Рейтинг@Mail.ru
Британский офицер предрек печальную судьбу "плану Маршалла" для Украины - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/plan-1835465197.html
Британский офицер предрек печальную судьбу "плану Маршалла" для Украины
Британский офицер предрек печальную судьбу "плану Маршалла" для Украины - РИА Новости, 01.12.2022
Британский офицер предрек печальную судьбу "плану Маршалла" для Украины
Европейский "план Маршалла" в его нынешней версии никак не поможет Украине, так как он не включает в себя никаких мер, кроме накачки Киева деньгами, заявил в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:00
2022-12-01T11:31
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир путин
украина
донецк
россия
обсе
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768668709_185:93:2721:1520_1920x0_80_0_0_e9e516910e0706818b483f11436f6aa3.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Европейский "план Маршалла" в его нынешней версии никак не поможет Украине, так как он не включает в себя никаких мер, кроме накачки Киева деньгами, заявил в статье для Politico ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен надеется, что финансирование возродит украинскую инфраструктуру само по себе, считает ветеран."Если основываться исключительно на деньгах, то новый "план Маршалла" для Украины просто не сработает. &lt;...&gt; Еврокомиссия возглавляет этот подход "деньги лечат все", суетясь над правильным типом донорской платформы с самыми высокими стандартами прозрачности, чтобы на Украину могли течь самые достойные глобальные гранты и инвестиции, которые покроют этот долгосрочный законопроект о реконструкции", — посетовал Уотли.Однако спонсорство никак не решает главную проблему по мнению экс-главы миссии ОБСЕ в Донецке — большое количество мин на территории страны, в том числе в промышленных и сельскохозяйственных районах.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221130/pvo-1835396529.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834371428.html
украина
донецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768668709_274:2:2634:1772_1920x0_80_0_0_f61849cd001dbc083741ded73b9ec7fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, украина, донецк, россия, обсе, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Украина, Донецк, Россия, ОБСЕ, Еврокомиссия
10:00 01.12.2022 (обновлено: 11:31 01.12.2022)
 
Британский офицер предрек печальную судьбу "плану Маршалла" для Украины

Бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Уотли: "план Маршалла" для Украины не сработает

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Европейский "план Маршалла" в его нынешней версии никак не поможет Украине, так как он не включает в себя никаких мер, кроме накачки Киева деньгами, заявил в статье для Politico ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.
Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен надеется, что финансирование возродит украинскую инфраструктуру само по себе, считает ветеран.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 19:22Специальная военная операция на Украине
США работают над передачей Украине дополнительных систем ПВО
"Если основываться исключительно на деньгах, то новый "план Маршалла" для Украины просто не сработает. <...> Еврокомиссия возглавляет этот подход "деньги лечат все", суетясь над правильным типом донорской платформы с самыми высокими стандартами прозрачности, чтобы на Украину могли течь самые достойные глобальные гранты и инвестиции, которые покроют этот долгосрочный законопроект о реконструкции", — посетовал Уотли.
Однако спонсорство никак не решает главную проблему по мнению экс-главы миссии ОБСЕ в Донецке — большое количество мин на территории страны, в том числе в промышленных и сельскохозяйственных районах.
"Эти скрытые очаги разрушения создают почти непреодолимые проблемы для возрождения сельскохозяйственного производства, промышленных процессов и транспортной сети. И пока не будет плана по их очистке, который можно будет реализовать, нельзя начать даже небольшую реконструкцию", — уверен Уотли.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 21:49Специальная военная операция на Украине
Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинУкраинаДонецкРоссияОБСЕЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала