https://ria.ru/20221201/avtovaz-1835448586.html

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность экспорта автомобилей Lada в Африку

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность экспорта автомобилей Lada в Африку - РИА Новости, 01.12.2022

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность экспорта автомобилей Lada в Африку

"АвтоВАЗ" изучает новые экспортные рынки для поставок автомобилей Lada, прежде всего, в страны Африки, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:04

2022-12-01T08:04

2022-12-01T08:06

экономика

авто

африка

автоваз

lada vesta

максим соколов

белоруссия

азербайджан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" изучает новые экспортные рынки для поставок автомобилей Lada, прежде всего, в страны Африки, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума-выставки "Российский промышленник"."Конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь, африканский континент", - сказал он, отвечая на вопрос об экспорте машин Lada.Также Соколов уточнил, что в 2023 году "АвтоВАЗ" планирует экспортировать около 20 тысяч автомобилей. Ранее в компании сообщали, что в прошлом году экспорт автомобилей Lada составил 35,8 тысячи штук. Основные экспортные рынки автопроизводителя - Белоруссия, Азербайджан и Казахстан."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20221130/lada-1835216331.html

https://ria.ru/20221130/avtovaz-1835387620.html

африка

белоруссия

азербайджан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, африка, автоваз, lada vesta, максим соколов, белоруссия, азербайджан, renault logan