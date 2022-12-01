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Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде и голодоморе на Украине

Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде и голодоморе на Украине - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде и голодоморе на Украине

Председатель ЕР Дмитрий Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде во время голодомора на Украине, заявив, что им надо вспомнить свою историю и каяться РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:29

2022-12-01T12:29

2022-12-01T13:12

специальная военная операция на украине

украина

в мире

дмитрий медведев

россия

германия

голодомор на украине

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде во время голодомора на Украине, заявив, что им надо вспомнить свою историю и каяться на три поколения вперед."Вон немцы уже нас гуманизму учат. Пусть свою историю вспомнят. Что они делали на территории нашей страны. А то рассказывают нам про голодомор, там еще про что-то. Стыдно просто это все слушать из уст весьма высоких должностных лиц", - сказал Медведев в ходе приема граждан председателем ЕР."Каяться им надо. За три еще, так сказать, поколения вперёд", - заявил Медведев.Бундестаг ФРГ накануне принял резолюцию о признании "голодомора на Украине" (массовый голод и гибель крестьян в СССР в начале 30-х годов - ред.) геноцидом, который был организован и поддерживаем намеренно. Как отметили в МИД РФ, резолюция бундестага - это попытка оправдать насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России.

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Кирилл Волков

украина, в мире, дмитрий медведев, россия, германия, голодомор на украине, великая отечественная война (1941-1945)