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Шольц назвал НАТО центральным гарантом безопасности Европы - РИА Новости, 01.12.2022
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Шольц назвал НАТО центральным гарантом безопасности Европы
Шольц назвал НАТО центральным гарантом безопасности Европы - РИА Новости, 01.12.2022
Шольц назвал НАТО центральным гарантом безопасности Европы
НАТО была и остаётся центральным гарантом безопасности Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:16
2022-12-01T20:16
в мире
олаф шольц
йенс столтенберг
финляндия
швеция
европа
нато
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БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. НАТО была и остаётся центральным гарантом безопасности Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.По словам канцлера, желание российской стороны изменить границы в Европе показало, как важен трансатлантический Альянс."НАТО была и остаётся центральным гарантом нашей коллективной безопасности", - сказал Шольц журналистам после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом."До следующего саммита НАТО, надеюсь, мы сможем официально поприветствовать Финляндию и Швецию как новых союзников, так, как мы совместно решили это в Мадриде (где прошел июньский саммит НАТО - ред.)", - добавил канцлер.Генсек НАТО находится с визитом в Берлине.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20221201/obse-1835712501.html
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в мире, олаф шольц, йенс столтенберг, финляндия, швеция, европа, нато
В мире, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, Финляндия, Швеция, Европа, НАТО
20:16 01.12.2022
 
Шольц назвал НАТО центральным гарантом безопасности Европы

Шольц заявил, что НАТО была и остается центральным гарантом безопасности Европы

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 дек - РИА Новости. НАТО была и остаётся центральным гарантом безопасности Европы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По словам канцлера, желание российской стороны изменить границы в Европе показало, как важен трансатлантический Альянс.
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 19:48
НАТО привнесла конфронтационную модель отношений в ОБСЕ, заявил Лукашевич
"НАТО была и остаётся центральным гарантом нашей коллективной безопасности", - сказал Шольц журналистам после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
"До следующего саммита НАТО, надеюсь, мы сможем официально поприветствовать Финляндию и Швецию как новых союзников, так, как мы совместно решили это в Мадриде (где прошел июньский саммит НАТО - ред.)", - добавил канцлер.
Генсек НАТО находится с визитом в Берлине.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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В миреОлаф ШольцЙенс СтолтенбергФинляндияШвецияЕвропаНАТО
 
 
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