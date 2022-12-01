https://ria.ru/20221201/konvert-1835537322.html

Премьеру Испании, предположительно, послали конверт со взрывным устройством

Премьеру Испании, предположительно, послали конверт со взрывным устройством - РИА Новости, 01.12.2022

Премьеру Испании, предположительно, послали конверт со взрывным устройством

Полиция Испании сообщила, что 24 ноября ей удалось перехватить отправленный премьер-министру Испании Педро Санчесу конверт, в котором, предположительно,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:06

2022-12-01T13:06

2022-12-01T13:43

в мире

испания

педро санчес

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Полиция Испании сообщила, что 24 ноября ей удалось перехватить отправленный премьер-министру Испании Педро Санчесу конверт, в котором, предположительно, находилось "пиротехническое вещество", сообщило МВД королевства."Перехват произошел 24 ноября, после того как службы Департамента безопасности при Президиуме правительства, сортируя и отбирая корреспонденцию, обнаружили подозрительное почтовое отправление. Это был конверт, адресованный председателю правительства, он был отправлен обычной почтой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД Испании.Как отмечается, сам конверт и его содержимое "аналогичны" тем посылкам, которые ранее были обнаружены в стране.Ранее аналогичные посылки были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос.В среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщала, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения при взрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. Устройство взорвалось около 13.00 (15.00 мск). В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в посольстве Украины в Мадриде.Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт. Агентство EFE передавало, что национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление.

https://ria.ru/20221201/bomba-1835530715.html

испания

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, педро санчес