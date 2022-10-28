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Ленинградский зоопарк запустил конкурс на лучшее имя для детеныша ленивца - РИА Новости, 28.10.2022
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Туризм
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Ленинградский зоопарк запустил конкурс на лучшее имя для детеныша ленивца
Ленинградский зоопарк запустил конкурс на лучшее имя для детеныша ленивца - РИА Новости, 28.10.2022
Ленинградский зоопарк запустил конкурс на лучшее имя для детеныша ленивца
Ленинградский зоопарк попросил жителей Санкт-Петербурга помочь выбрать имя для детеныша ленивца, родившегося в октябре прошлого года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:13
2022-10-28T15:13
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Ленинградский зоопарк попросил жителей Санкт-Петербурга помочь выбрать имя для детеныша ленивца, родившегося в октябре прошлого года, сообщили в пресс-службе учреждения."Десятого октября 2021 года у ленивцев Ирвина и Сони появился на свет долгожданный малыш, и сейчас мы с уверенностью заявляем — это мальчик. Вы тоже можете стать причастными к нашей радости и выбрать для него имя", — говорится в Telegram-канале зоопарка.Записку со своим вариантом клички можно опустить в специальный ящик на входе в павильон "Тропический дом". Итоги конкурса объявят 1 декабря. Победитель получит билеты в Ленинградский зоопаркО появлении на свет детеныша у пары ленивцев Ирвина и Сони стало известно только в начале февраля 2022 года: сотрудники переживали за здоровье малыша и держали в тайне его рождение, пока тот не окреп.
https://ria.ru/20221013/zoopark-1823658710.html
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санкт-петербург, ленинградский зоопарк, новости - туризм, туризм, животные, хорошие новости
Туризм, Санкт-Петербург, Ленинградский зоопарк, Новости - Туризм, Туризм, Животные, Хорошие новости
15:13 28.10.2022
 
Ленинградский зоопарк запустил конкурс на лучшее имя для детеныша ленивца

Ленинградский зоопарк предложил петербуржцам выбрать имя для детеныша ленивца

CC0 / Free-Photos / Ленивцы
Ленивцы - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
CC0 / Free-Photos /
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Ленинградский зоопарк попросил жителей Санкт-Петербурга помочь выбрать имя для детеныша ленивца, родившегося в октябре прошлого года, сообщили в пресс-службе учреждения.
"Десятого октября 2021 года у ленивцев Ирвина и Сони появился на свет долгожданный малыш, и сейчас мы с уверенностью заявляем — это мальчик. Вы тоже можете стать причастными к нашей радости и выбрать для него имя", — говорится в Telegram-канале зоопарка.
Записку со своим вариантом клички можно опустить в специальный ящик на входе в павильон "Тропический дом". Итоги конкурса объявят 1 декабря. Победитель получит билеты в Ленинградский зоопарк
О появлении на свет детеныша у пары ленивцев Ирвина и Сони стало известно только в начале февраля 2022 года: сотрудники переживали за здоровье малыша и держали в тайне его рождение, пока тот не окреп.
Карликовый бегемот в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:45Туризм
В Московском зоопарке к посетителям впервые вышла карликовая бегемотиха
 
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