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Венгрия надеется получить все выплаты из фондов Евросоюза в 2023 году

Венгрия надеется получить все выплаты из фондов Евросоюза в 2023 году - РИА Новости, 30.11.2022

Венгрия надеется получить все выплаты из фондов Евросоюза в 2023 году

Министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич связал решение ЕК задержать выплату средств из фондов ЕС Венгрии с тем, что часть обязательств Будапешта... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:39

2022-11-30T17:39

2022-11-30T17:48

в мире

венгрия

будапешт

еврокомиссия

евросоюз

тибор наврачич

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 30 ноя - РИА Новости. Министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич связал решение ЕК задержать выплату средств из фондов ЕС Венгрии с тем, что часть обязательств Будапешта согласно графику будет выполнена позднее и выразил надежду, что страна получит 100% средств в 2023 году.Ранее в среду Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия. Теперь решение Еврокомиссии о заморозке средств для Венгрии должен утвердить Совет стран ЕС квалифицированным большинством."Это не новость, предложение ЕК Совету стран ЕС о приостановке на 65% такое же, как и в середине сентября. Мы считаем, что это отчасти связано с тем, что составленный ими график законодательства и создания новых институтов, который на основе наших обязательств был запущен в начале сентября и который Еврокомиссия приняла, включает также такие сроки, которые пока впереди", - сказал Наврачич на правительственном брифинге."Я верю, что мы также точно и основательно будем выполнять наши обязательства, как и до сих пор, и в 2023 году сможем победить Еврокомиссию и через нее Совет стран ЕС, чтобы заморозку не продлевали и мы получили 100% полагающихся нам средств из европейских источников по всем программам", - добавил он.При этом Наврачич подчеркнул, что весьма позитивным сигналом является то, что ЕК впервые официально рекомендовала принять венгерский национальный план, касающийся фонда восстановления, и назвала его "одним из лучших среди государств-членов"."Консультации продолжаются уже полтора года, и они принесли свои плоды, так как Еврокомиссия признала, что венгерский план является одним из лучших во всем ЕС. Мы уверены, что решение комиссии также проложит путь к соглашению о связанных фондах. Если это произойдет, то будет выполнена поставленная в мае цель, согласно которой путем компромиссного решения причитающиеся нашей стране средства могут быть выплачены с 2023 года", - пояснил министр.Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 24 ноября, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, поэтому ожидает, что 30 ноября будет принято решение о разморозке предназначенных для страны средств из определенных фондов ЕС. Требования ЕК касались, в целом, мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

https://ria.ru/20221130/nato-1835338399.html

https://ria.ru/20221130/vengriya-1835159396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, будапешт, еврокомиссия, евросоюз, тибор наврачич, виктор орбан