https://ria.ru/20221130/yandeks-1835205149.html

Матвиенко пошутила про "Яндекс" на голосовании об отставке Кудрина

Матвиенко пошутила про "Яндекс" на голосовании об отставке Кудрина - РИА Новости, 30.11.2022

Матвиенко пошутила про "Яндекс" на голосовании об отставке Кудрина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Алексея Кудрина в "Яндекс": выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:57

2022-11-30T10:57

2022-11-30T10:57

политика

алексей кудрин

валентина матвиенко

россия

яндекс

совет федерации рф

счетная палата рф

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Алексея Кудрина в "Яндекс": выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще попадать в топ поисковика."Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", - сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты.Члены Совета Федерации во вторник проголосовали за досрочное освобождение Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты РФ. Источник РИА Новости ранее сообщал, что он перейдет на работу в "Яндекс".Кудрин в своем прощальном выступлении поблагодарил сенаторов и депутатов за плодотворную совместную работу по совершенствованию государственного управления.

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Кирилл Волков

политика, алексей кудрин, валентина матвиенко, россия, яндекс, совет федерации рф, счетная палата рф