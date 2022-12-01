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Путин пообещал обсудить налоговый вычет для производителей научных приборов - РИА Новости, 01.12.2022
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Путин пообещал обсудить налоговый вычет для производителей научных приборов
Путин пообещал обсудить налоговый вычет для производителей научных приборов - РИА Новости, 01.12.2022
Путин пообещал обсудить налоговый вычет для производителей научных приборов
Механизм распространения инвестиционного налогового вычета для производителей научных приборов и расходных материалов будет обсужден с правительством, заявил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:23
2022-12-01T17:23
экономика
владимир путин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Механизм распространения инвестиционного налогового вычета для производителей научных приборов и расходных материалов будет обсужден с правительством, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными в центре "Сириус"."По поводу инвестиционного налогового вычета можно поговорить. Я думаю, что Минфин с ума не сойдет. Здесь не такие уж и большие деньги... Пока инвестиций нет там и нечего считать недополученные деньги в бюджет, потому что их пока не существует... С правительством обязательно поговорим. Идея ваша абсолютно правильная", - сказал Путин, отвечая на вопрос возможно ли распространение инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов и расходных материалов в некоторых регионах России.
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экономика, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
17:23 01.12.2022
 
Путин пообещал обсудить налоговый вычет для производителей научных приборов

Путин пообещал обсудить инвестиционный налоговый вычет для производителей научных приборов

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Механизм распространения инвестиционного налогового вычета для производителей научных приборов и расходных материалов будет обсужден с правительством, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными в центре "Сириус".
"По поводу инвестиционного налогового вычета можно поговорить. Я думаю, что Минфин с ума не сойдет. Здесь не такие уж и большие деньги... Пока инвестиций нет там и нечего считать недополученные деньги в бюджет, потому что их пока не существует... С правительством обязательно поговорим. Идея ваша абсолютно правильная", - сказал Путин, отвечая на вопрос возможно ли распространение инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов и расходных материалов в некоторых регионах России.
Путин об интеграции новых территорий России в научную среду - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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