https://ria.ru/20221201/nalogi-1835659964.html

Путин пообещал обсудить налоговый вычет для производителей научных приборов

Путин пообещал обсудить налоговый вычет для производителей научных приборов - РИА Новости, 01.12.2022

Путин пообещал обсудить налоговый вычет для производителей научных приборов

Механизм распространения инвестиционного налогового вычета для производителей научных приборов и расходных материалов будет обсужден с правительством, заявил... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:23

2022-12-01T17:23

2022-12-01T17:23

экономика

владимир путин

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Механизм распространения инвестиционного налогового вычета для производителей научных приборов и расходных материалов будет обсужден с правительством, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными в центре "Сириус"."По поводу инвестиционного налогового вычета можно поговорить. Я думаю, что Минфин с ума не сойдет. Здесь не такие уж и большие деньги... Пока инвестиций нет там и нечего считать недополученные деньги в бюджет, потому что их пока не существует... С правительством обязательно поговорим. Идея ваша абсолютно правильная", - сказал Путин, отвечая на вопрос возможно ли распространение инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов и расходных материалов в некоторых регионах России.

https://ria.ru/20221201/lgoty-1835653722.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии)