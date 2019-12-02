Медаль и премия имени Лобачевского вручены канадскому математику Вайсу

КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Медаль и премия имени Н.И. Лобачевского вручены в понедельник в Казани канадскому математику Даниэлю Вайсу, сообщает пресс-служба президента Медаль и премия имени Н.И. Лобачевского вручены в понедельник в Казани канадскому математику Даниэлю Вайсу, сообщает пресс-служба президента Татарстана

Медаль и премия имени Лобачевского являются правопреемниками премии имени Н.И. Лобачевского, присуждавшейся Казанским университетом в 1897-1937 годах, и медали имени Н.И. Лобачевского, учрежденной постановлением кабинета министров СССР в ознаменование 200-летия со дня рождения великого математика и присуждавшейся Казанским государственным университетом в 1992-2002 годах. Денежный фонд премии составляет 75 тысяч долларов (спонсорские средства). Премия присуждается раз в два года.

"Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в торжественной церемонии вручения премии Лобачевского за 2019 год… Жюри присудило победу канадскому математику, специалисту в области геометрической теории групп и 3-многообразий, профессору математики в Университете Макгилла (Монреаль) Даниэлю Вайсу", - говорится в сообщении.

В этом году на конкурс на соискание медали и премии имени Н.И. Лобачевского было представлено более 20 работ. До голосования были допущены 12 номинантов. В состав международного жюри вошли 17 ведущих ученых из России, США, Германии, Франции и Швейцарии. Путем тайного голосования в первом же туре девять членов жюри присудили победу Вайсу, который был удостоен награды за доказательство гипотезы Хакена.

Премьер Татарстана на церемонии вручения премии отметил, что нынешнее событие собрало представителей нескольких поколений науки – студентов, преподавателей и исследователей. "Математика всегда была в центре внимания казанского научного сообщества. С момента основания Казанского университета, а затем и других наших вузов, она привлекала внимание самых блестящих умов наших соотечественников, которые, в свою очередь, внесли неоценимый вклад в мировую науку. Имя Николая Ивановича Лобачевского среди них выделяется особенно", - сказал он.