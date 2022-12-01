Три посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами, заявил Кулеба
Кулеба: три посольства Украины получили "пропитанные красной жидкостью" письма с угрозами
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что три посольства Украины получили "пропитанные красной жидкостью" письма с угрозами.
"Во-первых, не два, а уже три, во-вторых, письма не со взрывчаткой, а с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так: внутри этих конвертов была символическая угроза, переданная Украине. Могу лишь сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью", - заявил Кулеба в эфире единого украинского телемарафона.
Кулеба добавил, что МИД продолжает анализ ситуации, и заявил, что атаки "сатанинскими или вуду-символами" не смогут остановить Украину.
Ранее Кулеба заявил, что ряд посольств Украины за рубежом получили письма с угрозами, но не вдавался в детали.
Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.