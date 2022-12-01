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На 201-й российской военной базе в Таджикистане назначили нового командира

На 201-й российской военной базе в Таджикистане назначили нового командира - РИА Новости, 01.12.2022

На 201-й российской военной базе в Таджикистане назначили нового командира

На российской 201-й военной базе назаначен новый командир, который представлен личному составу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T20:00

2022-12-01T20:00

2022-12-01T20:41

безопасность

александр невский

таджикистан

россия

душанбе

центральный военный округ

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ДУШАНБЕ, 1 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. На российской 201-й военной базе назаначен новый командир, который представлен личному составу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа."Личному составу российской военной базы в Таджикистане представили нового командира. Им стал полковник Андрей Марушкин, ранее занимавший должность командира отдельного мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Самарской области", - сказал собеседник агентства.По его данным, полковник Андрей Марушкин родился 16 июля 1984 года, является выпускником Новосибирского высшего военного командного училища, прошел обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил России. Прошел путь от командира взвода до командира одного из мотострелковых соединений ЦВО.Полковник Марушкин награжден множеством государственных и ведомственных наград, в том числе орденами Мужества и Александра Невского.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами, располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

https://ria.ru/20220616/tsar-1795672368.html

таджикистан

россия

душанбе

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безопасность, александр невский, таджикистан, россия, душанбе, центральный военный округ