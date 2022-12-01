https://ria.ru/20221201/morozhenoe-1835731649.html

В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым

В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым - РИА Новости, 01.12.2022

В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым

Фотография президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, на которой они запечатлены с мороженым, стала предметом для шуток в социальных сетях и... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T21:49

2022-12-01T21:49

2022-12-01T22:15

в мире

эммануэль макрон

джо байден

сша

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835729012_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b59bac47f4001378e1e4642c1af67e87.jpg

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Фотография президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, на которой они запечатлены с мороженым, стала предметом для шуток в социальных сетях и вызвала множество вопросов у пользователей.Макрон находится с официальным визитом в Вашингтоне. В среду Байден опубликовал фотографию с французским президентом и их супругами, на котором главы государств сидят за столом и едят мороженое.Один из пользователей Twitter иронично поинтересовался, удобно ли Макрону сидеть так близко к лидеру другой страны после разговора за длинным столом между ним и Владимиром Путиным во время встречи в Москве. Кроме того, комментаторы задались вопросом, почему мороженое стоит только перед президентами, а у их супруг десерта нет. Однако одной из самых обсуждаемых тем стало наслаждение американского президента мороженым в то время, когда страна испытывает кризис."Десерт? При такой экономике?" — написал один из пользователей в комментариях под фото. "Вау, рад, что вы можете позволить себе отдых, потому что многие из нас не могут, и это из-за вас", — присоединился к нему другой.Фотографию сделали в отмеченном Michelin ресторане Fiola Mare в Вашингтоне. В заведении подчеркнули, что Байден посещает его уже не впервые. Повар ресторана поблагодарил американского президента за то, что он "снова присоединился к Fiola Mare и привел своих друзей".

https://ria.ru/20221201/podarki-1835710428.html

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эммануэль макрон, джо байден, сша, франция