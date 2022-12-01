https://ria.ru/20221201/nato-1835701053.html
Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат
Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат - РИА Новости, 01.12.2022
Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат
Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат бундесвера с 2025 года, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:00
2022-12-01T19:00
2022-12-01T19:09
в мире
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олаф шольц
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бундесвер германии
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат бундесвера с 2025 года, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Бундесвер в этом году держал наготове для Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force) более 14 тысяч солдат, в следующем году их будет 17 тысяч", - сказал Шольц журналистам после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.По словам канцлера, бундестаг намерен наращивать миссию по защите своих союзников."С 2025 года запланировано держать в высокой готовности 30 тысяч немецких солдат для предоставления НАТО", - уточнил Шольц.
https://ria.ru/20221201/nato-1835534811.html
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в мире, нато, германия, олаф шольц, йенс столтенберг, бундесвер германии
В мире, НАТО, Германия, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, Бундесвер Германии
19:00 01.12.2022 (обновлено: 19:09 01.12.2022)
Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат
Шольц: Германия намерена держать в готовности для защиты НАТО 30 тысяч солдат с 2025 года