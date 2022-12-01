Косачев назвал Литву провинцией НАТО и Евросоюза
Сенатор Косачев: Литва больше похожа на провинцию НАТО и ЕС, чем на суверенную страну
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ошибается, называя Белоруссию не суверенной страной, это Литва больше похожа на провинцию НАТО и ЕС, чем на страну, обладающую собственным суверенитетом, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее Шимоните отметила, что Белоруссия больше похожа на провинцию РФ, чем на суверенную страну.
"Фантастическое по отдаленности от реальной жизни заявление. И причин две. Первая - кто бы знал, сколько приходится Москве и Минску на всех возможных уровнях общаться друг с другом, чтобы находить точки соприкосновения и сближать позиции так, чтобы принимаемые решения в равной степени и без изъятий отвечали интересам обоих суверенных государств. Именно это и есть настоящее партнерство на равных", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Косачев также попросил назвать хоть один случай подобного рода разногласий Литвы с ее "старшими патронами" в НАТО и Евросоюзе. "Именно абсолютная лояльность Литвы Западу делает ее для Запада желанным партнером. Плата за входной билет - абсолютный отказ от собственного суверенитета. Что и произошло с Литвой и другими прибалтийскими республиками" - подчеркнул он.
Так что правильно говорить - "Литва больше похожа на провинцию НАТО и ЕС, чем на суверенную страну", не поспоришь", заключил Косачев.
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