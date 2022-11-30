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Матвиенко пошутила про "Яндекс" на голосовании об отставке Кудрина - РИА Новости, 30.11.2022
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Матвиенко пошутила про "Яндекс" на голосовании об отставке Кудрина
Матвиенко пошутила про "Яндекс" на голосовании об отставке Кудрина - РИА Новости, 30.11.2022
Матвиенко пошутила про "Яндекс" на голосовании об отставке Кудрина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Алексея Кудрина в "Яндекс": выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:57
2022-11-30T10:57
политика
алексей кудрин
валентина матвиенко
россия
яндекс
совет федерации рф
счетная палата рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Алексея Кудрина в "Яндекс": выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще попадать в топ поисковика."Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", - сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты.Члены Совета Федерации во вторник проголосовали за досрочное освобождение Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты РФ. Источник РИА Новости ранее сообщал, что он перейдет на работу в "Яндекс".Кудрин в своем прощальном выступлении поблагодарил сенаторов и депутатов за плодотворную совместную работу по совершенствованию государственного управления.
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политика, алексей кудрин, валентина матвиенко, россия, яндекс, совет федерации рф, счетная палата рф
Политика, Алексей Кудрин, Валентина Матвиенко, Россия, Яндекс, Совет Федерации РФ, Счетная палата РФ
10:57 30.11.2022
 
Матвиенко пошутила про "Яндекс" на голосовании об отставке Кудрина

Матвиенко пошутила, что заявления СФ с приходом Кудрина в "Яндекс" будут больше читать

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Алексея Кудрина в "Яндекс": выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще попадать в топ поисковика.
"Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", - сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты.
Члены Совета Федерации во вторник проголосовали за досрочное освобождение Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты РФ. Источник РИА Новости ранее сообщал, что он перейдет на работу в "Яндекс".
Кудрин в своем прощальном выступлении поблагодарил сенаторов и депутатов за плодотворную совместную работу по совершенствованию государственного управления.
Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 19:26
Информации о переходе Жукова в Счетную палату нет, сообщил помощник
 
ПолитикаАлексей КудринВалентина МатвиенкоРоссияЯндексСовет Федерации РФСчетная палата РФ
 
 
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