https://ria.ru/20221201/nalogi-1835722796.html

Минфин не будет вводить ограничения налогового режима для самозанятых

Минфин не будет вводить ограничения налогового режима для самозанятых - РИА Новости, 01.12.2022

Минфин не будет вводить ограничения налогового режима для самозанятых

Минфин России не рассматривает ограничения специального налогового режима для самозанятых, внесение корректировок целесообразно по окончанию эксперимента,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T20:47

2022-12-01T20:47

2022-12-01T20:55

экономика

россия

москва

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минфин России не рассматривает ограничения специального налогового режима для самозанятых, внесение корректировок целесообразно по окончанию эксперимента, сообщает министерство.Минфин напоминает, что в текущем году были расширены права граждан по переходу на НПД - с 1 августа 2022 года предоставлена возможность гражданам России и других государств — членов Евразийского экономического союза встать на учет (сняться с учета) в качестве налогоплательщика НПД через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Кроме того, с 1 января 2023 года НПД будет введен на территории города Байконур.Добавляется, что по данным ФНС России на 1 ноября 2022 года с начала проведения эксперимента в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) зарегистрировались более 6 миллионов человек. При этом суммарный доход, полученный налогоплательщиками НПД, составил более 1,569 миллиардов рублей, а сумма исчисленного налога составила 60,4 миллиарда рублей.Как отмечается в сообщении, НПД - это экспериментальный налоговый режим, все базовые параметры режима установлены на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. Ход эксперимента периодически оценивается в министерстве с учетом поступающей информации от ФНС России, а также обращений его участников.Ранее заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Виталий Прокаев в рамках круглого стола в Совете Федерации сказал, что департамент поддерживает введение изменений в применении специального налогового режима для самозанятых, чтобы он не конкурировал с другими режимами, например, для малого и среднего предпринимательства (МСП).Самозанятость – это специальный налоговый режим для физических лиц, работающих на себя. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%. Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию.

https://ria.ru/20221130/samozanyatost-1835191855.html

https://ria.ru/20221121/strakhovanie-1833012812.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии), евразийский экономический союз