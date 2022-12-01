https://ria.ru/20221201/goroskop-1835721083.html

Гороскоп на 2023 год: прогноз астролога по знакам и годам рождения

Гороскоп на 2023 год по знакам зодиака или по году рождения: для женщин и мужчин

Гороскоп на 2023 год: прогноз астролога по знакам и годам рождения

Что ждет знаки зодиака в новом году Кролика - астролог дал прогноз по датам, по году рождения, по восточному календарю, для разных сфер жизни. Точный гороскоп... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T20:39

2022-12-01T20:39

2022-12-01T21:20

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Что ждет знаки зодиака в новом году Кролика - астролог дал прогноз по датам, по году рождения, по восточному календарю, для разных сфер жизни. Точный гороскоп оракул на 2023 год для женщин и мужчин — в материале РИА Новости.Гороскоп на 2023 годГороскоп (от др.-греч. ὥρα, промежуток времени, период и др.-греч. σκοπός, наблюдатель) — упорядоченное отображение взаимного расположения планет в определенный промежуток времени. Гороскоп создается по специальной методике, которая подразумевает вычисления астролога с использованием информации о положении небесных тел и географических координатах события.“Наступающий 2023 год Черного Водяного Кролика по восточному календарю вселяет надежду и оптимизм, в то время, как мир переживает трудные времена. После темной ночи всегда наступает рассвет, поэтому не стоит отчаиваться”, — рассказала астролог Юлия Рольник.По словам эксперта, после года Тигра — опасного хищника наступает год Кролика, который может стать переходным этапом, ведущим к успокоению. В первой половине 2023 года (до 16 мая), когда Юпитер будет находиться в знаке Овна, будет сохраняться общее напряжение. Во второй половине года, когда эта планета перейдет в знак Тельца, можно ожидать позитивных перемен, умиротворения и движения к прогрессу.По знакам зодиакаАстролог Юлия Рольник составила для РИА Новости гороскоп для всех знаков зодиака, а также гороскоп по году рождения.ОвенДля Овнов год не обещает быть спокойным, но значительная поддержка планет поможет в борьбе с возникающими трудностями и приведет к важным успехам в жизни. Юпитер — планета, несущая счастье и удачу, до мая будет находиться в вашем знаке. Это значит, что оптимизм и фортуна будут с вами. Первая половина года — это период активности и самоутверждения в профессиональной деятельности, в которой не исключены взлеты и падения. Вас ожидают важные позитивные перемены в вашей личной жизни. Вторая половина года принесет новые возможности для улучшения финансового положения, вы сможете осуществить некоторые покупки, о которых давно мечтали.ТелецЭтот год от вас потребует много усилий и работы для того, чтобы приблизиться к своим целям. На многие вещи вам придется теперь взглянуть по-другому. В лучшую сторону могут измениться условия вашей жизни, вы можете переехать в другое место. Влияние планет в первой половине года не слишком удачно для вашей карьеры. Однако представится возможность удачно решить старые проблемы и избавиться от всего ненужного, сдерживающего движение вперед. Во второй половине года можно ожидать благоприятных перемен в профессиональной деятельности и улучшения благосостояния.БлизнецыДля Близнецов влияние планет в течение года будет смешанным. Вас ожидают перемены, которые сначала могут показаться неудачными, но в дальнейшем они приведут к значительным улучшениям в вашей жизни. У вас будет множество идей и планов, которые поддержат ваши друзья и единомышленники. Ваша решительность и предприимчивость принесет хорошие результаты. В конце апреля и начале мая обратите внимание на свое здоровье, берегите себя, чтобы не подхватить инфекцию. Для решения вопросов личной жизни более благоприятна вторая половина года.РакВ течение года Раков ожидают важные перемены, которые коснутся работы и карьеры. В первой половине года вероятна смена работы или направления деятельности. Некоторые разочарования заставят вас пересмотреть ваши цели. Начиная с мая удача вернется к вам и станет возможным воплощение ваших заветных планов. Некоторые мечты могут исполниться. Вторая половина года также принесет позитивные перемены в личной жизни, одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку.ЛевДля Львов этот год будет во многом интересным и удачным, успех и личный рост возможен во многих сферах жизни. Вас ждет признание ваших заслуг и расширение влияния в профессиональной деятельности. Однако склонность к преувеличению своих возможностей может привести к некоторым проблемам. Не верьте тем, кто обещает золотые горы, и не давайте сами обещаний, которые вы, скорее всего, не сможете выполнить. Во второй половине года вероятны перемены в карьере, смена работы.