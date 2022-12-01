https://ria.ru/20221201/dzyudo-1835679617.html

Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо"

Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо" - РИА Новости, 01.12.2022

Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо"

Президент России Владимир Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо", комментируя вопрос про систему сейсмологических наблюдений. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:04

2022-12-01T18:04

2022-12-01T18:04

владимир путин

япония

россия

сахалин

политика

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что все его отношения с Японией "идут через дзюдо", комментируя вопрос про систему сейсмологических наблюдений."Со стороны государства, конечно, большое внимание на эти вопросы... Это как со здоровьем - мы про врачей не вспоминаем, а как только заболели, так сразу вспоминаем про врачей. Извержение вулкана есть - все начинают вспоминать о специалистах вашего профиля, либо это землетрясения, касается и цунами. Что касается того, что нам есть над чем работать, то это точно", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус", комментируя выступление директора камчатского филиала геофизической службы РАН Данилы Чеброва, который сообщил, что федеральная система сейсмологических наблюдений нуждается в модернизации."Поскольку я уж точно наверняка не помню, все мои отношения с Японией через борьбу дзюдо идут, тем не менее в Японии несколько тысяч, 3000 где-то, (сейсмических) станций", - отметил президент.По его словам, в России же таких станций "300 с лишним", большая часть которых расположены на Камчатке."Камчатка и Сахалин, конечно, требуют особого внимания. Мы разные годы этим начинаем заниматься. Как землетрясение заканчивается, так или иначе восстанавливается то, что осталось после землетрясения, и потом опять это все забывается. Договорились, я обязательно поручу и с компаниями поработать, и правительство попрошу вернуться к этой теме еще раз и уделить необходимое внимание", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221126/sanktsii-1834419485.html

https://ria.ru/20221121/yaponiya-1832979391.html

япония

россия

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, япония, россия, сахалин, политика