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Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Еврокомиссия не планирует приносить извинения Киеву после публикации данных о ста тысячах погибших украинских военных, заявила официальный представитель ЕК Дана РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:11
2022-12-01T15:11
2022-12-01T17:34
в мире
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Еврокомиссия не планирует приносить извинения Киеву после публикации данных о ста тысячах погибших украинских военных, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе."Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования", — сказала она.Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что, "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Впоследствии абзац о числе погибших полностью удалили как из письменного, так и из видеозаявления главы ЕК. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и отметили, что речь шла "об убитых и раненых".
https://ria.ru/20221130/vsu-1835331217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, украина, киев, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Киев, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
15:11 01.12.2022 (обновлено: 17:34 01.12.2022)
Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
ЕС не собирается извиняться за сообщение о гибели ста тысяч украинских военных