https://ria.ru/20221201/avtovaz-1835448940.html
"АвтоВАЗ" планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году
"АвтоВАЗ" планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году - РИА Новости, 01.12.2022
"АвтоВАЗ" планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году
Экспорт автомобилей Lada не приостановлен, однако поставки моделей новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:08
2022-12-01T08:08
2022-12-01T08:08
максим соколов
белоруссия
казахстан
азербайджан
автоваз
снг
lada vesta
renault logan
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Экспорт автомобилей Lada не приостановлен, однако поставки моделей новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в следующем году и составят, согласно плану на 2023 год, 20 тысяч штук, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."Он идет, но опять же из тех партий, которые были произведены еще, что называется, в прошлой жизни. То есть потихонечку там есть экспорт, эти партии производились и были зарезервированы, идет распродажа склада. И даже, может быть, не с одного "АвтоВАЗа", но и у дилеров или экспортеров, с которыми мы работаем", - сказал он, отвечая на вопрос об экспорте Lada, в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник"."У нас в планах следующего года заложено около 20 тысяч автомобилей на экспорт. Мы рассчитываем на это… Соответственно, Белоруссия и Казахстан, возможно некоторые другие рынки стран СНГ", - добавил Соколов, уточнив, что речь идет о машинах новой серии, производство которых было запущено в июне.При этом топ-менеджер подчеркнул, что "АвтоВАЗ" готов к возобновлению производства Lada на казахстанском заводе "Сарыаркаавтопром" в Костанае и намерен поставлять на предприятие машкомплекты. "Это тоже одна из заслуг "АвтоВАЗа" в этом году то, что мы перезапустили завод совместными усилиями в Чеченской республике и сейчас готовы к перезапуску завода в Казахстане", - добавил он.Ранее в "АвтоВАЗе" сообщали, что в прошлом году экспорт автомобилей Lada составил 35,8 тысячи штук. Основные экспортные рынки компании - Белоруссия, Азербайджан и Казахстан."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20221116/avtovaz-1831948320.html
https://ria.ru/20221201/avtovaz-1835448586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим соколов, белоруссия, казахстан, азербайджан, автоваз, снг, lada vesta, renault logan, авто
Максим Соколов, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, АвтоВАЗ, СНГ, Lada Vesta, Renault Logan, Авто
"АвтоВАЗ" планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году
Соколов: "АвтоВАЗ" планирует экспортировать 20 тысяч автомобилей Lada в 2023 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Экспорт автомобилей Lada не приостановлен, однако поставки моделей новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в следующем году и составят, согласно плану на 2023 год, 20 тысяч штук, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Он идет, но опять же из тех партий, которые были произведены еще, что называется, в прошлой жизни. То есть потихонечку там есть экспорт, эти партии производились и были зарезервированы, идет распродажа склада. И даже, может быть, не с одного "АвтоВАЗа", но и у дилеров или экспортеров, с которыми мы работаем", - сказал он, отвечая на вопрос об экспорте Lada, в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник".
"У нас в планах следующего года заложено около 20 тысяч автомобилей на экспорт. Мы рассчитываем на это… Соответственно, Белоруссия
и Казахстан
, возможно некоторые другие рынки стран СНГ
", - добавил Соколов, уточнив, что речь идет о машинах новой серии, производство которых было запущено в июне.
При этом топ-менеджер подчеркнул, что "АвтоВАЗ" готов к возобновлению производства Lada на казахстанском заводе "Сарыаркаавтопром" в Костанае и намерен поставлять на предприятие машкомплекты. "Это тоже одна из заслуг "АвтоВАЗа" в этом году то, что мы перезапустили завод совместными усилиями в Чеченской республике и сейчас готовы к перезапуску завода в Казахстане", - добавил он.
Ранее в "АвтоВАЗе" сообщали, что в прошлом году экспорт автомобилей Lada составил 35,8 тысячи штук. Основные экспортные рынки компании - Белоруссия, Азербайджан
и Казахстан.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
и Ижевске
. В середине мая французский Renault
передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ
. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.