самые достойные глобальные гранты и инвестиции, которые покроют этот долгосрочный законопроект о реконструкции", — посетовал Уотли.Однако спонсорство никак не решает главную проблему по мнению экс-главы миссии ОБСЕ в Донецке — большое количество мин на территории страны, в том числе в промышленных и сельскохозяйственных районах.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221130/pvo-1835396529.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834371428.html

украина

донецк

россия

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, украина, донецк, россия, обсе, еврокомиссия