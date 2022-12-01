Рейтинг@Mail.ru
Ученые выяснили, как дети становятся жертвами растлителей в интернете - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20221201/mgppu-1835281268.html
Ученые выяснили, как дети становятся жертвами растлителей в интернете
Ученые выяснили, как дети становятся жертвами растлителей в интернете - РИА Новости, 01.12.2022
Ученые выяснили, как дети становятся жертвами растлителей в интернете
Масштабное исследование психологических механизмов кибергруминга – сексуализированного насилия над детьми с помощью интернета – провели ученые НМИЦ ПН им. В.П... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T03:00
2022-12-01T03:00
наука
навигатор абитуриента
общество
россия
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
москва
университетская наука
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835284955_0:179:3323:2048_1920x0_80_0_0_9fa1885ec2500d1598c1ef050aee90bd.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Масштабное исследование психологических механизмов кибергруминга – сексуализированного насилия над детьми с помощью интернета – провели ученые НМИЦ ПН им. В.П. Сербского и МГППУ. Результаты опубликованы в журнале "Психология и право".Криминальная статистика, по словам специалистов, указывает на то, что в последние годы растет число преступлений против детей и подростков. Это касается и сексуальных действий, совершаемых с использованием интернета.Для сексуальных домогательств в интернете даже появился особый термин – кибергруминг. Он подразумевает особую тактику преступника, вовлекающего ребенка в сексуализированные действия, значения которых жертва зачастую не понимает.Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского и Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели подробный анализ состояния несовершеннолетних, пострадавших от сексуальных действий в результате кибергруминга. Работа, по словам авторов, продолжает первое российское исследование этой проблемы.В рамках судебной психолого-психиатрической экспертизы специалисты обследовали пострадавших девочек от 8 до 18 лет. По словам ученых, у потерпевших от кибергруминга выявлен ряд особенностей, делающих их уязвимыми для подобных посягательств.У половины девочек семьи были конфликтными либо социально неблагополучными, с безнадзорностью и алкоголизмом родителей. Две трети обследованных испытывали пренебрежение или агрессию со стороны сверстников в школе. Четверть девочек имели хронические психические расстройства, более трети – проблемы физического здоровья, которые затрудняли их общение в обычной среде."Внимательное и мнимо дружелюбное отношение кибергрумера жертвы часто воспринимали с радостью, в половине случаев считая его своим другом или романтическим партнером. Часть девочек поддерживали контакт, так как интересовались темой взаимоотношения полов. Пережитый опыт в 60% случаев оценивался как психотравмирующий", – сообщила Дозорцева.Родители должны понимать риски, которым подвергаются дети в интернете, и быть внимательнее к их виртуальным контактам, подчеркнули специалисты. Задача родителей – строить с детьми доверительные отношения и оказывать им поддержку в любой проблемной ситуации."К сожалению, иногда родители сами ставят детей в уязвимое положение, размещая их фото в интернете и заводя сомнительные виртуальные знакомства. Они должны лучше осознавать последствия подобных действий. Школьные педагоги и психологи должны обращать больше внимания на нестандартных детей и подростков, "выпадающих" из обычного общения со сверстниками, испытывающих трудности адаптации и недостаток позитивного внимания", – отметила Дозорцева.Обсуждение с самими детьми и подростками возможных рисков знакомств в интернете, а также своевременное информирование в вопросах отношений между полами позволит развить их собственную сопротивляемость негативным влияниям, уверены ученые.Специалисты НМИЦ ПН им. В.П. Сербского и МГППУ продолжают исследования кибергруминга для выработки механизмов его предотвращения и оперативного пресечения.
https://ria.ru/20210215/mgppu-1597214366.html
https://ria.ru/20181121/1533163721.html
https://ria.ru/20200220/1564971769.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835284955_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5fccbf2850368bc1c322bb864108a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, общество, россия, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), москва, университетская наука, психология, дети, интернет, фмицпн имени в.п. сербского
Наука, Навигатор абитуриента, Общество, Россия, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), Москва, Университетская наука, Психология, Дети, Интернет, ФМИЦПН имени В.П. Сербского
03:00 01.12.2022
 