ДеваДля Дев этот год принесет перемены, и какими бы болезненными и фатальными они ни казались, они пойдут на пользу. Первая половина года обещает возможности для увеличения благосостояния благодаря связям с нужными людьми или получению наследства. В то же время есть опасность финансовых потерь из-за вашей излишней расточительности или доверчивости. Брак, заключенный в этом году, будет способствовать увеличению вашего богатства. Вторая половина года более удачна для карьеры и профессиональной деятельности.ВесыВесам этот год может принести судьбоносные перемены, касающиеся личной жизни. В первой половине года ваш успех будет зависеть от окружающих и вашего умения сотрудничать. Это время налаживания полезных связей и новых знакомств. Вы можете получить выгодное предложение. Одинокие представители знака в этом году могут заключить счастливый брак. В конце апреля — начале мая обстоятельства могут потребовать пересмотреть ваш бюджет. Будьте осторожны с вложением средств, исключите финансовые риски. В то же время во второй половине года у вас появятся возможности для улучшения финансового положения.СкорпионЭтот год принесет Скорпионам несколько важных перемен. Эти изменения прежде всего будут касаться области взаимоотношений. Важно быть готовыми к этим переменам, тогда вы сможете пережить этот период без потерь. Не исключена также смена работы. Особенно обратите внимание на события, которые будут происходить в конце апреля — начале мая, когда затмения могут принести судьбоносные изменения в вашей личной жизни. Первая половина не очень благоприятна для заключения брака. А вторая половина года, наоборот, хороша для создания союзов, партнерств, официального оформления отношений.СтрелецДля Стрельцов влияние планет в течение года будет довольно благоприятным, что поможет им существенно улучшить условия своей жизни. В первой половине года ваш оптимизм и способность радоваться жизни возрастут. Удачное стечение обстоятельств поможет в преодолении трудностей. Влияние планет будет способствовать расширению круга знакомств. Одиноких представителей знака ожидают романтические встречи и бурный роман. Поддержка Венеры поможет вам в решении вопросов личной жизни, а также в зарабатывании денег. Во второй половине года вас ожидают перемены в профессиональной деятельности. Это удачный период для поиска новой работы или начала нового проекта.КозерогДля Козерогов в течение года влияние планет будет смешанным. Влияние вашей правящей планеты — Сатурна может создавать сложности и препятствия в делах, на работе. Вас могут тяготить обязанности, связанные с вашими родственниками, близкими, с теми, с кем вы общаетесь постоянно. Это период, когда надо быть готовыми к пересмотру своих целей или методов их достижения. В первой половине года будут актуальными вопросы и проблемы, связанные с домом, семьей, местом жительства. Вы будете стремиться улучшить свои условия жизни, поэтому перед вами могут встать вопросы покупки недвижимости, ремонта или строительства дома. Вторая половина года будет более благоприятной и позволит вам начать успешную реализацию давно задуманных планов.ВодолейВодолеям этот год принесет активное общение, способствующее обмену идеями и информацией с друзьями и единомышленниками. Ваш творческий потенциал будет расти, романтические замыслы будут воплощены в реальность. В марте Сатурн покидает ваш знак и переходит в ваш дом финансов. Складывающиеся обстоятельства поставят вас перед вопросом, что для вас является главным, а что — второстепенным. В этот период доходы если возрастут, то только благодаря упорной работе. В конце апреля — начале мая вы можете столкнуться с трудностями, касающимися семьи, дома, близких. Во второй половине года близким, пожилым родителям может понадобиться ваша помощь.РыбыДля Рыб влияние планет в этом году благоприятно. Вас ожидает улучшение материального состояния и новые возможности для развития. В первой половине года Юпитер даст возможность получить выгодную работу с повышением зарплаты или найти дополнительные источники доходов. С марта Сатурн — планета ограничений войдет в ваш знак и сосредоточит ваше внимание на вас самих и ваших целях. В это время жизнь может предъявить к вам повышенные требования. Вы сможете избавиться от своих иллюзий и поставить перед собой более реальные цели. Во второй половине года вас ожидают интересные встречи, обновление круга общения. Вы будете учиться чему-то новому, вы сами изменитесь, и ваши взгляды на мир могут поменяться.По году рождения“По китайскому календарю 2023 год Кролика наиболее удачен для тех, кто родился в год Кролика, Козы, Свиньи и Крысы”, — добавила астролог.КрысаГода: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020Год Кролика для родившихся в год Крысы ожидается счастливым. Во многих сферах будут возможности для профессионального роста и улучшения жизни. Для достижения успехов в делах и работе вы должны научиться чему-то новому. У вас будут все шансы проявить себя и свои способности. Этот год для вас благоприятен в материальном плане. Ваше усердие и трудолюбие теперь должно принести свои плоды и ваши доходы возрастут. Что касается вашей личной жизни — у вас будут все шансы гармонизировать существующие отношения. Одиноких представителей знака ждет новая любовь.