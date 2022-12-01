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Минпросвещения учтет мнение родителей по вопросу школьной формы - РИА Новости, 01.12.2022
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Минпросвещения учтет мнение родителей по вопросу школьной формы
Минпросвещения учтет мнение родителей по вопросу школьной формы - РИА Новости, 01.12.2022
Минпросвещения учтет мнение родителей по вопросу школьной формы
Любые решения, связанные с внедрением школьной формы в образовательных учреждениях РФ, будут приниматься после опроса родителей и общественности, заявил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:05
2022-12-01T23:05
общество
александр бугаев
сергей кравцов
владимир путин
россия
госдума рф
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СОЧИ, 1 дек – РИА Новости. Любые решения, связанные с внедрением школьной формы в образовательных учреждениях РФ, будут приниматься после опроса родителей и общественности, заявил заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.Ранее сообщалось, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общения с депутатами в Госдуме на правительственном часе высказался о необходимости решений по школьной форме в образовательных учреждениях."Все должно быть всегда естественно и принимаемо. Ничего плохого в школьной форме нет. В советские годы ходили в школьной форме, отношение к этому вопросу родителей меняется, вот недавно буквально были опубликованы обоснованные соцопросы. Точно совершено никаких решений не будет приниматься без консультаций с общественностью, с родительским сообществом, это очень важно, мы это всегда понимаем, этим занимаемся", - рассказал РИА Новости Бугаев в ходе II Конгресса молодых учёных в "Сириусе".На территории на Парка наук и искусства "Сириус" проходит ежегодное мероприятие - II Конгресс молодых ученых. Конгресс был объявлен указом президента России Владимиром Путиным с 2022 по 2031 годы. Сегодня учёные из 40 стран, эксперты и политики обсуждают вопросы вузовского и школьного образования, научно технологического суверенитета, формы международного сотрудничества.
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общество, александр бугаев, сергей кравцов, владимир путин, россия, госдума рф
Общество, Александр Бугаев, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
23:05 01.12.2022
 
Минпросвещения учтет мнение родителей по вопросу школьной формы

Минпросвещения: решения по школьной форме будут приниматься с учетом мнения родителей

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкШкольная ярмарка
Школьная ярмарка - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Школьная ярмарка. Архивное фото
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СОЧИ, 1 дек – РИА Новости. Любые решения, связанные с внедрением школьной формы в образовательных учреждениях РФ, будут приниматься после опроса родителей и общественности, заявил заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Ранее сообщалось, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общения с депутатами в Госдуме на правительственном часе высказался о необходимости решений по школьной форме в образовательных учреждениях.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 12:19
В Москве не планируют вводить единую школьную форму
"Все должно быть всегда естественно и принимаемо. Ничего плохого в школьной форме нет. В советские годы ходили в школьной форме, отношение к этому вопросу родителей меняется, вот недавно буквально были опубликованы обоснованные соцопросы. Точно совершено никаких решений не будет приниматься без консультаций с общественностью, с родительским сообществом, это очень важно, мы это всегда понимаем, этим занимаемся", - рассказал РИА Новости Бугаев в ходе II Конгресса молодых учёных в "Сириусе".
На территории на Парка наук и искусства "Сириус" проходит ежегодное мероприятие - II Конгресс молодых ученых. Конгресс был объявлен указом президента России Владимиром Путиным с 2022 по 2031 годы. Сегодня учёные из 40 стран, эксперты и политики обсуждают вопросы вузовского и школьного образования, научно технологического суверенитета, формы международного сотрудничества.
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Проголосовали:13742
17 ноября, 17:45
 
ОбществоАлександр БугаевСергей КравцовВладимир ПутинРоссияГосдума РФ
 
 
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