https://ria.ru/20221028/zoopark-1827515201.html

Ленинградский зоопарк запустил конкурс на лучшее имя для детеныша ленивца

Ленинградский зоопарк запустил конкурс на лучшее имя для детеныша ленивца - РИА Новости, 28.10.2022

Ленинградский зоопарк запустил конкурс на лучшее имя для детеныша ленивца

Ленинградский зоопарк попросил жителей Санкт-Петербурга помочь выбрать имя для детеныша ленивца, родившегося в октябре прошлого года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:13

2022-10-28T15:13

2022-10-28T15:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Ленинградский зоопарк попросил жителей Санкт-Петербурга помочь выбрать имя для детеныша ленивца, родившегося в октябре прошлого года, сообщили в пресс-службе учреждения."Десятого октября 2021 года у ленивцев Ирвина и Сони появился на свет долгожданный малыш, и сейчас мы с уверенностью заявляем — это мальчик. Вы тоже можете стать причастными к нашей радости и выбрать для него имя", — говорится в Telegram-канале зоопарка.Записку со своим вариантом клички можно опустить в специальный ящик на входе в павильон "Тропический дом". Итоги конкурса объявят 1 декабря. Победитель получит билеты в Ленинградский зоопаркО появлении на свет детеныша у пары ленивцев Ирвина и Сони стало известно только в начале февраля 2022 года: сотрудники переживали за здоровье малыша и держали в тайне его рождение, пока тот не окреп.

https://ria.ru/20221013/zoopark-1823658710.html

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Ольга Кабанова

санкт-петербург, ленинградский зоопарк, новости - туризм, туризм, животные, хорошие новости