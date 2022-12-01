https://ria.ru/20221201/lavrov-1835537430.html

Евро может быть использован в махинациях Запада, заявил Лавров

Евро может быть использован в махинациях Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

Евро может быть использован в махинациях Запада, заявил Лавров

Доллару уже доверия нет, евро скоро может быть использован в махинациях Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:07

2022-12-01T13:07

2022-12-01T13:56

в мире

сергей лавров

урсула фон дер ляйен

россия

евросоюз

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Доллару уже доверия нет, евро скоро может быть использован в махинациях Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Никакого доверия к доллару нет, евро тоже может быть использован в махинациях, учитывая к каким ухищрениям прибегает Евросоюз, когда та же Урсула фон дер Ляйен пыталась оправдать методы или законы, которые требуется принять, чтобы воровать деньги российского государства и российских граждан. Поэтому в ЕС тоже эта тенденция возвращения к колониальным методам чтобы жить за чей-то счет", - сказал он на брифинге в четверг.

https://ria.ru/20221201/neft-1835537518.html

россия

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Лавров: "Доверия к доллару нет, евро тоже может быть использован в махинациях" "Никакого доверия к доллару нет, евро тоже быть использован в махинациях, учитывая к каким ухищрениям прибегает Евросоюз, когда та же Урсула фон дер Ляйен пыталась оправдать методы или законы, которые требуется принять, чтобы воровать деньги российского государства и российских граждан. Поэтому в ЕС тоже эта тенденция возвращения к колониальным методам чтобы жить за чей-то счет", - сказал он на брифинге в четверг. 2022-12-01T13:07 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз