https://ria.ru/20221201/mgppu-1835281268.html
Ученые выяснили, как дети становятся жертвами растлителей в интернете
Ученые выяснили, как дети становятся жертвами растлителей в интернете - РИА Новости, 01.12.2022
Ученые выяснили, как дети становятся жертвами растлителей в интернете
Масштабное исследование психологических механизмов кибергруминга – сексуализированного насилия над детьми с помощью интернета – провели ученые НМИЦ ПН им. В.П... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T03:00
2022-12-01T03:00
2022-12-01T03:00
наука
навигатор абитуриента
общество
россия
московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
москва
университетская наука
психология
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Масштабное исследование психологических механизмов кибергруминга – сексуализированного насилия над детьми с помощью интернета – провели ученые НМИЦ ПН им. В.П. Сербского и МГППУ. Результаты опубликованы в журнале "Психология и право".Криминальная статистика, по словам специалистов, указывает на то, что в последние годы растет число преступлений против детей и подростков. Это касается и сексуальных действий, совершаемых с использованием интернета.Для сексуальных домогательств в интернете даже появился особый термин – кибергруминг. Он подразумевает особую тактику преступника, вовлекающего ребенка в сексуализированные действия, значения которых жертва зачастую не понимает.Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского и Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели подробный анализ состояния несовершеннолетних, пострадавших от сексуальных действий в результате кибергруминга. Работа, по словам авторов, продолжает первое российское исследование этой проблемы.В рамках судебной психолого-психиатрической экспертизы специалисты обследовали пострадавших девочек от 8 до 18 лет. По словам ученых, у потерпевших от кибергруминга выявлен ряд особенностей, делающих их уязвимыми для подобных посягательств.У половины девочек семьи были конфликтными либо социально неблагополучными, с безнадзорностью и алкоголизмом родителей. Две трети обследованных испытывали пренебрежение или агрессию со стороны сверстников в школе. Четверть девочек имели хронические психические расстройства, более трети – проблемы физического здоровья, которые затрудняли их общение в обычной среде."Внимательное и мнимо дружелюбное отношение кибергрумера жертвы часто воспринимали с радостью, в половине случаев считая его своим другом или романтическим партнером. Часть девочек поддерживали контакт, так как интересовались темой взаимоотношения полов. Пережитый опыт в 60% случаев оценивался как психотравмирующий", – сообщила Дозорцева.Родители должны понимать риски, которым подвергаются дети в интернете, и быть внимательнее к их виртуальным контактам, подчеркнули специалисты. Задача родителей – строить с детьми доверительные отношения и оказывать им поддержку в любой проблемной ситуации."К сожалению, иногда родители сами ставят детей в уязвимое положение, размещая их фото в интернете и заводя сомнительные виртуальные знакомства. Они должны лучше осознавать последствия подобных действий. Школьные педагоги и психологи должны обращать больше внимания на нестандартных детей и подростков, "выпадающих" из обычного общения со сверстниками, испытывающих трудности адаптации и недостаток позитивного внимания", – отметила Дозорцева.Обсуждение с самими детьми и подростками возможных рисков знакомств в интернете, а также своевременное информирование в вопросах отношений между полами позволит развить их собственную сопротивляемость негативным влияниям, уверены ученые.Специалисты НМИЦ ПН им. В.П. Сербского и МГППУ продолжают исследования кибергруминга для выработки механизмов его предотвращения и оперативного пресечения.
https://ria.ru/20210215/mgppu-1597214366.html
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навигатор абитуриента, общество, россия, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), москва, университетская наука, психология, дети, интернет, фмицпн имени в.п. сербского
Наука, Навигатор абитуриента, Общество, Россия, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), Москва, Университетская наука, Психология, Дети, Интернет, ФМИЦПН имени В.П. Сербского
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Масштабное исследование психологических механизмов кибергруминга – сексуализированного насилия над детьми с помощью интернета – провели ученые НМИЦ ПН им. В.П. Сербского и МГППУ
. Результаты опубликованы в журнале "Психология и право"
.
Криминальная статистика, по словам специалистов, указывает на то, что в последние годы растет число преступлений против детей и подростков. Это касается и сексуальных действий, совершаемых с использованием интернета.
Для сексуальных домогательств в интернете даже появился особый термин – кибергруминг. Он подразумевает особую тактику преступника, вовлекающего ребенка в сексуализированные действия, значения которых жертва зачастую не понимает.
Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского и Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели подробный анализ состояния несовершеннолетних, пострадавших от сексуальных действий в результате кибергруминга. Работа, по словам авторов, продолжает первое российское исследование
этой проблемы.
"Злоумышленник налаживает с ребенком дружеские отношения, проверяя риск обнаружения их бесед. Затем он вводит сексуализированную тематику и добивается от ребенка фотографий или действий эротического или порнографического характера, либо же реальной встречи", – рассказала профессор МГППУ, руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Елена Дозорцева.
В рамках судебной психолого-психиатрической экспертизы специалисты обследовали пострадавших девочек от 8 до 18 лет. По словам ученых, у потерпевших от кибергруминга выявлен ряд особенностей, делающих их уязвимыми для подобных посягательств.
У половины девочек семьи были конфликтными либо социально неблагополучными, с безнадзорностью и алкоголизмом родителей. Две трети обследованных испытывали пренебрежение или агрессию со стороны сверстников в школе. Четверть девочек имели хронические психические расстройства, более трети – проблемы физического здоровья, которые затрудняли их общение в обычной среде.
"Внимательное и мнимо дружелюбное отношение кибергрумера жертвы часто воспринимали с радостью, в половине случаев считая его своим другом или романтическим партнером. Часть девочек поддерживали контакт, так как интересовались темой взаимоотношения полов. Пережитый опыт в 60% случаев оценивался как психотравмирующий", – сообщила Дозорцева.
Родители должны понимать риски, которым подвергаются дети в интернете, и быть внимательнее к их виртуальным контактам, подчеркнули специалисты. Задача родителей – строить с детьми доверительные отношения и оказывать им поддержку в любой проблемной ситуации.
"К сожалению, иногда родители сами ставят детей в уязвимое положение, размещая их фото в интернете и заводя сомнительные виртуальные знакомства. Они должны лучше осознавать последствия подобных действий. Школьные педагоги и психологи должны обращать больше внимания на нестандартных детей и подростков, "выпадающих" из обычного общения со сверстниками, испытывающих трудности адаптации и недостаток позитивного внимания", – отметила Дозорцева.
Обсуждение с самими детьми и подростками возможных рисков знакомств в интернете, а также своевременное информирование в вопросах отношений между полами позволит развить их собственную сопротивляемость негативным влияниям, уверены ученые.
Специалисты НМИЦ ПН им. В.П. Сербского и МГППУ продолжают исследования кибергруминга для выработки механизмов его предотвращения и оперативного пресечения.