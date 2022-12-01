https://ria.ru/20221201/deti-1835558529.html
В новых регионах родилось более 1300 детей за первый месяц в составе России
В новых регионах родилось более 1300 детей за первый месяц в составе России - РИА Новости, 01.12.2022
В новых регионах родилось более 1300 детей за первый месяц в составе России
Более 1,3 тысяч детей родилось в новых регионах за первый месяц в составе России, помощь по профилю "акушерство и гинекология" оказывают как местные медики, так РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:55
2022-12-01T13:55
2022-12-01T13:56
общество
россия
дети
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
херсонская область
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 1,3 тысяч детей родилось в новых регионах за первый месяц в составе России, помощь по профилю "акушерство и гинекология" оказывают как местные медики, так и врачи ведущих медорганизаций Минздрава России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ."В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях медицинские специалисты помогли появиться на свет более 1,3 тысяч детей в октябре. В оказании медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" задействованы как местные медики, так и врачи ведущих медицинских организаций, подведомственных Минздраву России",- говорится в сообщении.Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отметил, что 1300 новорожденных за первый месяц в составе страны – достойный показатель."Это высокая оценка доверия к стране и, в частности, системе здравоохранения. Будем делать ее еще лучше", - подчеркнул он.По поручению президента России при координации Минздрава в Донецке строится современный перинатальный центр на 140 коек. Согласно проекту, это будет здание высотой 6 этажей и площадью почти 25 тысяч квадратных метров. Строительные работы стартовали в сентябре, окончание строительства запланировано на конец 2023 года, добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20221119/rozhdaemost-1832495434.html
https://ria.ru/20221121/eko-1833187893.html
россия
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, дети, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), херсонская область , луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, украина
Общество, Россия, Дети, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Херсонская область , Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Украина
13:55 01.12.2022 (обновлено: 13:56 01.12.2022)
В новых регионах родилось более 1300 детей за первый месяц в составе России
Минздрав: в новых регионах родилось более 1300 детей за первый месяц в составе России