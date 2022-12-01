https://ria.ru/20221201/deti-1835558529.html

В новых регионах родилось более 1300 детей за первый месяц в составе России

В новых регионах родилось более 1300 детей за первый месяц в составе России - РИА Новости, 01.12.2022

В новых регионах родилось более 1300 детей за первый месяц в составе России

Более 1,3 тысяч детей родилось в новых регионах за первый месяц в составе России, помощь по профилю "акушерство и гинекология" оказывают как местные медики, так РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:55

2022-12-01T13:55

2022-12-01T13:56

общество

россия

дети

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

херсонская область

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 1,3 тысяч детей родилось в новых регионах за первый месяц в составе России, помощь по профилю "акушерство и гинекология" оказывают как местные медики, так и врачи ведущих медорганизаций Минздрава России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ."В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях медицинские специалисты помогли появиться на свет более 1,3 тысяч детей в октябре. В оказании медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" задействованы как местные медики, так и врачи ведущих медицинских организаций, подведомственных Минздраву России",- говорится в сообщении.Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отметил, что 1300 новорожденных за первый месяц в составе страны – достойный показатель."Это высокая оценка доверия к стране и, в частности, системе здравоохранения. Будем делать ее еще лучше", - подчеркнул он.По поручению президента России при координации Минздрава в Донецке строится современный перинатальный центр на 140 коек. Согласно проекту, это будет здание высотой 6 этажей и площадью почти 25 тысяч квадратных метров. Строительные работы стартовали в сентябре, окончание строительства запланировано на конец 2023 года, добавили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20221119/rozhdaemost-1832495434.html

https://ria.ru/20221121/eko-1833187893.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

украина

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Владимир Лаврентьев

общество, россия, дети, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), херсонская область , луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, украина