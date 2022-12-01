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Эксперты узнали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью - РИА Новости, 01.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221201/oteli-1835635611.html
Эксперты узнали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью
Эксперты узнали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью - РИА Новости, 01.12.2022
Эксперты узнали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью
Аналитики рассказали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью, сообщают в пресс-службе Туту.ру. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:51
2022-12-01T17:51
туризм
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осень
туризм
туристы
отели
гостиницы
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Аналитики рассказали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью, сообщают в пресс-службе Туту.ру."Около 90 процентов заказов пришлось на Россию, 10 процентов — на зарубежные города. В объектах размещения туристы чаще всего останавливались на две-три ночи, а за сутки платили в среднем 3 285 рублей в поездках по стране и 5 779 рублей — за границей", — рассказали в сервисе.Из российских городов самыми популярными оказались Москва и Санкт-Петербург: суммарно на них пришлось около 42 процентов бронирований.Также в рейтинг вошли Сочи, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Новосибирск.Что касается заграничных направлений, наиболее востребованы Белоруссия и Турция. На них, по данным экспертов, приходится половина спроса. Кроме того, россияне часто выбирали жилье в Казахстане, Армении, Узбекистане, Грузии, Азербайджане, Кыргызстане, Финляндии и ОАЭ.
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новости - туризм, туту.ру, осень, туризм, туристы, отели, гостиницы
Туризм, Новости - Туризм, Туту.ру, Осень, Туризм, туристы, Отели, Гостиницы
17:51 01.12.2022
 
Эксперты узнали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью

Аналитики Туту.ру рассказали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью

© РИА Новости / Алексей МайшевКоридор отеля
Коридор отеля - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Аналитики рассказали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью, сообщают в пресс-службе Туту.ру.
"Около 90 процентов заказов пришлось на Россию, 10 процентов — на зарубежные города. В объектах размещения туристы чаще всего останавливались на две-три ночи, а за сутки платили в среднем 3 285 рублей в поездках по стране и 5 779 рублей — за границей", — рассказали в сервисе.
Из российских городов самыми популярными оказались Москва и Санкт-Петербург: суммарно на них пришлось около 42 процентов бронирований.
Также в рейтинг вошли Сочи, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Новосибирск.
Что касается заграничных направлений, наиболее востребованы Белоруссия и Турция. На них, по данным экспертов, приходится половина спроса. Кроме того, россияне часто выбирали жилье в Казахстане, Армении, Узбекистане, Грузии, Азербайджане, Кыргызстане, Финляндии и ОАЭ.
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