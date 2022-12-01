В Китае приспустили флаги на правительственных зданиях
В Китае приспустили флаги на правительственных зданиях после смерти Цзян Цзэминя
© AP Photo / Vincent ThianПекин
© AP Photo / Vincent Thian
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Государственные флаги на правительственных зданиях в Китае и на зданиях китайских дипмиссий за рубежом приспущены после смерти экс-председателя КНР, бывшего генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя, сообщает корреспондент РИА Новости в Пекине.
Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался 30 ноября в Шанхае в возрасте 96 лет, он страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности.
Флаги в четверг приспущены на площади Тяньаньмэнь в Пекине, над Домом народных собраний и над зданием министерства иностранных дел. Флаги будут приспущены до дня похорон, дата которых пока не объявлялась.
Агентство Синьхуа накануне сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин возглавил комитет по похоронам Цзян Цзэминя, в список членов которого вошли более 680 человек, в том числе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, председатель ВК НПКСК Ван Ян, вице-премьер Хань Чжэн, заместитель председателя КНР Ван Цишань, все члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.
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Со среды главные страницы всех государственных ведомств, крупнейшего в Китае поисковика Baidu, новостных ресурсов, а также мобильных приложений, включая приложения торговых площадок Taobao и TMall, приложение по поиску гостиниц и билетов ведущего турагентства страны Ctrip, приложений доставки, банков, соцсети Weibo, стали черно-белыми в знак траура.
Цзян Цзэминь занимал должность генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год и должность председателя КНР с 1993 по 2003 год, когда пост председателя занял Ху Цзиньтао.
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