БыкГода: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021Год Кролика для родившихся в год Быка принесет, прежде всего, изменения в работе и карьере. Возможно, вам предстоит сделать важный выбор, от которого будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Вторая половина года более благоприятна для профессиональной деятельности. Благодаря вашему усердию после испытаний вы сможете прийти к своим целям и добиться успеха. Год принесет улучшение финансового состояния. Вы обретете больше уверенности в себе и сможете привлечь новых интересных людей. Этот год благоприятен для новых романтических знакомств и начала отношений.ТигрГода:1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022В год Кролика родившихся в год Тигра будет сопровождать удача. Этот год может стать трамплином для следующего прыжка. Однако не исключены трудности в работе и карьере. Прежде, чем принять важное решение, нужно как следует все обдумать. В этом году важно заниматься стратегическим планированием и тщательно готовить новые проекты. Вам придется более усердно трудиться, чтобы достичь своих целей. К концу года ваши усилия будут вознаграждены, и вы добьетесь успехов.Кот (Кролик)Года:1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023Этот год для родившихся в год Кролика будет очень важным, так как это год принятия судьбоносных решений. Это год обновления во многих сферах жизни. Хорошее время, чтобы определить, что мешает вашему развитию и движению вперед. Это благоприятный год для начала новых дел, проектов и реализации давно задуманных планов. Что касается финансов, то сейчас важно не растерять то, что имеете. Не исключены незапланированные траты. Личные отношения ожидает обновление. Одинокие представители знака получат шанс встретить свою любовь.ДраконГода:1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012Для родившихся в год Дракона этот год будет иметь смешанное влияние. Вам предстоит испытать немало трудностей. Однако в конце концов вы сможете преодолеть все испытания, проявив мудрость и терпение в стремлении достичь своих целей. Решить проблемы в делах вам будут помогать дружба и сотрудничество. Без помощи других вам в этом году не обойтись. Доходы в течение года будут оставаться стабильными или немного подрастут. Но расходы могут также вырасти. В личной жизни в течение года будут происходить изменения, но они могут быть не всегда приятными.ЗмеяГода:1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013Для родившихся в год Змеи этот год в целом будет позитивным во всех сферах жизни. Однако возможны и некоторые испытания, которые вы сможете преодолеть, проявляя мудрость и терпение. Этот год потребует от вас больше размышлений и ожидания более удачного момента для начала активных действий. В карьере может идти не все гладко, но вы сможете достичь хороших результатов и признания, сохраняя хладнокровие и проявляя большую работоспособность. Что касается личной жизни — не проявляйте импульсивность и нетерпение, чтобы избежать ссор в отношениях с любимыми и близкими.ЛошадьГода: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014Для рожденных в год Лошади этот год не ожидается спокойным. Но благоприятное влияние будет смягчать негативное и помогать успешно решать сложные задачи. Несмотря на трудности на работе, вы сможете добиться заслуженного признания, проявив большое усердие и трудолюбие. В этом году не исключены непростые отношения с коллегами по работе, проявление зависти с их стороны. Проявляйте также осторожность, распоряжаясь своими деньгами, берегите счет и кошелек от мошенников.Коза (Овца)Года: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015Для рожденных в год Козы этот год будет в целом очень благоприятным. Этот год принесет относительную стабильность во все сферы вашей жизни. В вашей карьере все будет складываться позитивно, вас будут поддерживать начальство, покровители, влиятельные люди. Вас ожидает много новых интересных знакомств в этом году. Вы можете начать новый проект или новый бизнес. Одиноким представителям знака надо присмотреться к потенциальным партнерам, среди них обязательно окажется самый подходящий.ОбезьянаГода: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016Для рожденных в год Обезьяны этот год может оказаться довольно напряженным. Однако есть и позитивное влияние, которое поможет вам справиться со всеми вызовами судьбы. В вашей работе вам предстоит решить множество задач. Постарайтесь не проявлять излишнюю эмоциональность в общении с коллегами, чтобы избежать ссор и конфликтов. Вам следует поразмыслить над своими прошлыми ошибками и признать их, чтобы не повторять их. Тогда вы сможете продолжить движение вперед и добиться лучшего результата. В отношении финансов этот год, в лучшем случае, позволит сохранить ваше положение стабильным. Но в любом случае будьте готовы экономить.