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"Видел два раза": Мазаев раскрыл правду о своем отце - РИА Новости, 01.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221201/mazaev-1835691424.html
"Видел два раза": Мазаев раскрыл правду о своем отце
"Видел два раза": Мазаев раскрыл правду о своем отце - РИА Новости, 01.12.2022
"Видел два раза": Мазаев раскрыл правду о своем отце
Вокалист "Морального кодекса" Сергей Мазаев раскрыл правду о своем отце. Он рассказал, что близкие скрыли от него причину, по которой расстались родители. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:40
2022-12-01T18:40
шоубиз
сергей мазаев
семья
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вокалист "Морального кодекса" Сергей Мазаев раскрыл правду о своем отце. Он рассказал, что близкие скрыли от него причину, по которой расстались родители. Также он сообщил, что видел отца всего два раза в жизни.Кроме того, он пожаловался на безденежье семьи в детстве. Сергей Мазаев – российский музыкант, певец, актер, продюсер и автор песен. В 2010 году он получил звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Ранее Наталья Фриске отвергла идею знакомства дочери Луны с ее отцом Александром Титовым. Также она призналась, что не общается с ним.
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сергей мазаев, семья
Шоубиз, Сергей Мазаев, Семья
18:40 01.12.2022
 
"Видел два раза": Мазаев раскрыл правду о своем отце

Мазаев раскрыл правду о своем отце и рассказал о бедном детстве

© РИА Новости / Алексей МайшевМузыкант, солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Музыкант, солист группы Моральный кодекс Сергей Мазаев выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Вокалист "Морального кодекса" Сергей Мазаев раскрыл правду о своем отце. Он рассказал, что близкие скрыли от него причину, по которой расстались родители.

"Папу посадили в тюрьму. У них с мамой трагедия какая-то произошла. От меня ее скрыли. Все умерли, так ничего и не рассказали", – признался музыкант в передаче "Мой герой".

Также он сообщил, что видел отца всего два раза в жизни.
"Мне жаль, что я не знал отца. Два раза видел мельком. Говорят, он пел очень хорошо", – поделился артист.
Кроме того, он пожаловался на безденежье семьи в детстве.

"Мы жили скудно. У меня даже не было магнитофона. Но за мной хорошо ухаживали. Мама и бабушка готовили изумительно. Мама работать пошла в магазин, и я с бабушкой был", – добавил исполнитель.

Сергей Мазаев – российский музыкант, певец, актер, продюсер и автор песен. В 2010 году он получил звание "Заслуженный артист Российской Федерации".
Ранее Наталья Фриске отвергла идею знакомства дочери Луны с ее отцом Александром Титовым. Также она призналась, что не общается с ним.
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