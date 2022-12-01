https://ria.ru/20221201/oteli-1835635611.html

Эксперты узнали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью

Эксперты узнали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью - РИА Новости, 01.12.2022

Эксперты узнали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью

Аналитики рассказали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью, сообщают в пресс-службе Туту.ру. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:51

2022-12-01T17:51

2022-12-01T17:51

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Аналитики рассказали, где россияне чаще всего бронировали отели этой осенью, сообщают в пресс-службе Туту.ру."Около 90 процентов заказов пришлось на Россию, 10 процентов — на зарубежные города. В объектах размещения туристы чаще всего останавливались на две-три ночи, а за сутки платили в среднем 3 285 рублей в поездках по стране и 5 779 рублей — за границей", — рассказали в сервисе.Из российских городов самыми популярными оказались Москва и Санкт-Петербург: суммарно на них пришлось около 42 процентов бронирований.Также в рейтинг вошли Сочи, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Новосибирск.Что касается заграничных направлений, наиболее востребованы Белоруссия и Турция. На них, по данным экспертов, приходится половина спроса. Кроме того, россияне часто выбирали жилье в Казахстане, Армении, Узбекистане, Грузии, Азербайджане, Кыргызстане, Финляндии и ОАЭ.

https://ria.ru/20221201/puteshestviya-1835487548.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туту.ру, осень, туризм, туристы, отели, гостиницы