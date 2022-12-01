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Евро может быть использован в махинациях Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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Евро может быть использован в махинациях Запада, заявил Лавров
Евро может быть использован в махинациях Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Евро может быть использован в махинациях Запада, заявил Лавров
Доллару уже доверия нет, евро скоро может быть использован в махинациях Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:07
2022-12-01T13:56
в мире
сергей лавров
урсула фон дер ляйен
россия
евросоюз
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Доллару уже доверия нет, евро скоро может быть использован в махинациях Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Никакого доверия к доллару нет, евро тоже может быть использован в махинациях, учитывая к каким ухищрениям прибегает Евросоюз, когда та же Урсула фон дер Ляйен пыталась оправдать методы или законы, которые требуется принять, чтобы воровать деньги российского государства и российских граждан. Поэтому в ЕС тоже эта тенденция возвращения к колониальным методам чтобы жить за чей-то счет", - сказал он на брифинге в четверг.
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Лавров: "Доверия к доллару нет, евро тоже может быть использован в махинациях"
"Никакого доверия к доллару нет, евро тоже быть использован в махинациях, учитывая к каким ухищрениям прибегает Евросоюз, когда та же Урсула фон дер Ляйен пыталась оправдать методы или законы, которые требуется принять, чтобы воровать деньги российского государства и российских граждан. Поэтому в ЕС тоже эта тенденция возвращения к колониальным методам чтобы жить за чей-то счет", - сказал он на брифинге в четверг.
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в мире, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз
В мире, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Евросоюз
13:07 01.12.2022 (обновлено: 13:56 01.12.2022)
 
Евро может быть использован в махинациях Запада, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: доллару доверия нет, а евро может быть использован в махинациях Запада

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Доллару уже доверия нет, евро скоро может быть использован в махинациях Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никакого доверия к доллару нет, евро тоже может быть использован в махинациях, учитывая к каким ухищрениям прибегает Евросоюз, когда та же Урсула фон дер Ляйен пыталась оправдать методы или законы, которые требуется принять, чтобы воровать деньги российского государства и российских граждан. Поэтому в ЕС тоже эта тенденция возвращения к колониальным методам чтобы жить за чей-то счет", - сказал он на брифинге в четверг.
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В миреСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенРоссияЕвросоюз
 
 
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