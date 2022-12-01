https://ria.ru/20221201/deti-1835560197.html

Дети из новых регионов смогут путешествовать по России при господдержке

Дети из новых регионов смогут путешествовать по России при господдержке - РИА Новости, 01.12.2022

Дети из новых регионов смогут путешествовать по России при господдержке

Дети из четырех новых регионов РФ смогут при государственной поддержке путешествовать по стране и познакомиться с ее историей, заявила вице-премьер России... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:57

2022-12-01T13:57

2022-12-01T13:57

туризм

татьяна голикова

россия

совет федерации рф

новости - туризм

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дети из четырех новых регионов РФ смогут при государственной поддержке путешествовать по стране и познакомиться с ее историей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.Она отметила, что дети из новых регионов не могут воспользоваться "Пушкинской картой", так как в новых регионах нет инфраструктуры."Мы включили в наши планы на следующий год организацию посещения РФ детьми из четырех регионов при полной государственной поддержке и нашем сопровождении, для того чтобы познакомиться с историей нашей страны, узнать ее ближе и полюбить", - рассказала Голикова в Совете Федерации.

https://ria.ru/20221201/deti-1835558529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

татьяна голикова, россия, совет федерации рф, новости - туризм