ПетухГода: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017Для рожденных в год Петуха этот год может быть контрастным, принесет приобретения в одной сфере, но потери в другой. В вашей работе и карьере в этом году возможны трудности и препятствия. Вы можете даже лишиться работы в этом году, или ваш заработок сократится. Однако для любви и отношений этот год обещает быть удачным. В работе проявляйте больше терпения и обретайте новых друзей. Друзья и единомышленники поддержат вас и помогут в решении деловых вопросов.СобакаГода: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018Для рожденных в год Собаки этот год имеет смешанное влияние. Достаточно много позитивных тенденций будет проявлено в этом году. Но расслабиться не получится. В работе вы будете очень продуктивны и активны, чем заслужите достойное вознаграждение. Сохраняйте спокойствие и дружелюбие в отношениях с коллегами по работе, и вы сможете избежать ссор и ненужного напряжения. В отношении своих финансов проявляйте осторожность при вложении средств и не ввязывайтесь в авантюры. В личной жизни в этом году все будет позитивно. Одиноких представителей знака ожидает новое важное знакомство и яркий роман.Свинья (Кабан)Года: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019Для родившихся в год Свиньи этот год ожидается удачным и благоприятным для всех сфер жизни. Важно не упустить новые возможности, которые будут появляться на вашем пути. В карьере и работе будет все позитивно развиваться. На работе хорошие и доверительные отношения, благоприятная атмосфера. Позитивные изменения на работе приведут к увеличению ваших доходов. В любви в этом году вы удачливее, чем все остальные знаки. Одинокие представители знака получат шанс встретить свою вторую половинку. Единственное, о чем надо особенно позаботиться - это здоровье. Поэтому займитесь укреплением своего организма уже сегодня, чтобы уменьшить вероятность столкнуться с проблемами.Тематические гороскопыТематические гороскопы — это узконаправленные гороскопы, которые посвящены отдельной области жизни человека. Так, астролог Юлия Рольник рассказала, что ждет разные знаки зодиака в 2023 году в зависимости от сферы.Любовь и отношения в 2023 году2023 год в сфере любви и отношений будет благоприятным для знаков стихии огня: Овен, Лев, Стрелец. Одинокие представители знака обретут свою вторую половинку и смогут заключить удачный брак. Для знаков воздушной стихии — Близнецов, Весов и Водолеев 2023 год обещает быть переменчивым. У Близнецов в течение года в сфере любви ожидаются взлеты и падения.Вторая половина года будет удачна для знаков земной стихии: Тельцов, Дев, Козерогов. Для Тельцов год благоприятен в сфере любви и отношений, для заключения брака.Для знаков водной стихии — Раков, Скорпионов и Рыб 2023 год будет переменчивым в сфере любви и отношений. Ракам предстоит напряженное начало года, однако благоприятное влияние Юпитера поможет им сохранить мир и гармонию.Семья, дети и родственники в 2023 годуДля Львов в 2023 году появится шанс весной встретить особенного человека, с которым предстоит вместе строить семью и растить детей. Несмотря на возможные трудности, Весам в 2023 году будет помогать Венера поддерживать стабильность в отношениях. Девам планета любви поможет укрепить отношения в семье. Однако им предстоит что-то изменить, чтобы вернуть гармонию. Козерогам год может принести трудности в семейные отношения, но весной все наладитсяФинансы, карьера и бизнес в 2023 годуВ 2023 году Юпитер — планета счастья и удачи отметит своим присутствием знаки Овна и Тельца. В первой половине года более удачливыми в делах, карьере и бизнесе станут огненные знаки: Овен, Лев и Стрелец. Во второй половине года фортуна также придёт к земным знакам: Телец, Дева и Козерог. В периоды затмений весной (в конце апреля — начале мая ) и осенью (в октябре) 2023 года. можно ожидать обострения существующих проблем в работе и бизнесе. В эти периоды не стоит начинать важные дела, новые проекты и открывать бизнес. Также нужно с осторожностью вкладывать средства и избегать рискованных финансовых операций.Здоровье, питание и спорт в 2023 годуВ плане здоровья в течение года для таких знаков как Овен, Лев и Стрелец не исключены инфекционные заболевания, поэтому надо запасаться витаминами и увеличить физическую активность. Тельцам рекомендуется в течение всего года обращать внимание на свое здоровье и особенно следить за своим питанием.

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https://ria.ru/20221106/goroskop-1829072693.html

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https://ria.ru/20221130/novyy_god-1835104007.html

https://ria.ru/20220201/prazdnik-1770280657.html

https://ria.ru/20211227/stol-1765507678.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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