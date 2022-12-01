https://ria.ru/20221201/kirienko-1835744302.html
В эпоху вызовов надо уметь быть со своей страной и народом, заявил Кириенко
В эпоху вызовов надо уметь быть со своей страной и народом, заявил Кириенко - РИА Новости, 01.12.2022
В эпоху вызовов надо уметь быть со своей страной и народом, заявил Кириенко
Настоящему гражданину необходимо уметь быть со своей страной и своим народом, а в эпоху вызовов человек должен понимать свою меру ответственности за то, что... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:54
2022-12-01T23:54
2022-12-01T23:54
культура
сергей кириенко
shaman (ярослав дронов)
россия
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Настоящему гражданину необходимо уметь быть со своей страной и своим народом, а в эпоху вызовов человек должен понимать свою меру ответственности за то, что делает, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко."Во время вызовов надо понимать свою меру ответственности за то, что ты делаешь. Потому что кому много дано, с того и большой спрос. Надо уметь быть со своей страной и народом", - сказал Кириенко на торжественной церемонии награждения победителей Российской национальной премии в сфере креативных индустрий 2022.Он также наградил автора и исполнителя, выступающего под сценическим псевдонимом Shaman. "Для творческого человека, кроме этого внутреннего стремления мечтать, менять мир вокруг себя, нужно еще уметь чувствовать окружающий мир, чувствовать запросы, мечты и стремления других людей", - добавил Кириенко.
https://ria.ru/20221117/sluzhenie-1832345279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кириенко, shaman (ярослав дронов) , россия, общество
Культура, Сергей Кириенко, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Россия, Общество
В эпоху вызовов надо уметь быть со своей страной и народом, заявил Кириенко
Замглавы администрации президента Кириенко: в эпоху вызовов надо быть со своей страной