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Лавров назвал условие возврата к диалогу с США - РИА Новости, 01.12.2022
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Лавров назвал условие возврата к диалогу с США
Лавров назвал условие возврата к диалогу с США - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров назвал условие возврата к диалогу с США
Россия готова вернуться к диалогу с США, если в Вашингтоне осознают свои ошибки и выразят готовность к обсуждению проектов о гарантиях безопасности, заявил... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:14
2022-12-01T13:14
сергей лавров
йенс столтенберг
мария захарова
москва
украина
россия
нато
обсе
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия готова вернуться к диалогу с США, если в Вашингтоне осознают свои ошибки и выразят готовность к обсуждению проектов о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если наши западные собеседники осознают свои ошибки и выразят готовность вернуться к обсуждению тех документов, которые мы предлагали в декабре, я думаю, это будет позитивным фактом. Сомневаюсь, что они найдут в себе силы и разум это сделать, но вдруг если такое произойдет, мы будем готовы вернуться к разговору с ними", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.Лавров подчеркнул, что с тех пор как США "отвергли эти предложения, они уже сделали целый ряд шагов, которые полностью противоречат перспективам возобновления диалога".В качестве шагов Лавров упомянул высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Украина не победит, то вопрос ее членства в НАТО не будет обсуждаться."Безответственность таких заявлений очевидна любому маломальски сведущему в политике человеку", - добавил он.Главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29-30 ноября обсуждали помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери организации остаются открытыми для Украины, однако на данном этапе приоритетом альянса является сохранение единства и продолжение оказания помощи Киеву.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".
https://radiosputnik.ria.ru/20221201/lavrov-1835532721.html
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835513900.html
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сергей лавров, йенс столтенберг, мария захарова, москва, украина, россия, нато, обсе, сша, в мире
Сергей Лавров, Йенс Столтенберг, Мария Захарова, Москва, Украина, Россия, НАТО, ОБСЕ, США, В мире
13:14 01.12.2022
 
Лавров назвал условие возврата к диалогу с США

Глава МИД Лавров: Россия готова вернуться к диалогу с США, если там осознают ошибки

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия готова вернуться к диалогу с США, если в Вашингтоне осознают свои ошибки и выразят готовность к обсуждению проектов о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если наши западные собеседники осознают свои ошибки и выразят готовность вернуться к обсуждению тех документов, которые мы предлагали в декабре, я думаю, это будет позитивным фактом. Сомневаюсь, что они найдут в себе силы и разум это сделать, но вдруг если такое произойдет, мы будем готовы вернуться к разговору с ними", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Пномпене с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Сеном - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
12:57В мире
Лавров: следующая в фарватере политики США Европа может пойти ко дну
Лавров подчеркнул, что с тех пор как США "отвергли эти предложения, они уже сделали целый ряд шагов, которые полностью противоречат перспективам возобновления диалога".
В качестве шагов Лавров упомянул высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Украина не победит, то вопрос ее членства в НАТО не будет обсуждаться.
"Безответственность таких заявлений очевидна любому маломальски сведущему в политике человеку", - добавил он.
Главы МИД стран НАТО на встрече в Румынии 29-30 ноября обсуждали помощь Украине по восстановлению критической инфраструктуры. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО будет усиливать присутствие от Черного до Балтийского моря. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери организации остаются открытыми для Украины, однако на данном этапе приоритетом альянса является сохранение единства и продолжение оказания помощи Киеву.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
12:18
Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.
В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".
Лавров об участии США и НАТО в военном конфликте на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
12:44
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров
 
Сергей ЛавровЙенс СтолтенбергМария ЗахароваМоскваУкраинаРоссияНАТООБСЕСШАВ мире
 
 
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