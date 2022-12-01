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"Видел два раза": Мазаев раскрыл правду о своем отце
"Видел два раза": Мазаев раскрыл правду о своем отце - РИА Новости, 01.12.2022
"Видел два раза": Мазаев раскрыл правду о своем отце
Вокалист "Морального кодекса" Сергей Мазаев раскрыл правду о своем отце. Он рассказал, что близкие скрыли от него причину, по которой расстались родители. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:40
2022-12-01T18:40
2022-12-01T18:40
шоубиз
сергей мазаев
семья
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вокалист "Морального кодекса" Сергей Мазаев раскрыл правду о своем отце. Он рассказал, что близкие скрыли от него причину, по которой расстались родители. Также он сообщил, что видел отца всего два раза в жизни.Кроме того, он пожаловался на безденежье семьи в детстве. Сергей Мазаев – российский музыкант, певец, актер, продюсер и автор песен. В 2010 году он получил звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Ранее Наталья Фриске отвергла идею знакомства дочери Луны с ее отцом Александром Титовым. Также она призналась, что не общается с ним.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей мазаев, семья
Шоубиз, Сергей Мазаев, Семья
"Видел два раза": Мазаев раскрыл правду о своем отце
Мазаев раскрыл правду о своем отце и рассказал о бедном детстве
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вокалист "Морального кодекса" Сергей Мазаев раскрыл правду о своем отце. Он рассказал, что близкие скрыли от него причину, по которой расстались родители.
"Папу посадили в тюрьму. У них с мамой трагедия какая-то произошла. От меня ее скрыли. Все умерли, так ничего и не рассказали", – признался музыкант в передаче "Мой герой".
Также он сообщил, что видел отца всего два раза в жизни.
"Мне жаль, что я не знал отца. Два раза видел мельком. Говорят, он пел очень хорошо", – поделился артист.
Кроме того, он пожаловался на безденежье семьи в детстве.
"Мы жили скудно. У меня даже не было магнитофона. Но за мной хорошо ухаживали. Мама и бабушка готовили изумительно. Мама работать пошла в магазин, и я с бабушкой был", – добавил исполнитель.
Сергей Мазаев – российский музыкант, певец, актер, продюсер и автор песен. В 2010 году он получил звание "Заслуженный артист Российской Федерации".
Ранее Наталья Фриске отвергла
идею знакомства дочери Луны с ее отцом Александром Титовым. Также она призналась, что не общается с ним.