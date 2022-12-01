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Косачев назвал Литву провинцией НАТО и Евросоюза - РИА Новости, 01.12.2022
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Косачев назвал Литву провинцией НАТО и Евросоюза
Косачев назвал Литву провинцией НАТО и Евросоюза - РИА Новости, 01.12.2022
Косачев назвал Литву провинцией НАТО и Евросоюза
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ошибается, называя Белоруссию не суверенной страной, это Литва больше похожа на провинцию НАТО и ЕС, чем на страну,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:34
2022-12-01T17:34
константин косачев
литва
нато
евросоюз
совет федерации рф
россия
ингрида шимоните
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ошибается, называя Белоруссию не суверенной страной, это Литва больше похожа на провинцию НАТО и ЕС, чем на страну, обладающую собственным суверенитетом, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Шимоните отметила, что Белоруссия больше похожа на провинцию РФ, чем на суверенную страну."Фантастическое по отдаленности от реальной жизни заявление. И причин две. Первая - кто бы знал, сколько приходится Москве и Минску на всех возможных уровнях общаться друг с другом, чтобы находить точки соприкосновения и сближать позиции так, чтобы принимаемые решения в равной степени и без изъятий отвечали интересам обоих суверенных государств. Именно это и есть настоящее партнерство на равных", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Косачев также попросил назвать хоть один случай подобного рода разногласий Литвы с ее "старшими патронами" в НАТО и Евросоюзе. "Именно абсолютная лояльность Литвы Западу делает ее для Запада желанным партнером. Плата за входной билет - абсолютный отказ от собственного суверенитета. Что и произошло с Литвой и другими прибалтийскими республиками" - подчеркнул он.Так что правильно говорить - "Литва больше похожа на провинцию НАТО и ЕС, чем на суверенную страну", не поспоришь", заключил Косачев.
https://ria.ru/20221201/non-grata-1835663050.html
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константин косачев, литва, нато, евросоюз, совет федерации рф, россия, ингрида шимоните, белоруссия, в мире
Константин Косачев, Литва, НАТО, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Россия, Ингрида Шимоните, Белоруссия, В мире
17:34 01.12.2022
 
Косачев назвал Литву провинцией НАТО и Евросоюза

Сенатор Косачев: Литва больше похожа на провинцию НАТО и ЕС, чем на суверенную страну

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ошибается, называя Белоруссию не суверенной страной, это Литва больше похожа на провинцию НАТО и ЕС, чем на страну, обладающую собственным суверенитетом, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее Шимоните отметила, что Белоруссия больше похожа на провинцию РФ, чем на суверенную страну.
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"Фантастическое по отдаленности от реальной жизни заявление. И причин две. Первая - кто бы знал, сколько приходится Москве и Минску на всех возможных уровнях общаться друг с другом, чтобы находить точки соприкосновения и сближать позиции так, чтобы принимаемые решения в равной степени и без изъятий отвечали интересам обоих суверенных государств. Именно это и есть настоящее партнерство на равных", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Косачев также попросил назвать хоть один случай подобного рода разногласий Литвы с ее "старшими патронами" в НАТО и Евросоюзе. "Именно абсолютная лояльность Литвы Западу делает ее для Запада желанным партнером. Плата за входной билет - абсолютный отказ от собственного суверенитета. Что и произошло с Литвой и другими прибалтийскими республиками" - подчеркнул он.
Так что правильно говорить - "Литва больше похожа на провинцию НАТО и ЕС, чем на суверенную страну", не поспоришь", заключил Косачев.
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Константин КосачевЛитваНАТОЕвросоюзСовет Федерации РФРоссияИнгрида ШимонитеБелоруссияВ мире
 
 
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