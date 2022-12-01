Путин пообещал обсудить налоговый вычет для производителей научных приборов
Путин пообещал обсудить инвестиционный налоговый вычет для производителей научных приборов
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Механизм распространения инвестиционного налогового вычета для производителей научных приборов и расходных материалов будет обсужден с правительством, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными в центре "Сириус".
"По поводу инвестиционного налогового вычета можно поговорить. Я думаю, что Минфин с ума не сойдет. Здесь не такие уж и большие деньги... Пока инвестиций нет там и нечего считать недополученные деньги в бюджет, потому что их пока не существует... С правительством обязательно поговорим. Идея ваша абсолютно правильная", - сказал Путин, отвечая на вопрос возможно ли распространение инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов и расходных материалов в некоторых регионах России.