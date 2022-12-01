https://ria.ru/20221201/dannye-1835515389.html

Более ста сотрудников МВД наказали за передачу данных в мессенджерах

Более ста сотрудников МВД наказали за передачу данных в мессенджерах - РИА Новости, 01.12.2022

Более ста сотрудников МВД наказали за передачу данных в мессенджерах

Генеральная прокуратура РФ привлекла к дисциплинарной ответственности более 100 сотрудников МВД за передачу конфиденциальной информации по незащищенным каналам... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:23

2022-12-01T12:23

2022-12-01T12:23

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА 1 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ привлекла к дисциплинарной ответственности более 100 сотрудников МВД за передачу конфиденциальной информации по незащищенным каналам связи, в том числе через мессенджеры WhatsApp и Telegram, сообщил представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Георгий Калиниченко."В текущем году Генеральной прокуратурой РФ выявлено, что сотрудниками МВД России допускались факты направления в организации запросов, содержащих конфиденциальную информацию, по незащищенным каналам связи. Это электронная почта, факсы, мессенджеры и другие - без применения шифровальных криптографических средств защиты информации", - сказал Калиниченко на совещании в Совфеде.По его словам, зачастую информация передавалась в виде фотографий или отсканированных документов. Такие случаи были установлены в деятельности полиции Воронежской, Иркутской, Калужской, Курской, Оренбургской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Санкт-Петербурга и других регионов.Кроме того, отметил Калиниченко, ответы на свои запросы полицейские просили пересылать через WhatsApp, Telegram или другие мессенджеры, что создало "условия для доступа администрации указанных программных продуктов к персональным данным граждан, а также для ее хранения за пределами РФ"."По результатам принятых мер Генпрокуратурой РФ в МВД России к дисциплинарной ответственности привлечены более 100 должностных лиц. Руководителям территориальных органов дополнительно направлено соответствующее указание о соблюдении законодательства о персональных данных", - уточнил Калиниченко.

https://ria.ru/20221124/arest-1834037695.html

https://ria.ru/20221201/moshennikov-1835505800.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, генеральная прокуратура рф