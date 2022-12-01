https://ria.ru/20221201/morozhenoe-1835731649.html
В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым
В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым - РИА Новости, 01.12.2022
В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым
Фотография президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, на которой они запечатлены с мороженым, стала предметом для шуток в социальных сетях и... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T21:49
2022-12-01T21:49
2022-12-01T22:15
в мире
эммануэль макрон
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Фотография президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, на которой они запечатлены с мороженым, стала предметом для шуток в социальных сетях и вызвала множество вопросов у пользователей.Макрон находится с официальным визитом в Вашингтоне. В среду Байден опубликовал фотографию с французским президентом и их супругами, на котором главы государств сидят за столом и едят мороженое.Один из пользователей Twitter иронично поинтересовался, удобно ли Макрону сидеть так близко к лидеру другой страны после разговора за длинным столом между ним и Владимиром Путиным во время встречи в Москве. Кроме того, комментаторы задались вопросом, почему мороженое стоит только перед президентами, а у их супруг десерта нет. Однако одной из самых обсуждаемых тем стало наслаждение американского президента мороженым в то время, когда страна испытывает кризис."Десерт? При такой экономике?" — написал один из пользователей в комментариях под фото. "Вау, рад, что вы можете позволить себе отдых, потому что многие из нас не могут, и это из-за вас", — присоединился к нему другой.Фотографию сделали в отмеченном Michelin ресторане Fiola Mare в Вашингтоне. В заведении подчеркнули, что Байден посещает его уже не впервые. Повар ресторана поблагодарил американского президента за то, что он "снова присоединился к Fiola Mare и привел своих друзей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, джо байден, сша, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, США, Франция
21:49 01.12.2022 (обновлено: 22:15 01.12.2022)
В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым
Фото Макрона и Байдена с мороженым стало предметом шуток и недовольства в соцсетях
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Фотография президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, на которой они запечатлены с мороженым, стала предметом для шуток в социальных сетях и вызвала множество вопросов у пользователей.
Макрон находится с официальным визитом в Вашингтоне. В среду Байден опубликовал фотографию с французским президентом и их супругами, на котором главы государств сидят за столом и едят мороженое.
Один из пользователей Twitter
иронично поинтересовался, удобно ли Макрону сидеть так близко к лидеру другой страны после разговора за длинным столом между ним и Владимиром Путиным
во время встречи в Москве
. Кроме того, комментаторы задались вопросом, почему мороженое стоит только перед президентами, а у их супруг десерта нет. Однако одной из самых обсуждаемых тем стало наслаждение американского президента мороженым в то время, когда страна испытывает кризис.
"Десерт? При такой экономике?" — написал один из пользователей в комментариях под фото.
"Вау, рад, что вы можете позволить себе отдых, потому что многие из нас не могут, и это из-за вас", — присоединился к нему другой.
Фотографию сделали в отмеченном Michelin ресторане Fiola Mare в Вашингтоне
. В заведении подчеркнули, что Байден посещает его уже не впервые. Повар ресторана поблагодарил американского президента за то, что он "снова присоединился к Fiola Mare и привел своих друзей".