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Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
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Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Еврокомиссия не планирует приносить извинения Киеву после публикации данных о ста тысячах погибших украинских военных, заявила официальный представитель ЕК Дана РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:11
2022-12-01T17:34
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
киев
брюссель
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Еврокомиссия не планирует приносить извинения Киеву после публикации данных о ста тысячах погибших украинских военных, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе."Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования", — сказала она.Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что, "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Впоследствии абзац о числе погибших полностью удалили как из письменного, так и из видеозаявления главы ЕК. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и отметили, что речь шла "об убитых и раненых".
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, киев, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Киев, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
15:11 01.12.2022 (обновлено: 17:34 01.12.2022)
 
Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ

ЕС не собирается извиняться за сообщение о гибели ста тысяч украинских военных

© AP Photo / Inna VarenytsiaТранспортировка раненого украинского военного
Транспортировка раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Inna Varenytsia
Транспортировка раненого украинского военного. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Еврокомиссия не планирует приносить извинения Киеву после публикации данных о ста тысячах погибших украинских военных, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе.
"Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования", — сказала она.
Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что, "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных".
Впоследствии абзац о числе погибших полностью удалили как из письменного, так и из видеозаявления главы ЕК. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и отметили, что речь шла "об убитых и раненых".
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