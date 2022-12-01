https://ria.ru/20221201/lenivets-1835588830.html
В ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша ленивца
В ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша ленивца - РИА Новости, 01.12.2022
В ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша ленивца
Ленинградский зоопарк с помощью жителей Санкт-Петербурга выбрал имя для детеныша ленивца, сообщили в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:22
2022-12-01T16:22
2022-12-01T16:22
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Ленинградский зоопарк с помощью жителей Санкт-Петербурга выбрал имя для детеныша ленивца, сообщили в Telegram-канале учреждения."Принимают финальное решение всегда сотрудники, которые ухаживают за животными. Им было очень сложно, но одно имя понравилось больше остальных — Отто. И теперь так зовут малыша!", — рассказали в пресс-службе, добавив, что победитель получит два билета в Ленинградский зоопарк.Уточняется, что в конкурсе приняли участие более 700 человек. Для малыша предлагали много "вкусных" кличек (в том числе Блинчик, Кокос, Манго и Кумкват), также его часто советовали назвать в честь героев мультфильмов – Сида и Блица. Десятого октября 2021 года у пары ленивцев Ирвина и Сони появился детеныш. О его рождении стало известно только в феврале, поскольку сотрудники переживали за здоровье животного и держали в тайне его рождение. В конце октября зоопарк попросил жителей Петербурга предложить свои варианты имени для нового обитателя. Записки можно было оставлять в специальном ящике на входе в павильон "Тропический дом".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, санкт-петербург, ленинградский зоопарк, животные, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Ленинградский зоопарк, Животные, Туризм
В ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша ленивца
Ленинградский зоопарк с помощью петербуржцев выбрал имя для детеныша ленивца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Ленинградский зоопарк с помощью жителей Санкт-Петербурга выбрал имя для детеныша ленивца, сообщили в Telegram-канале учреждения.
"Принимают финальное решение всегда сотрудники, которые ухаживают за животными. Им было очень сложно, но одно имя понравилось больше остальных — Отто. И теперь так зовут малыша!", — рассказали в пресс-службе, добавив, что победитель получит два билета в Ленинградский зоопарк
.
Уточняется, что в конкурсе приняли участие более 700 человек. Для малыша предлагали много "вкусных" кличек (в том числе Блинчик, Кокос, Манго и Кумкват), также его часто советовали назвать в честь героев мультфильмов – Сида и Блица.
Десятого октября 2021 года у пары ленивцев Ирвина и Сони появился детеныш. О его рождении стало известно только в феврале, поскольку сотрудники переживали за здоровье животного и держали в тайне его рождение.
В конце октября зоопарк попросил
жителей Петербурга предложить свои варианты имени для нового обитателя. Записки можно было оставлять в специальном ящике на входе в павильон "Тропический дом".