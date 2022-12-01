https://ria.ru/20221201/garant-1835717852.html

Шольц назвал НАТО центральным гарантом безопасности Европы

Шольц назвал НАТО центральным гарантом безопасности Европы - РИА Новости, 01.12.2022

Шольц назвал НАТО центральным гарантом безопасности Европы

НАТО была и остаётся центральным гарантом безопасности Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T20:16

2022-12-01T20:16

2022-12-01T20:16

в мире

олаф шольц

йенс столтенберг

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швеция

европа

нато

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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. НАТО была и остаётся центральным гарантом безопасности Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.По словам канцлера, желание российской стороны изменить границы в Европе показало, как важен трансатлантический Альянс."НАТО была и остаётся центральным гарантом нашей коллективной безопасности", - сказал Шольц журналистам после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом."До следующего саммита НАТО, надеюсь, мы сможем официально поприветствовать Финляндию и Швецию как новых союзников, так, как мы совместно решили это в Мадриде (где прошел июньский саммит НАТО - ред.)", - добавил канцлер.Генсек НАТО находится с визитом в Берлине.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221201/obse-1835712501.html

https://ria.ru/20221201/nato-1835707568.html

финляндия

швеция

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в мире, олаф шольц, йенс столтенберг, финляндия, швеция, европа, нато