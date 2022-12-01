https://ria.ru/20221201/mazaev-1835691424.html

"Видел два раза": Мазаев раскрыл правду о своем отце

"Видел два раза": Мазаев раскрыл правду о своем отце - РИА Новости, 01.12.2022

"Видел два раза": Мазаев раскрыл правду о своем отце

Вокалист "Морального кодекса" Сергей Мазаев раскрыл правду о своем отце. Он рассказал, что близкие скрыли от него причину, по которой расстались родители. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:40

2022-12-01T18:40

2022-12-01T18:40

шоубиз

сергей мазаев

семья

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вокалист "Морального кодекса" Сергей Мазаев раскрыл правду о своем отце. Он рассказал, что близкие скрыли от него причину, по которой расстались родители. Также он сообщил, что видел отца всего два раза в жизни.Кроме того, он пожаловался на безденежье семьи в детстве. Сергей Мазаев – российский музыкант, певец, актер, продюсер и автор песен. В 2010 году он получил звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Ранее Наталья Фриске отвергла идею знакомства дочери Луны с ее отцом Александром Титовым. Также она призналась, что не общается с ним.

https://ria.ru/20220221/byanka-1774135253.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей мазаев, семья