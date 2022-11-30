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Завод ЖБИ стоимостью 1,5 млрд руб запустят в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 01.12.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221130/yugra-1835518309.html
Завод ЖБИ стоимостью 1,5 млрд руб запустят в Сургутском районе Югры
Завод ЖБИ стоимостью 1,5 млрд руб запустят в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 01.12.2022
Завод ЖБИ стоимостью 1,5 млрд руб запустят в Сургутском районе Югры
Производство железобетонных изделий для домостроения, промышленности и социальных объектов стоимостью 1,5 миллиарда рублей планируется запустить в Сургутском... РИА Новости, 01.12.2022
2022-11-30T20:30
2022-12-01T12:31
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
сургут
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Производство железобетонных изделий для домостроения, промышленности и социальных объектов стоимостью 1,5 миллиарда рублей планируется запустить в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой."Сегодня на "Российском промышленнике" подписали два важных соглашения. Первое – с генеральным директором ООО "Железобетон Индустрия" Денисом Царьковым о строительстве завода по производству железобетонных изделий в Солнечном. Объем инвестиций – 1,5 миллиарда рублей. Количество рабочих мест – 36", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.Как добавили в администрации муниципалитета, новое предприятие будет работать на потребности Сургутского района, Сургута, ХМАО и ЯНАО. Сроки реализации проекта 2022-2027 год.Также в рамках международного форума "Российский промышленник", который проходит в Санкт-Петербурге, подписано соглашение о сотрудничестве между властями Сургутского района Югры и Крыма, которое предполагает совместное развитие потребительского рынка, обмен информацией о торгово-промышленном потенциале и перспективах инвестиционных проектов.Помимо этого, в рамках форума на роуд-шоу "Инвестируй в Сургутский район, инвестируй в Югру!" Трубецкой представил 20 готовых инвестпроектов по 12 направлениям. Как отметил глава района в ходе презентации, основной пул бизнес-идей связаны с нефтесервисом. В Сургутском районе также активно используются все и инструменты взаимодействия с инвесторами, подчеркнул Трубецкой. Так, по его словам, гранты на 15 миллионов рублей из местного бюджета получили проекты в сфере промышленности, производства IT, туризма и медицины.В общей сложности на территории Сургутского района реализованы 747 инвестиционных проектов, еще 267 находятся на стадии реализации. Также на условиях концессионных соглашений и инвестиционных договоров в муниципалитете реализованы девять проектов стоимостью более 5,5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221128/forum-1834815790.html
https://ria.ru/20221110/yugra-1830558613.html
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сургутский район, сургут, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Сургут, Югра
20:30 30.11.2022 (обновлено: 12:31 01.12.2022)
 

Завод ЖБИ стоимостью 1,5 млрд руб запустят в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРабочий в цехе завода железобетонных изделий
Рабочий в цехе завода железобетонных изделий - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Рабочий в цехе завода железобетонных изделий
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Производство железобетонных изделий для домостроения, промышленности и социальных объектов стоимостью 1,5 миллиарда рублей планируется запустить в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Сегодня на "Российском промышленнике" подписали два важных соглашения. Первое – с генеральным директором ООО "Железобетон Индустрия" Денисом Царьковым о строительстве завода по производству железобетонных изделий в Солнечном. Объем инвестиций – 1,5 миллиарда рублей. Количество рабочих мест – 36", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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Заявку Югры на председательство в Северном форуме поддержали
Как добавили в администрации муниципалитета, новое предприятие будет работать на потребности Сургутского района, Сургута, ХМАО и ЯНАО. Сроки реализации проекта 2022-2027 год.
Также в рамках международного форума "Российский промышленник", который проходит в Санкт-Петербурге, подписано соглашение о сотрудничестве между властями Сургутского района Югры и Крыма, которое предполагает совместное развитие потребительского рынка, обмен информацией о торгово-промышленном потенциале и перспективах инвестиционных проектов.
Помимо этого, в рамках форума на роуд-шоу "Инвестируй в Сургутский район, инвестируй в Югру!" Трубецкой представил 20 готовых инвестпроектов по 12 направлениям. Как отметил глава района в ходе презентации, основной пул бизнес-идей связаны с нефтесервисом. В Сургутском районе также активно используются все и инструменты взаимодействия с инвесторами, подчеркнул Трубецкой. Так, по его словам, гранты на 15 миллионов рублей из местного бюджета получили проекты в сфере промышленности, производства IT, туризма и медицины.
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В общей сложности на территории Сургутского района реализованы 747 инвестиционных проектов, еще 267 находятся на стадии реализации. Также на условиях концессионных соглашений и инвестиционных договоров в муниципалитете реализованы девять проектов стоимостью более 5,5 миллиардов рублей.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районСургутЮгра
 
 
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