https://ria.ru/20221201/dannye-1835515389.html
Более ста сотрудников МВД наказали за передачу данных в мессенджерах
Более ста сотрудников МВД наказали за передачу данных в мессенджерах - РИА Новости, 01.12.2022
Более ста сотрудников МВД наказали за передачу данных в мессенджерах
Генеральная прокуратура РФ привлекла к дисциплинарной ответственности более 100 сотрудников МВД за передачу конфиденциальной информации по незащищенным каналам... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:23
2022-12-01T12:23
2022-12-01T12:23
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА 1 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ привлекла к дисциплинарной ответственности более 100 сотрудников МВД за передачу конфиденциальной информации по незащищенным каналам связи, в том числе через мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщил представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Георгий Калиниченко."В текущем году Генеральной прокуратурой РФ выявлено, что сотрудниками МВД России допускались факты направления в организации запросов, содержащих конфиденциальную информацию, по незащищенным каналам связи. Это электронная почта, факсы, мессенджеры и другие - без применения шифровальных криптографических средств защиты информации", - сказал Калиниченко на совещании в Совфеде.По его словам, зачастую информация передавалась в виде фотографий или отсканированных документов. Такие случаи были установлены в деятельности полиции Воронежской, Иркутской, Калужской, Курской, Оренбургской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Санкт-Петербурга и других регионов.Кроме того, отметил Калиниченко, ответы на свои запросы полицейские просили пересылать через WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры, что создало "условия для доступа администрации указанных программных продуктов к персональным данным граждан, а также для ее хранения за пределами РФ"."По результатам принятых мер Генпрокуратурой РФ в МВД России к дисциплинарной ответственности привлечены более 100 должностных лиц. Руководителям территориальных органов дополнительно направлено соответствующее указание о соблюдении законодательства о персональных данных", - уточнил Калиниченко.
https://ria.ru/20221124/arest-1834037695.html
https://ria.ru/20221201/moshennikov-1835505800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, генеральная прокуратура рф
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Генеральная прокуратура РФ
Более ста сотрудников МВД наказали за передачу данных в мессенджерах
Более ста сотрудников МВД наказали за передачу персональных данных в мессенджерах
МОСКВА 1 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ привлекла к дисциплинарной ответственности более 100 сотрудников МВД за передачу конфиденциальной информации по незащищенным каналам связи, в том числе через мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщил представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Георгий Калиниченко.
"В текущем году Генеральной прокуратурой РФ выявлено, что сотрудниками МВД России допускались факты направления в организации запросов, содержащих конфиденциальную информацию, по незащищенным каналам связи. Это электронная почта, факсы, мессенджеры и другие - без применения шифровальных криптографических средств защиты информации", - сказал Калиниченко на совещании в Совфеде.
По его словам, зачастую информация передавалась в виде фотографий или отсканированных документов. Такие случаи были установлены в деятельности полиции Воронежской, Иркутской, Калужской, Курской, Оренбургской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей
, Санкт-Петербурга
и других регионов.
Кроме того, отметил Калиниченко, ответы на свои запросы полицейские просили пересылать через WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры, что создало "условия для доступа администрации указанных программных продуктов к персональным данным граждан, а также для ее хранения за пределами РФ".
"По результатам принятых мер Генпрокуратурой РФ в МВД России к дисциплинарной ответственности привлечены более 100 должностных лиц. Руководителям территориальных органов дополнительно направлено соответствующее указание о соблюдении законодательства о персональных данных", - уточнил Калиниченко.