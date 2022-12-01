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"АвтоВАЗ" планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году - РИА Новости, 01.12.2022
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"АвтоВАЗ" планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году
"АвтоВАЗ" планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году - РИА Новости, 01.12.2022
"АвтоВАЗ" планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году
Экспорт автомобилей Lada не приостановлен, однако поставки моделей новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:08
2022-12-01T08:08
максим соколов
белоруссия
казахстан
азербайджан
автоваз
снг
lada vesta
renault logan
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Экспорт автомобилей Lada не приостановлен, однако поставки моделей новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в следующем году и составят, согласно плану на 2023 год, 20 тысяч штук, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."Он идет, но опять же из тех партий, которые были произведены еще, что называется, в прошлой жизни. То есть потихонечку там есть экспорт, эти партии производились и были зарезервированы, идет распродажа склада. И даже, может быть, не с одного "АвтоВАЗа", но и у дилеров или экспортеров, с которыми мы работаем", - сказал он, отвечая на вопрос об экспорте Lada, в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник"."У нас в планах следующего года заложено около 20 тысяч автомобилей на экспорт. Мы рассчитываем на это… Соответственно, Белоруссия и Казахстан, возможно некоторые другие рынки стран СНГ", - добавил Соколов, уточнив, что речь идет о машинах новой серии, производство которых было запущено в июне.При этом топ-менеджер подчеркнул, что "АвтоВАЗ" готов к возобновлению производства Lada на казахстанском заводе "Сарыаркаавтопром" в Костанае и намерен поставлять на предприятие машкомплекты. "Это тоже одна из заслуг "АвтоВАЗа" в этом году то, что мы перезапустили завод совместными усилиями в Чеченской республике и сейчас готовы к перезапуску завода в Казахстане", - добавил он.Ранее в "АвтоВАЗе" сообщали, что в прошлом году экспорт автомобилей Lada составил 35,8 тысячи штук. Основные экспортные рынки компании - Белоруссия, Азербайджан и Казахстан."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20221116/avtovaz-1831948320.html
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максим соколов, белоруссия, казахстан, азербайджан, автоваз, снг, lada vesta, renault logan, авто
Максим Соколов, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, АвтоВАЗ, СНГ, Lada Vesta, Renault Logan, Авто
08:08 01.12.2022
 
"АвтоВАЗ" планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году

Соколов: "АвтоВАЗ" планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году

© Фото : АвтоВАЗ Автомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : АвтоВАЗ
Автомобиль Lada Vesta. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Экспорт автомобилей Lada не приостановлен, однако поставки моделей новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в следующем году и составят, согласно плану на 2023 год, 20 тысяч штук, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Он идет, но опять же из тех партий, которые были произведены еще, что называется, в прошлой жизни. То есть потихонечку там есть экспорт, эти партии производились и были зарезервированы, идет распродажа склада. И даже, может быть, не с одного "АвтоВАЗа", но и у дилеров или экспортеров, с которыми мы работаем", - сказал он, отвечая на вопрос об экспорте Lada, в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник".
"У нас в планах следующего года заложено около 20 тысяч автомобилей на экспорт. Мы рассчитываем на это… Соответственно, Белоруссия и Казахстан, возможно некоторые другие рынки стран СНГ", - добавил Соколов, уточнив, что речь идет о машинах новой серии, производство которых было запущено в июне.
При этом топ-менеджер подчеркнул, что "АвтоВАЗ" готов к возобновлению производства Lada на казахстанском заводе "Сарыаркаавтопром" в Костанае и намерен поставлять на предприятие машкомплекты. "Это тоже одна из заслуг "АвтоВАЗа" в этом году то, что мы перезапустили завод совместными усилиями в Чеченской республике и сейчас готовы к перезапуску завода в Казахстане", - добавил он.
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Ранее в "АвтоВАЗе" сообщали, что в прошлом году экспорт автомобилей Lada составил 35,8 тысячи штук. Основные экспортные рынки компании - Белоруссия, Азербайджан и Казахстан.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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Максим СоколовБелоруссияКазахстанАзербайджанАвтоВАЗСНГLada VestaRenault LoganАвто
 
 
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