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Биография Николая Лобачевского

Биография Николая Лобачевского - РИА Новости, 01.12.2022

Биография Николая Лобачевского

Российский математик, создатель неевклидовой геометрии Николай Иванович Лобачевский родился 1 декабря (20 ноября по старому стилю) 1792 года в Нижнем Новгороде... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T01:49

2022-12-01T01:49

2022-12-01T01:49

справки

казань

ссср

нижний новгород

казанский (приволжский) федеральный университет

российская академия наук

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Российский математик, создатель неевклидовой геометрии Николай Иванович Лобачевский родился 1 декабря (20 ноября по старому стилю) 1792 года в Нижнем Новгороде в семье мелкого чиновника. После смерти отца Николай Лобачевский вместе с матерью и двумя братьями переехал в Казань, где в 1802 году поступил в гимназию на казенное содержание, а в 1807 году – в университет. Во время учебы обратил на себя внимание успехами в математике, но характеризовался как "юноша упрямый, нераскаянный, весьма много о себе мечтательный", проявляющий даже "признаки безбожия". Угроза отчисления миновала Лобачевского, только благодаря заступничеству профессора математики, взявшего шефство над одаренным студентом. В 1811 году Николай Лобачевский окончил университет, получив степень магистра по физике и математике с отличием, и был оставлен при учебном заведении. В 1814 году он получил звание адъюнкта и приступил к чтению лекций по теории чисел. В 1816 году Лобачевский был утвержден экстраординарным профессором, а в 1822 году – ординарным профессором. Преподавательская деятельность Лобачевского до 1819 года была посвящена исключительно математике. Он читал курсы арифметики, алгебры и тригонометрии, плоской и сферической геометрии, в 1818 году приступил к курсу дифференциального и интегрального исчисления по Монжу и Лакруа, в 1819 году начал читать лекции по физике и астрономии. В 1820-1825 годах Лобачевский был деканом физико-математического отделения (факультета). Он не только вел напряженную научную и педагогическую работу, но под его руководством была приведена в порядок библиотека университета. В 1825 году Лобачевского назначили заведующим библиотеки университета. Он оставался на этом посту до 1835 года. Лобачевский заложил основы научного комплектования фондов, отечественного и международного книгообмена, при нем были созданы первые каталоги, по его инициативе университетская библиотека стала общедоступной. Когда в университете началось строительство зданий, Николай Лобачевский в 1822 году вошел в состав строительного комитета, а с 1825 года возглавил комитет и проработал в нем до 1848 года (с перерывом в 1827-1833 годах). В 1827-1846 годах Лобачевский был ректором Казанского университета, который под его руководством превратился в авторитетное, хорошо оснащенное учебное заведение, одно из лучших в России. При нем был построен комплекс вспомогательных зданий университета: библиотека, астрономическая обсерватория, физический кабинет и химическая лаборатория, анатомический театр, клиника и др. По инициативе Лобачевского начали издаваться "Ученые записки Казанского университета" (1834). На период его ректорства пришлись эпидемия холеры (1830) и сильнейший пожар (1842), уничтоживший половину Казани. Благодаря энергии и умелым действиям Лобачевского жертвы и потери для учебного заведения в обоих случаях были минимальны. Николай Лобачевский в университете вел курсы по геометрии, тригонометрии, алгебре, анализу, теории вероятностей, механике, физике, астрономии и даже гидравлике, часто замещал отсутствующих преподавателей. Не довольствуясь обязательным преподаванием в университете, он читал не раз публичные лекции по физике.Несмотря на то, что административные обязанности и преподавание отнимали много сил, Николай Лобачевский активно занимался научной работой. На протяжении почти 20 лет он вел геометрические исследования, прежде чем обнародовал свои идеи. Лобачевский искал пути строгого построения начал геометрии, что привело его к созданию новой геометрии, получившей название геометрии Лобачевского. Он рассматривал аксиому о параллельных Евклида (через точку на плоскости вне лежащей на этой плоскости прямой можно провести одну и только одну прямую, ей параллельную) как требование слишком жесткое, ограничивающее возможности теории, описывающей свойства пространства. Лобачевский заменил эту аксиому иным требованием, состоящим в том, что на плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, проходят по меньшей мере две прямые, не пересекающие данную. Разработанная им новая геометрия существенно отличается от евклидовой, но при определенных условиях отличие становится незначительным. В феврале 1826 года Лобачевский представил для публикации в "Записках физико-математического отделения Казанского университета" статью "Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных" (на