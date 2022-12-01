https://ria.ru/20221201/pisma-1835743545.html

Три посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами, заявил Кулеба

Три посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами, заявил Кулеба - РИА Новости, 01.12.2022

Три посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами, заявил Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что три посольства Украины получили "пропитанные красной жидкостью" письма с угрозами. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T23:51

2022-12-01T23:51

2022-12-01T23:51

в мире

дмитрий кулеба

украина

испания

педро санчес

мадрид

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что три посольства Украины получили "пропитанные красной жидкостью" письма с угрозами.Кулеба добавил, что МИД продолжает анализ ситуации, и заявил, что атаки "сатанинскими или вуду-символами" не смогут остановить Украину.Ранее Кулеба заявил, что ряд посольств Украины за рубежом получили письма с угрозами, но не вдавался в детали.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.

https://ria.ru/20221201/posolstvo-1835593619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий кулеба, украина, испания, педро санчес, мадрид