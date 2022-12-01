13:43 01.12.2022 (обновлено: 14:31 01.12.2022)
В украинском Измаиле демонтировали памятник Суворову
"Думская" сообщила о демонтаже памятника Суворову в Измаиле Одесской области
© РИА Новости / М. Зисман / Перейти в медиабанкПамятник русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову в Измаиле, 1945 год
Памятник русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову в Измаиле, 1945 год
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В украинском городе Измаил в Одесской области демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, пишет местное издание "Думская".
"Монумент решили перенести на территорию коммунального предприятия", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
10 ноября, 16:18В Одессе вандалы осквернили памятник Пушкину
Накануне горсовет Измаила принял решение о демонтаже памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Местные жители неоднократно прибегали к вандализму в отношении монументов: их обливали краской и наносили нецензурные надписи.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. После начала спецоперации Киев начал активную борьбу со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Председатель СК России Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.