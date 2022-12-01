https://ria.ru/20221201/flagi-1835480500.html

В Китае приспустили флаги на правительственных зданиях

В Китае приспустили флаги на правительственных зданиях - РИА Новости, 01.12.2022

В Китае приспустили флаги на правительственных зданиях

Государственные флаги на правительственных зданиях в Китае и на зданиях китайских дипмиссий за рубежом приспущены после смерти экс-председателя КНР, бывшего... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:59

2022-12-01T10:59

2022-12-01T10:59

в мире

китай

цзян цзэминь

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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Государственные флаги на правительственных зданиях в Китае и на зданиях китайских дипмиссий за рубежом приспущены после смерти экс-председателя КНР, бывшего генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя, сообщает корреспондент РИА Новости в Пекине.Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался 30 ноября в Шанхае в возрасте 96 лет, он страдал от лейкемии и полиорганной недостаточности.Флаги в четверг приспущены на площади Тяньаньмэнь в Пекине, над Домом народных собраний и над зданием министерства иностранных дел. Флаги будут приспущены до дня похорон, дата которых пока не объявлялась.Агентство Синьхуа накануне сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин возглавил комитет по похоронам Цзян Цзэминя, в список членов которого вошли более 680 человек, в том числе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, председатель ВК НПКСК Ван Ян, вице-премьер Хань Чжэн, заместитель председателя КНР Ван Цишань, все члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.Со среды главные страницы всех государственных ведомств, крупнейшего в Китае поисковика Baidu, новостных ресурсов, а также мобильных приложений, включая приложения торговых площадок Taobao и TMall, приложение по поиску гостиниц и билетов ведущего турагентства страны Ctrip, приложений доставки, банков, соцсети Weibo, стали черно-белыми в знак траура.Цзян Цзэминь занимал должность генсека ЦК КПК с 1989 по 2002 год и должность председателя КНР с 1993 по 2003 год, когда пост председателя занял Ху Цзиньтао.

https://ria.ru/20221130/tszemin-1835308565.html

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китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, цзян цзэминь