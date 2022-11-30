https://ria.ru/20221130/yugra-1835518309.html

Завод ЖБИ стоимостью 1,5 млрд руб запустят в Сургутском районе Югры

Завод ЖБИ стоимостью 1,5 млрд руб запустят в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 01.12.2022

Завод ЖБИ стоимостью 1,5 млрд руб запустят в Сургутском районе Югры

Производство железобетонных изделий для домостроения, промышленности и социальных объектов стоимостью 1,5 миллиарда рублей планируется запустить в Сургутском... РИА Новости, 01.12.2022

2022-11-30T20:30

2022-11-30T20:30

2022-12-01T12:31

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

сургут

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Производство железобетонных изделий для домостроения, промышленности и социальных объектов стоимостью 1,5 миллиарда рублей планируется запустить в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой."Сегодня на "Российском промышленнике" подписали два важных соглашения. Первое – с генеральным директором ООО "Железобетон Индустрия" Денисом Царьковым о строительстве завода по производству железобетонных изделий в Солнечном. Объем инвестиций – 1,5 миллиарда рублей. Количество рабочих мест – 36", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.Как добавили в администрации муниципалитета, новое предприятие будет работать на потребности Сургутского района, Сургута, ХМАО и ЯНАО. Сроки реализации проекта 2022-2027 год.Также в рамках международного форума "Российский промышленник", который проходит в Санкт-Петербурге, подписано соглашение о сотрудничестве между властями Сургутского района Югры и Крыма, которое предполагает совместное развитие потребительского рынка, обмен информацией о торгово-промышленном потенциале и перспективах инвестиционных проектов.Помимо этого, в рамках форума на роуд-шоу "Инвестируй в Сургутский район, инвестируй в Югру!" Трубецкой представил 20 готовых инвестпроектов по 12 направлениям. Как отметил глава района в ходе презентации, основной пул бизнес-идей связаны с нефтесервисом. В Сургутском районе также активно используются все и инструменты взаимодействия с инвесторами, подчеркнул Трубецкой. Так, по его словам, гранты на 15 миллионов рублей из местного бюджета получили проекты в сфере промышленности, производства IT, туризма и медицины.В общей сложности на территории Сургутского района реализованы 747 инвестиционных проектов, еще 267 находятся на стадии реализации. Также на условиях концессионных соглашений и инвестиционных договоров в муниципалитете реализованы девять проектов стоимостью более 5,5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221128/forum-1834815790.html

https://ria.ru/20221110/yugra-1830558613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, сургут, югра