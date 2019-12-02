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РИА Новости

Медаль и премия имени Лобачевского вручены канадскому математику Вайсу

19:27 02.12.2019
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© Фото : Public domainМедаль к премии Лобачевского
Медаль к премии Лобачевского
© Фото : Public domain
Медаль к премии Лобачевского. Архивное фото
КАЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Медаль и премия имени Н.И. Лобачевского вручены в понедельник в Казани канадскому математику Даниэлю Вайсу, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Медаль и премия имени Лобачевского являются правопреемниками премии имени Н.И. Лобачевского, присуждавшейся Казанским университетом в 1897-1937 годах, и медали имени Н.И. Лобачевского, учрежденной постановлением кабинета министров СССР в ознаменование 200-летия со дня рождения великого математика и присуждавшейся Казанским государственным университетом в 1992-2002 годах. Денежный фонд премии составляет 75 тысяч долларов (спонсорские средства). Премия присуждается раз в два года.
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"Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в торжественной церемонии вручения премии Лобачевского за 2019 год… Жюри присудило победу канадскому математику, специалисту в области геометрической теории групп и 3-многообразий, профессору математики в Университете Макгилла (Монреаль) Даниэлю Вайсу", - говорится в сообщении.
В этом году на конкурс на соискание медали и премии имени Н.И. Лобачевского было представлено более 20 работ. До голосования были допущены 12 номинантов. В состав международного жюри вошли 17 ведущих ученых из России, США, Германии, Франции и Швейцарии. Путем тайного голосования в первом же туре девять членов жюри присудили победу Вайсу, который был удостоен награды за доказательство гипотезы Хакена.
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Премьер Татарстана на церемонии вручения премии отметил, что нынешнее событие собрало представителей нескольких поколений науки – студентов, преподавателей и исследователей. "Математика всегда была в центре внимания казанского научного сообщества. С момента основания Казанского университета, а затем и других наших вузов, она привлекала внимание самых блестящих умов наших соотечественников, которые, в свою очередь, внесли неоценимый вклад в мировую науку. Имя Николая Ивановича Лобачевского среди них выделяется особенно", - сказал он.
Песошин напомнил, что 2017 год по инициативе Казанского федерального университета при поддержке руководства Татарстана стал Годом Лобачевского, тогда же была возрождена и премия Лобачевского – одна из старейших и наиболее почётных в этой сфере наград.
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