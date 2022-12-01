https://ria.ru/20221201/mariupol-1835515012.html

Медведев выразил уверенность, что Мариуполь удастся восстановить

Медведев выразил уверенность, что Мариуполь удастся восстановить - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев выразил уверенность, что Мариуполь удастся восстановить

Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что работа по восстановлению Мариуполя предстоит большая, но он уверен, что все будет сделано. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:22

2022-12-01T12:22

2022-12-01T12:57

специальная военная операция на украине

мариуполь

дмитрий медведев

политика

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что работа по восстановлению Мариуполя предстоит большая, но он уверен, что все будет сделано."Город выстоял. Сейчас он восстанавливается… Работа все равно большая: и по объему восстанавливаемого жилого фонда, школам, детским садам. Но тем не менее эта работа набрала обороты. Уверен, что все будет сделано", - сказал он в ходе приема граждан председателем ЕР.Медведев подчеркнул, что "все, кто в таких труднейших условиях находясь, преодолел вот этот очень тяжелый период, по сути, действительно нацистский власти - в Мариуполе, в других местах - заслуживают максимального уважения"."Хочу абсолютно искренне сказать, что вы просто все герои", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, дмитрий медведев, политика, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр