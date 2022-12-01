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Дети из новых регионов смогут путешествовать по России при господдержке - РИА Новости, 01.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221201/deti-1835560197.html
Дети из новых регионов смогут путешествовать по России при господдержке
Дети из новых регионов смогут путешествовать по России при господдержке - РИА Новости, 01.12.2022
Дети из новых регионов смогут путешествовать по России при господдержке
Дети из четырех новых регионов РФ смогут при государственной поддержке путешествовать по стране и познакомиться с ее историей, заявила вице-премьер России... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:57
2022-12-01T13:57
туризм
татьяна голикова
россия
совет федерации рф
новости - туризм
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дети из четырех новых регионов РФ смогут при государственной поддержке путешествовать по стране и познакомиться с ее историей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.Она отметила, что дети из новых регионов не могут воспользоваться "Пушкинской картой", так как в новых регионах нет инфраструктуры."Мы включили в наши планы на следующий год организацию посещения РФ детьми из четырех регионов при полной государственной поддержке и нашем сопровождении, для того чтобы познакомиться с историей нашей страны, узнать ее ближе и полюбить", - рассказала Голикова в Совете Федерации.
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татьяна голикова, россия, совет федерации рф, новости - туризм
Туризм, Татьяна Голикова, Россия, Совет Федерации РФ, Новости - Туризм
13:57 01.12.2022
 
Дети из новых регионов смогут путешествовать по России при господдержке

Голикова: дети из новых регионов смогут путешествовать по России при господдержке

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дети из четырех новых регионов РФ смогут при государственной поддержке путешествовать по стране и познакомиться с ее историей, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Она отметила, что дети из новых регионов не могут воспользоваться "Пушкинской картой", так как в новых регионах нет инфраструктуры.
"Мы включили в наши планы на следующий год организацию посещения РФ детьми из четырех регионов при полной государственной поддержке и нашем сопровождении, для того чтобы познакомиться с историей нашей страны, узнать ее ближе и полюбить", - рассказала Голикова в Совете Федерации.
Новорожденный и акушер - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
13:55
В новых регионах родилось более 1300 детей за первый месяц в составе России
 
ТуризмТатьяна ГоликоваРоссияСовет Федерации РФНовости - Туризм
 
 
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