Ученые выяснили, как дети становятся жертвами растлителей в интернете

© Фото : Freepik/pvproductionsДевочка за компьютером
Девочка за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Freepik/pvproductions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Масштабное исследование психологических механизмов кибергруминга – сексуализированного насилия над детьми с помощью интернета – провели ученые НМИЦ ПН им. В.П. Сербского и МГППУ. Результаты опубликованы в журнале "Психология и право".
Криминальная статистика, по словам специалистов, указывает на то, что в последние годы растет число преступлений против детей и подростков. Это касается и сексуальных действий, совершаемых с использованием интернета.
Ребенок с плюшевым медведем - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля 2021, 09:00Наука
Ученые объяснили, почему педофилы испытывают сексуальное влечение к детям
Для сексуальных домогательств в интернете даже появился особый термин – кибергруминг. Он подразумевает особую тактику преступника, вовлекающего ребенка в сексуализированные действия, значения которых жертва зачастую не понимает.
Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского и Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели подробный анализ состояния несовершеннолетних, пострадавших от сексуальных действий в результате кибергруминга. Работа, по словам авторов, продолжает первое российское исследование этой проблемы.
"Злоумышленник налаживает с ребенком дружеские отношения, проверяя риск обнаружения их бесед. Затем он вводит сексуализированную тематику и добивается от ребенка фотографий или действий эротического или порнографического характера, либо же реальной встречи", – рассказала профессор МГППУ, руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Елена Дозорцева.
В рамках судебной психолого-психиатрической экспертизы специалисты обследовали пострадавших девочек от 8 до 18 лет. По словам ученых, у потерпевших от кибергруминга выявлен ряд особенностей, делающих их уязвимыми для подобных посягательств.
У половины девочек семьи были конфликтными либо социально неблагополучными, с безнадзорностью и алкоголизмом родителей. Две трети обследованных испытывали пренебрежение или агрессию со стороны сверстников в школе. Четверть девочек имели хронические психические расстройства, более трети – проблемы физического здоровья, которые затрудняли их общение в обычной среде.
Мужчина с детской игрушкой - РИА Новости, 1920, 21.11.2018
21 ноября 2018, 09:08Наука
Преступник или жертва: ученые поняли причину поведения педофилов
"Внимательное и мнимо дружелюбное отношение кибергрумера жертвы часто воспринимали с радостью, в половине случаев считая его своим другом или романтическим партнером. Часть девочек поддерживали контакт, так как интересовались темой взаимоотношения полов. Пережитый опыт в 60% случаев оценивался как психотравмирующий", – сообщила Дозорцева.
Родители должны понимать риски, которым подвергаются дети в интернете, и быть внимательнее к их виртуальным контактам, подчеркнули специалисты. Задача родителей – строить с детьми доверительные отношения и оказывать им поддержку в любой проблемной ситуации.
"К сожалению, иногда родители сами ставят детей в уязвимое положение, размещая их фото в интернете и заводя сомнительные виртуальные знакомства. Они должны лучше осознавать последствия подобных действий. Школьные педагоги и психологи должны обращать больше внимания на нестандартных детей и подростков, "выпадающих" из обычного общения со сверстниками, испытывающих трудности адаптации и недостаток позитивного внимания", – отметила Дозорцева.
Агрессивный мужчина в лифте - РИА Новости, 1920, 20.02.2020
20 февраля 2020, 09:00Наука
Серийных сексуальных маньяков-убийц классифицировали по "почерку"
Обсуждение с самими детьми и подростками возможных рисков знакомств в интернете, а также своевременное информирование в вопросах отношений между полами позволит развить их собственную сопротивляемость негативным влияниям, уверены ученые.
Специалисты НМИЦ ПН им. В.П. Сербского и МГППУ продолжают исследования кибергруминга для выработки механизмов его предотвращения и оперативного пресечения.
 
НаукаНавигатор абитуриентаОбществоРоссияМосковский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ)МоскваУниверситетская наукаПсихологияДетиИнтернетФМИЦПН имени В.П. Сербского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала