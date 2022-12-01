https://ria.ru/20221201/lenivets-1835588830.html

В ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша ленивца

В ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша ленивца - РИА Новости, 01.12.2022

В ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша ленивца

Ленинградский зоопарк с помощью жителей Санкт-Петербурга выбрал имя для детеныша ленивца, сообщили в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:22

2022-12-01T16:22

2022-12-01T16:22

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

ленинградский зоопарк

животные

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/119031/78/1190317882_0:136:2894:1764_1920x0_80_0_0_04ef9785d0f8ba3c8ad18ce572e8b2f3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Ленинградский зоопарк с помощью жителей Санкт-Петербурга выбрал имя для детеныша ленивца, сообщили в Telegram-канале учреждения."Принимают финальное решение всегда сотрудники, которые ухаживают за животными. Им было очень сложно, но одно имя понравилось больше остальных — Отто. И теперь так зовут малыша!", — рассказали в пресс-службе, добавив, что победитель получит два билета в Ленинградский зоопарк.Уточняется, что в конкурсе приняли участие более 700 человек. Для малыша предлагали много "вкусных" кличек (в том числе Блинчик, Кокос, Манго и Кумкват), также его часто советовали назвать в честь героев мультфильмов – Сида и Блица. Десятого октября 2021 года у пары ленивцев Ирвина и Сони появился детеныш. О его рождении стало известно только в феврале, поскольку сотрудники переживали за здоровье животного и держали в тайне его рождение. В конце октября зоопарк попросил жителей Петербурга предложить свои варианты имени для нового обитателя. Записки можно было оставлять в специальном ящике на входе в павильон "Тропический дом".

https://ria.ru/20221123/zoopark-1833688709.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, санкт-петербург, ленинградский зоопарк, животные, туризм