французском языке) и через несколько дней доложил результаты, описанные в этой статье, на заседании отделения. Эта статья была включена в его труд "О началах геометрии", напечатанный в "Казанском Вестнике" в 1829-1830 годах и ставший первой в мировой литературе публикацией по неевклидовой геометрии. Научные идеи Лобачевского не были приняты современниками. Его работа "О началах геометрии", представленная в 1832 году советом университета в Петербургскую академию наук, получила отрицательную оценку. Однако Лобачевский не прекращал разработки своей геометрии. Его труды публиковались в 1835-1838 годах, в 1840 году в Германии вышла книга "Геометрические исследования" (на немецком языке). Однако, и за границей идеи Лобачевского остались непонятыми: единственный человек, по достоинству их оценивший, немецкий математик Карл Гаусс, который также владел началами неевклидовой геометрии, но из опасения встретить непонимание не разрабатывал их. По его предложению в 1842 году Лобачевский был избран членом-корреспондентом Геттингенского ученого общества.Николай Лобачевский получил ряд результатов и в других разделах математики: в алгебре он разработал новый метод приближенного решения уравнений, в математическом анализе получил ряд теорем о тригонометрических рядах, в теории вероятностей – формулу для многократных сверток равномерного распределения. В 1838 году за успехи по службе и выдающиеся заслуги в науке Лобачевский был возведен в дворянское достоинство.В 1846 году исполнилось 30 лет службы Николая Лобачевского в университете, и по уставу занимаемая им кафедра должна была с этого времени считаться свободной. Несмотря на усилия его коллег, пытавшихся добиться сохранения кафедры за Лобачевским, он был не только отстранен от работы на кафедре, но и уволен с поста ректора. Николая Лобачевского назначили помощником попечителя Казанского учебного округа (без оплаты). Вскоре математик разорился. Здоровье Лобачевского было подорвано, слабело зрение. Последний труд почти ослепшего ученого "Пангеометрия" в 1855 году записали под диктовку его ученики. Скончался Лобачевский 24 февраля (12 февраля по старому стилю) 1856 года. Его похоронили на Арском кладбище Казани.Полное признание и широкое распространение геометрия Лобачевского получила через 12 лет после его смерти. В 1868 году итальянский математик Эудженио Бельтрами в своем труде "Опыт толкования неевклидовой геометрии" показал, что в евклидовом пространстве на псевдосферической поверхностях имеет место геометрия куска плоскости Лобачевского, если на них за прямые принять геодезические линии. Истолкование геометрии Лобачевского на поверхностях евклидова пространства решающим образом способствовало общему признанию идей Лобачевского. Большую роль в этом сыграли также исследования немецкого математика Феликса Клейна (1871), французского математика Анри Пуанкаре (1883) и др. Появление модели Клейна доказало, что геометрия Лобачевского так же непротиворечива, как и евклидова. Осознание того, что у евклидовой геометрии имеется полноценная альтернатива, произвело огромное впечатление на научный мир и придало импульс другим новаторским идеям в математике и физике. В 1895 году Казанским физико-математическим обществом была учреждена Международная премия им. Н.И. Лобачевского, которая присуждалась до 1937 года. В 1947 году постановлением Совета Министров СССР ее вручение было передано в ведение Академии наук (АН) СССР, и стали присуждаться две премии международная и поощрительная для советских ученых. С 1956 года вручалась лишь одна премия с периодичностью в три года. В Российской Федерации она также присуждалась один раз в три года за выдающиеся результаты в области геометрии. Последний раз премия вручалась в 2000 году. С 1992 года присуждалась ученым Советом Казанского государственного университета (ныне Казанский (Приволжский) федеральный университет) медаль имени Н.И. Лобачевского, учрежденная постановлением кабинета министров СССР в 1991 году. Конкурс на соискание медали проводился одновременно и совместно с конкурсом на соискание премии им. Н.И. Лобачевского, проводимым Российской академией наук. Последнее, при данном формате, присуждение медали состоялось в 2002 году.С 2017 года медаль им. Н.И. Лобачевского и соответствующая денежная премия в размере 75 тысяч долларов США стали присуждаться один раз в два года Казанским федеральным университетом за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Памятник Николаю Лобачевскому открыт в Казани в 1896 году, его именем назван кратер на Луне. В 1994 году в городе Козловка (Чувашия), где располагалась усадьба математика, открылся дом-музей Лобачевского, а в 2017 году – мемориальный музей Н. И. Лобачевского в Казанском (Приволжском) федеральном университете, в "ректорском доме", где математик проживал с 1827 по 1846 годы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, казань, ссср, нижний новгород, казанский (приволжский) федеральный университет, российская академия наук