Рейтинг@Mail.ru
Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/nato-1835701053.html
Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат
Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат - РИА Новости, 01.12.2022
Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат
Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат бундесвера с 2025 года, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:00
2022-12-01T19:09
в мире
нато
германия
олаф шольц
йенс столтенберг
бундесвер германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155067/03/1550670371_0:129:3022:1829_1920x0_80_0_0_c389864b2a1bdfe9bbbbb454a97f9843.jpg
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат бундесвера с 2025 года, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Бундесвер в этом году держал наготове для Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force) более 14 тысяч солдат, в следующем году их будет 17 тысяч", - сказал Шольц журналистам после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.По словам канцлера, бундестаг намерен наращивать миссию по защите своих союзников."С 2025 года запланировано держать в высокой готовности 30 тысяч немецких солдат для предоставления НАТО", - уточнил Шольц.
https://ria.ru/20221201/nato-1835534811.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155067/03/1550670371_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_c6a75d88e4c16e02f5d2ccbd148639bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, германия, олаф шольц, йенс столтенберг, бундесвер германии
В мире, НАТО, Германия, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, Бундесвер Германии
19:00 01.12.2022 (обновлено: 19:09 01.12.2022)
 
Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат

Шольц: Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат с 2025 года

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Германии на учениях НАТО
Военнослужащие армии Германии на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие армии Германии на учениях НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат бундесвера с 2025 года, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Бундесвер в этом году держал наготове для Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force) более 14 тысяч солдат, в следующем году их будет 17 тысяч", - сказал Шольц журналистам после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
По словам канцлера, бундестаг намерен наращивать миссию по защите своих союзников.
"С 2025 года запланировано держать в высокой готовности 30 тысяч немецких солдат для предоставления НАТО", - уточнил Шольц.
Могилы погибших украинских военных в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 13:01Специальная военная операция на Украине
НАТО все еще предпочитает воевать до последнего украинца, заявили в Кремле
 
В миреНАТОГерманияОлаф ШольцЙенс СтолтенбергБундесвер Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала