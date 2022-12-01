Рейтинг@Mail.ru
В украинском Измаиле демонтировали памятник Суворову - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/pamyatnik-1835552787.html
В украинском Измаиле демонтировали памятник Суворову
В украинском Измаиле демонтировали памятник Суворову - РИА Новости, 01.12.2022
В украинском Измаиле демонтировали памятник Суворову
В украинском городе Измаил в Одесской области демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:43
2022-12-01T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
измаильский район
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827684428_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_3f847912a59b95b4dff74bc350030e8c.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В украинском городе Измаил в Одесской области демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, пишет местное издание "Думская"."Монумент решили перенести на территорию коммунального предприятия", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Накануне горсовет Измаила принял решение о демонтаже памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Местные жители неоднократно прибегали к вандализму в отношении монументов: их обливали краской и наносили нецензурные надписи.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. После начала спецоперации Киев начал активную борьбу со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Председатель СК России Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
https://ria.ru/20221110/pamyatnik-1830551444.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
украина
одесская область
измаильский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827684428_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_e97125e1d79e42c89a1bea47599a939c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесская область, измаильский район, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Измаильский район, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:43 01.12.2022 (обновлено: 14:31 01.12.2022)
 
В украинском Измаиле демонтировали памятник Суворову

"Думская" сообщила о демонтаже памятника Суворову в Измаиле Одесской области

© РИА Новости / М. Зисман / Перейти в медиабанкПамятник русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову в Измаиле, 1945 год
Памятник русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову в Измаиле, 1945 год - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / М. Зисман
Перейти в медиабанк
Памятник русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову в Измаиле, 1945 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В украинском городе Измаил в Одесской области демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, пишет местное издание "Думская".
"Монумент решили перенести на территорию коммунального предприятия", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Памятник Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 16:18
В Одессе вандалы осквернили памятник Пушкину
Накануне горсовет Измаила принял решение о демонтаже памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Местные жители неоднократно прибегали к вандализму в отношении монументов: их обливали краской и наносили нецензурные надписи.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. После начала спецоперации Киев начал активную борьбу со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Председатель СК России Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
Памятник российской императрице Екатерине II — центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Остановить саморазрушение Украины невозможно
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьИзмаильский районСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала