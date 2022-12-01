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На 201-й российской военной базе в Таджикистане назначили нового командира - РИА Новости, 01.12.2022
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На 201-й российской военной базе в Таджикистане назначили нового командира
На 201-й российской военной базе в Таджикистане назначили нового командира - РИА Новости, 01.12.2022
На 201-й российской военной базе в Таджикистане назначили нового командира
На российской 201-й военной базе назаначен новый командир, который представлен личному составу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:00
2022-12-01T20:41
безопасность
александр невский
таджикистан
россия
душанбе
центральный военный округ
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ДУШАНБЕ, 1 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. На российской 201-й военной базе назаначен новый командир, который представлен личному составу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа."Личному составу российской военной базы в Таджикистане представили нового командира. Им стал полковник Андрей Марушкин, ранее занимавший должность командира отдельного мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Самарской области", - сказал собеседник агентства.По его данным, полковник Андрей Марушкин родился 16 июля 1984 года, является выпускником Новосибирского высшего военного командного училища, прошел обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил России. Прошел путь от командира взвода до командира одного из мотострелковых соединений ЦВО.Полковник Марушкин награжден множеством государственных и ведомственных наград, в том числе орденами Мужества и Александра Невского.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами, располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
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безопасность, александр невский, таджикистан, россия, душанбе, центральный военный округ
Безопасность, Александр Невский, Таджикистан, Россия, Душанбе, Центральный военный округ
20:00 01.12.2022 (обновлено: 20:41 01.12.2022)
 
На 201-й российской военной базе в Таджикистане назначили нового командира

Командиром 201-й российской военной базы в Таджикистане назначили полковника Марушкина

© Фото пресс-службы Центрального военного округаЛичному составу 201-й военной базы в Таджикистане представили нового командира
Личному составу 201-й военной базы в Таджикистане представили нового командира
© Фото пресс-службы Центрального военного округа
Личному составу 201-й военной базы в Таджикистане представили нового командира
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 1 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. На российской 201-й военной базе назаначен новый командир, который представлен личному составу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.
"Личному составу российской военной базы в Таджикистане представили нового командира. Им стал полковник Андрей Марушкин, ранее занимавший должность командира отдельного мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Самарской области", - сказал собеседник агентства.
По его данным, полковник Андрей Марушкин родился 16 июля 1984 года, является выпускником Новосибирского высшего военного командного училища, прошел обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил России. Прошел путь от командира взвода до командира одного из мотострелковых соединений ЦВО.
Полковник Марушкин награжден множеством государственных и ведомственных наград, в том числе орденами Мужества и Александра Невского.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами, располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
Российская военная база - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 10:53Петербургский международный экономический форум — 2022
В ЦАР допустили появление в стране российской военной базы
 
БезопасностьАлександр НевскийТаджикистанРоссияДушанбеЦентральный военный округ
 
 
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