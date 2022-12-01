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Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде и голодоморе на Украине - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/germaniya-1835517689.html
Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде и голодоморе на Украине
Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде и голодоморе на Украине - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде и голодоморе на Украине
Председатель ЕР Дмитрий Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде во время голодомора на Украине, заявив, что им надо вспомнить свою историю и каяться РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:29
2022-12-01T13:12
специальная военная операция на украине
украина
в мире
дмитрий медведев
россия
германия
голодомор на украине
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде во время голодомора на Украине, заявив, что им надо вспомнить свою историю и каяться на три поколения вперед."Вон немцы уже нас гуманизму учат. Пусть свою историю вспомнят. Что они делали на территории нашей страны. А то рассказывают нам про голодомор, там еще про что-то. Стыдно просто это все слушать из уст весьма высоких должностных лиц", - сказал Медведев в ходе приема граждан председателем ЕР."Каяться им надо. За три еще, так сказать, поколения вперёд", - заявил Медведев.Бундестаг ФРГ накануне принял резолюцию о признании "голодомора на Украине" (массовый голод и гибель крестьян в СССР в начале 30-х годов - ред.) геноцидом, который был организован и поддерживаем намеренно. Как отметили в МИД РФ, резолюция бундестага - это попытка оправдать насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России.
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украина, в мире, дмитрий медведев, россия, германия, голодомор на украине, великая отечественная война (1941-1945)
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Медведев, Россия, Германия, Голодомор на Украине, Великая Отечественная война (1941-1945)
12:29 01.12.2022 (обновлено: 13:12 01.12.2022)
 
Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде и голодоморе на Украине

Медведев призвал немцев вспомнить свою историю вместо заявлений о геноциде на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде во время голодомора на Украине, заявив, что им надо вспомнить свою историю и каяться на три поколения вперед.
"Вон немцы уже нас гуманизму учат. Пусть свою историю вспомнят. Что они делали на территории нашей страны. А то рассказывают нам про голодомор, там еще про что-то. Стыдно просто это все слушать из уст весьма высоких должностных лиц", - сказал Медведев в ходе приема граждан председателем ЕР.
"Каяться им надо. За три еще, так сказать, поколения вперёд", - заявил Медведев.
Бундестаг ФРГ накануне принял резолюцию о признании "голодомора на Украине" (массовый голод и гибель крестьян в СССР в начале 30-х годов - ред.) геноцидом, который был организован и поддерживаем намеренно. Как отметили в МИД РФ, резолюция бундестага - это попытка оправдать насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДмитрий МедведевРоссияГерманияГолодомор на УкраинеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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