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Три посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами, заявил Кулеба - РИА Новости, 01.12.2022
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Три посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами, заявил Кулеба
Три посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами, заявил Кулеба - РИА Новости, 01.12.2022
Три посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами, заявил Кулеба
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что три посольства Украины получили "пропитанные красной жидкостью" письма с угрозами. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:51
2022-12-01T23:51
в мире
дмитрий кулеба
украина
испания
педро санчес
мадрид
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что три посольства Украины получили "пропитанные красной жидкостью" письма с угрозами.Кулеба добавил, что МИД продолжает анализ ситуации, и заявил, что атаки "сатанинскими или вуду-символами" не смогут остановить Украину.Ранее Кулеба заявил, что ряд посольств Украины за рубежом получили письма с угрозами, но не вдавался в детали.Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
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в мире, дмитрий кулеба, украина, испания, педро санчес, мадрид
В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, Испания, Педро Санчес, Мадрид
23:51 01.12.2022
 
Три посольства Украины за рубежом получили письма с угрозами, заявил Кулеба

Кулеба: три посольства Украины получили "пропитанные красной жидкостью" письма с угрозами

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что три посольства Украины получили "пропитанные красной жидкостью" письма с угрозами.
"Во-первых, не два, а уже три, во-вторых, письма не со взрывчаткой, а с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так: внутри этих конвертов была символическая угроза, переданная Украине. Могу лишь сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью", - заявил Кулеба в эфире единого украинского телемарафона.
Кулеба добавил, что МИД продолжает анализ ситуации, и заявил, что атаки "сатанинскими или вуду-символами" не смогут остановить Украину.
Ранее Кулеба заявил, что ряд посольств Украины за рубежом получили письма с угрозами, но не вдавался в детали.
Ранее посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. В четверг также стало известно, что 24 ноября полиция Испании перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который был адресован премьеру Испании Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну, уже шестую по счету в Испании, посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К посольству выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
Испанский полицейский - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 15:40
Посольство России осудило рассылку пакетов со взрывчаткой в Испании
 
В миреДмитрий КулебаУкраинаИспанияПедро СанчесМадрид
 
 
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