12:53 30.11.2022 (обновлено: 13:23 30.11.2022)
В Одессе демонтируют памятники Екатерине II и Суворову
Одесский горсовет принял решение о демонтаже памятников Екатерине II и Суворову
© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкПамятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы
Памятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Одесский горсовет в среду принял решение о демонтаже памятников российской императрице Екатерине II и русскому полководцу Александру Суворову.
"За - 43 (97,73% присутствующих), против - 0, воздержались - 0, не проголосовали - 1 (2,27% присутствующих). Решение принято", - свидетельствует данные табло после голосования депутатов горсовета по вопросу о демонтаже памятника "Основателям Одессы".
В свою очередь за демонтаж памятника Александру Суворову проголосовал 41 депутат, против никто не проголосовал, не участвовали в голосовании три депутата. Трансляция заседания велась на YouTube-канале "Одесский городской совет".
В ходе заседания депутат городского совета Александра Ковальчук выступила с предложением о перенесении памятников после демонтажа на временное хранение в Одесский художественный музей.
Памятник Екатерине II как основательнице Одессы и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в городе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, однако в 2007 году вновь восстановили на Екатерининской площади. Памятник неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов: его обливали краской, наносили надписи, надевали на него красный колпак, а в руку вкладывали петлю, что должно символизировать то, что императрица, основавшая город, якобы была "палачом".
Памятник Суворову был установлен в 2012 году возле детского центра "Молодая Гвардия". Точная копия его расположена в городе Измаил Одесской области. Монумент неоднократно подвергался нападению вандалов.