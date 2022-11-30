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Совет Федерации одобрил пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 30.11.2022
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Совет Федерации одобрил пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ
Совет Федерации одобрил пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ - РИА Новости, 30.11.2022
Совет Федерации одобрил пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ
Совет Федерации одобрил в среду на заседании пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ в России, а также смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:31
2022-11-30T13:39
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ в России, а также смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.Запрет на пропаганду ЛГБТ, смену пола и педофилии будет распространяться на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры.Законы запрещают пропаганду ЛГБТ в любых продающихся в России товарах, в частности, фильмах, книгах, рекламных роликах, СМИ и аудиовизуальных сервисов. Также, как уточнили в Госдуме, закон распространяется и на компьютерные игры и маркетплейсы.Ранее отечественные ритейлеры попросили Госдуму отложить рассмотрение поправок к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии для проведения дополнительного обсуждения. Они опасаются, что пока не определены чёткие критерии отнесения товаров к запрещенным, нормы закона будут трактоваться неоднозначно. Кроме того, по их словам, фактически потребуется экспертиза всего объема товаров на предмет содержания какой-либо информации, запрещенной к распространению, что, в свою очередь, потребует "огромных затрат со стороны отрасли".В Думе пообещали ритейлерам держать под постоянным контролем ход выполнения закона.При этом авторы закона отметили, что пользователи соцсетей в РФ не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если такие комментарии будут содержать пропаганду ЛГБТ.Миллионные штрафыЗа нарушение этих запретов в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ вносятся поправки, которые распространяют ответственность за пропаганду ЛГБТ среди взрослых, а не только несовершеннолетних, как это установлено сейчас.Штраф с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.Кроме того, добавляются две новые статьи КоАП РФ. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.Новая статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" предполагает наказание за такие деяния в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов также сообщал, что готовит законопроект об уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.Роскомнадзор займется мониторингомТакже пакет законов предусматривает, что материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором, для чего будет вестись мониторинг информации в интернете уполномоченной правительством организацией.Предусматривается, что Роскомнадзор получит право утверждать порядок проведения мониторинга интернета в целях выявления информации и (или) сайтов в сети, а также программ, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с нормами закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности. Такой мониторинг будет проводить уполномоченная правительством РФ организация.При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы.
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россия, совет федерации рф, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Общество
13:31 30.11.2022 (обновлено: 13:39 30.11.2022)
 
Совет Федерации одобрил пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ

Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ в России, а также смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.
Запрет на пропаганду ЛГБТ, смену пола и педофилии будет распространяться на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры.
Законы запрещают пропаганду ЛГБТ в любых продающихся в России товарах, в частности, фильмах, книгах, рекламных роликах, СМИ и аудиовизуальных сервисов. Также, как уточнили в Госдуме, закон распространяется и на компьютерные игры и маркетплейсы.
Ранее отечественные ритейлеры попросили Госдуму отложить рассмотрение поправок к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии для проведения дополнительного обсуждения. Они опасаются, что пока не определены чёткие критерии отнесения товаров к запрещенным, нормы закона будут трактоваться неоднозначно. Кроме того, по их словам, фактически потребуется экспертиза всего объема товаров на предмет содержания какой-либо информации, запрещенной к распространению, что, в свою очередь, потребует "огромных затрат со стороны отрасли".
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В Думе пообещали ритейлерам держать под постоянным контролем ход выполнения закона.
При этом авторы закона отметили, что пользователи соцсетей в РФ не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если такие комментарии будут содержать пропаганду ЛГБТ.

Миллионные штрафы

За нарушение этих запретов в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ вносятся поправки, которые распространяют ответственность за пропаганду ЛГБТ среди взрослых, а не только несовершеннолетних, как это установлено сейчас.
Штраф с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.
Кроме того, добавляются две новые статьи КоАП РФ. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.
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Новая статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" предполагает наказание за такие деяния в виде штрафов до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для юрлиц.
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов также сообщал, что готовит законопроект об уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.

Роскомнадзор займется мониторингом

Также пакет законов предусматривает, что материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором, для чего будет вестись мониторинг информации в интернете уполномоченной правительством организацией.
Предусматривается, что Роскомнадзор получит право утверждать порядок проведения мониторинга интернета в целях выявления информации и (или) сайтов в сети, а также программ, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с нормами закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности. Такой мониторинг будет проводить уполномоченная правительством РФ организация.
При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы.
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