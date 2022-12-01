https://ria.ru/20221201/litva-1835664821.html

Косачев назвал Литву провинцией НАТО и Евросоюза

Косачев назвал Литву провинцией НАТО и Евросоюза - РИА Новости, 01.12.2022

Косачев назвал Литву провинцией НАТО и Евросоюза

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ошибается, называя Белоруссию не суверенной страной, это Литва больше похожа на провинцию НАТО и ЕС, чем на страну,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:34

2022-12-01T17:34

2022-12-01T17:34

константин косачев

литва

нато

евросоюз

совет федерации рф

россия

ингрида шимоните

белоруссия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ошибается, называя Белоруссию не суверенной страной, это Литва больше похожа на провинцию НАТО и ЕС, чем на страну, обладающую собственным суверенитетом, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее Шимоните отметила, что Белоруссия больше похожа на провинцию РФ, чем на суверенную страну."Фантастическое по отдаленности от реальной жизни заявление. И причин две. Первая - кто бы знал, сколько приходится Москве и Минску на всех возможных уровнях общаться друг с другом, чтобы находить точки соприкосновения и сближать позиции так, чтобы принимаемые решения в равной степени и без изъятий отвечали интересам обоих суверенных государств. Именно это и есть настоящее партнерство на равных", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Косачев также попросил назвать хоть один случай подобного рода разногласий Литвы с ее "старшими патронами" в НАТО и Евросоюзе. "Именно абсолютная лояльность Литвы Западу делает ее для Запада желанным партнером. Плата за входной билет - абсолютный отказ от собственного суверенитета. Что и произошло с Литвой и другими прибалтийскими республиками" - подчеркнул он.Так что правильно говорить - "Литва больше похожа на провинцию НАТО и ЕС, чем на суверенную страну", не поспоришь", заключил Косачев.

https://ria.ru/20221201/non-grata-1835663050.html

https://ria.ru/20221130/demontazh-1835312647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

константин косачев, литва, нато, евросоюз, совет федерации рф, россия, ингрида шимоните, белоруссия, в мире