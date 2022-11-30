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В Одессе демонтируют памятники Екатерине II и Суворову

В Одессе демонтируют памятники Екатерине II и Суворову - РИА Новости, 30.11.2022

В Одессе демонтируют памятники Екатерине II и Суворову

Одесский горсовет в среду принял решение о демонтаже памятников российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:53

2022-11-30T12:53

2022-11-30T13:23

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Одесский горсовет в среду принял решение о демонтаже памятников российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову."За - 43 (97,73% присутствующих), против - 0, воздержались - 0, не проголосовали - 1 (2,27% присутствующих). Решение принято", - свидетельствует данные табло после голосования депутатов горсовета по вопросу о демонтаже памятника "Основателям Одессы".В свою очередь за демонтаж памятника Александру Суворову проголосовал 41 депутат, против никто не проголосовал, не участвовали в голосовании три депутата. Трансляция заседания велась на YouTube-канале "Одесский городской совет".В ходе заседания депутат городского совета Александра Ковальчук выступила с предложением о перенесении памятников после демонтажа на временное хранение в Одесский художественный музей.Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".Памятник Суворову был установлен в 2012 году возле детского центра "Молодая Гвардия". Точная копия его расположена в городе Измаил Одесской области. Монумент неоднократно подвергался нападению вандалов.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

екатерина ii, одесса, в мире, украина, одесский городской совет, одесская область