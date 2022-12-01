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Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо" - РИА Новости, 01.12.2022
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Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо"
Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо" - РИА Новости, 01.12.2022
Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо"
Президент России Владимир Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо", комментируя вопрос про систему сейсмологических наблюдений. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:04
2022-12-01T18:04
владимир путин
япония
россия
сахалин
политика
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо", комментируя вопрос про систему сейсмологических наблюдений."Со стороны государства, конечно, большое внимание на эти вопросы... Это как со здоровьем - мы про врачей не вспоминаем, а как только заболели, так сразу вспоминаем про врачей. Извержение вулкана есть - все начинают вспоминать о специалистах вашего профиля, либо это землетрясения, касается и цунами. Что касается того, что нам есть над чем работать, то это точно", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус", комментируя выступление директора камчатского филиала геофизической службы РАН Данилы Чеброва, который сообщил, что федеральная система сейсмологических наблюдений нуждается в модернизации."Поскольку я уж точно наверняка не помню, все мои отношения с Японией через борьбу дзюдо идут, тем не менее в Японии несколько тысяч, 3000 где-то, (сейсмических) станций", - отметил президент.По его словам, в России же таких станций "300 с лишним", большая часть которых расположены на Камчатке."Камчатка и Сахалин, конечно, требуют особого внимания. Мы разные годы этим начинаем заниматься. Как землетрясение заканчивается, так или иначе восстанавливается то, что осталось после землетрясения, и потом опять это все забывается. Договорились, я обязательно поручу и с компаниями поработать, и правительство попрошу вернуться к этой теме еще раз и уделить необходимое внимание", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221126/sanktsii-1834419485.html
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владимир путин, япония, россия, сахалин, политика
Владимир Путин, Япония, Россия, Сахалин, Политика
18:04 01.12.2022
 
Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо"

Президент Путин пошутил, что все его отношения с Японией идут через борьбу дзюдо

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо", комментируя вопрос про систему сейсмологических наблюдений.
"Со стороны государства, конечно, большое внимание на эти вопросы... Это как со здоровьем - мы про врачей не вспоминаем, а как только заболели, так сразу вспоминаем про врачей. Извержение вулкана есть - все начинают вспоминать о специалистах вашего профиля, либо это землетрясения, касается и цунами. Что касается того, что нам есть над чем работать, то это точно", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус", комментируя выступление директора камчатского филиала геофизической службы РАН Данилы Чеброва, который сообщил, что федеральная система сейсмологических наблюдений нуждается в модернизации.
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"Поскольку я уж точно наверняка не помню, все мои отношения с Японией через борьбу дзюдо идут, тем не менее в Японии несколько тысяч, 3000 где-то, (сейсмических) станций", - отметил президент.
По его словам, в России же таких станций "300 с лишним", большая часть которых расположены на Камчатке.
"Камчатка и Сахалин, конечно, требуют особого внимания. Мы разные годы этим начинаем заниматься. Как землетрясение заканчивается, так или иначе восстанавливается то, что осталось после землетрясения, и потом опять это все забывается. Договорились, я обязательно поручу и с компаниями поработать, и правительство попрошу вернуться к этой теме еще раз и уделить необходимое внимание", - добавил Путин.
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