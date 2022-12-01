https://ria.ru/20221201/pamyatnik-1835552787.html

В украинском Измаиле демонтировали памятник Суворову

В украинском Измаиле демонтировали памятник Суворову - РИА Новости, 01.12.2022

В украинском Измаиле демонтировали памятник Суворову

В украинском городе Измаил в Одесской области демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, пишет местное издание "Думская". РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:43

2022-12-01T13:43

2022-12-01T14:31

специальная военная операция на украине

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измаильский район

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В украинском городе Измаил в Одесской области демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову, пишет местное издание "Думская"."Монумент решили перенести на территорию коммунального предприятия", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Накануне горсовет Измаила принял решение о демонтаже памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Местные жители неоднократно прибегали к вандализму в отношении монументов: их обливали краской и наносили нецензурные надписи.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. После начала спецоперации Киев начал активную борьбу со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Председатель СК России Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.

https://ria.ru/20221110/pamyatnik-1830551444.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, одесская область, измаильский район, ситуация в днр и лнр