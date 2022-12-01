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В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым - РИА Новости, 01.12.2022
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В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым
В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым - РИА Новости, 01.12.2022
В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым
Фотография президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, на которой они запечатлены с мороженым, стала предметом для шуток в социальных сетях и... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T21:49
2022-12-01T22:15
в мире
эммануэль макрон
джо байден
сша
франция
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Фотография президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, на которой они запечатлены с мороженым, стала предметом для шуток в социальных сетях и вызвала множество вопросов у пользователей.Макрон находится с официальным визитом в Вашингтоне. В среду Байден опубликовал фотографию с французским президентом и их супругами, на котором главы государств сидят за столом и едят мороженое.Один из пользователей Twitter иронично поинтересовался, удобно ли Макрону сидеть так близко к лидеру другой страны после разговора за длинным столом между ним и Владимиром Путиным во время встречи в Москве. Кроме того, комментаторы задались вопросом, почему мороженое стоит только перед президентами, а у их супруг десерта нет. Однако одной из самых обсуждаемых тем стало наслаждение американского президента мороженым в то время, когда страна испытывает кризис."Десерт? При такой экономике?" — написал один из пользователей в комментариях под фото. "Вау, рад, что вы можете позволить себе отдых, потому что многие из нас не могут, и это из-за вас", — присоединился к нему другой.Фотографию сделали в отмеченном Michelin ресторане Fiola Mare в Вашингтоне. В заведении подчеркнули, что Байден посещает его уже не впервые. Повар ресторана поблагодарил американского президента за то, что он "снова присоединился к Fiola Mare и привел своих друзей".
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в мире, эммануэль макрон, джо байден, сша, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, США, Франция
21:49 01.12.2022 (обновлено: 22:15 01.12.2022)
 
В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым

Фото Макрона и Байдена с мороженым стало предметом шуток и недовольства в соцсетях

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон после посещения ресторана Fiola Mare в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон после посещения ресторана Fiola Mare в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Фотография президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, на которой они запечатлены с мороженым, стала предметом для шуток в социальных сетях и вызвала множество вопросов у пользователей.
Макрон находится с официальным визитом в Вашингтоне. В среду Байден опубликовал фотографию с французским президентом и их супругами, на котором главы государств сидят за столом и едят мороженое.
© РИА НовостиСкриншот официальной страницы президента США в Twitter
Скриншот официальной страницы президента США в Twitter - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости
Скриншот официальной страницы президента США в Twitter
Один из пользователей Twitter иронично поинтересовался, удобно ли Макрону сидеть так близко к лидеру другой страны после разговора за длинным столом между ним и Владимиром Путиным во время встречи в Москве. Кроме того, комментаторы задались вопросом, почему мороженое стоит только перед президентами, а у их супруг десерта нет. Однако одной из самых обсуждаемых тем стало наслаждение американского президента мороженым в то время, когда страна испытывает кризис.
"Десерт? При такой экономике?" — написал один из пользователей в комментариях под фото.
"Вау, рад, что вы можете позволить себе отдых, потому что многие из нас не могут, и это из-за вас", — присоединился к нему другой.
Фотографию сделали в отмеченном Michelin ресторане Fiola Mare в Вашингтоне. В заведении подчеркнули, что Байден посещает его уже не впервые. Повар ресторана поблагодарил американского президента за то, что он "снова присоединился к Fiola Mare и привел своих друзей".
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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