https://ria.ru/20221201/evrosoyuz-1835583676.html

Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ

Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022

Евросоюз отказался извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ

Еврокомиссия не планирует приносить извинения Киеву после публикации данных о ста тысячах погибших украинских военных, заявила официальный представитель ЕК Дана РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:11

2022-12-01T15:11

2022-12-01T17:34

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

киев

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 1 дек — РИА Новости. Еврокомиссия не планирует приносить извинения Киеву после публикации данных о ста тысячах погибших украинских военных, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе."Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования", — сказала она.Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что, "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Впоследствии абзац о числе погибших полностью удалили как из письменного, так и из видеозаявления главы ЕК. В пресс-службе фон дер Ляйен объяснили это "неточностью" и отметили, что речь шла "об убитых и раненых".

https://ria.ru/20221130/vsu-1835331217.html

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Наталья Макарова

в мире, урсула фон дер ляйен, украина, киев, брюссель, еврокомиссия, евросоюз