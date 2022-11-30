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Матвиенко пошутила про "Яндекс" на голосовании об отставке Кудрина
Матвиенко пошутила про "Яндекс" на голосовании об отставке Кудрина - РИА Новости, 30.11.2022
Матвиенко пошутила про "Яндекс" на голосовании об отставке Кудрина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Алексея Кудрина в "Яндекс": выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:57
2022-11-30T10:57
2022-11-30T10:57
политика
алексей кудрин
валентина матвиенко
россия
яндекс
совет федерации рф
счетная палата рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Алексея Кудрина в "Яндекс": выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще попадать в топ поисковика."Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", - сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты.Члены Совета Федерации во вторник проголосовали за досрочное освобождение Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты РФ. Источник РИА Новости ранее сообщал, что он перейдет на работу в "Яндекс".Кудрин в своем прощальном выступлении поблагодарил сенаторов и депутатов за плодотворную совместную работу по совершенствованию государственного управления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алексей кудрин, валентина матвиенко, россия, яндекс, совет федерации рф, счетная палата рф
Политика, Алексей Кудрин, Валентина Матвиенко, Россия, Яндекс, Совет Федерации РФ, Счетная палата РФ
Матвиенко пошутила про "Яндекс" на голосовании об отставке Кудрина
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