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Свыше 90% мобилизованных в Приамурье получили выплаты в 150 тысяч рублей
Свыше 90% мобилизованных в Приамурье получили выплаты в 150 тысяч рублей - РИА Новости, 30.11.2022
Свыше 90% мобилизованных в Приамурье получили выплаты в 150 тысяч рублей
Свыше 90% мобилизованных из Амурской области получили региональную выплату в 150 тысяч рублей, с остальными работа идет индивидуально, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T07:43
2022-11-30T07:43
2022-11-30T07:43
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
наталья киселева
амурская область
частичная мобилизация в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноя - РИА Новости. Свыше 90% мобилизованных из Амурской области получили региональную выплату в 150 тысяч рублей, с остальными работа идет индивидуально, сообщил губернатор Василий Орлов."Более 90% мобилизованных получили региональную выплату в 150 тысяч рублей. С теми, кому еще не перечислили средства, отрабатываем в индивидуальном порядке. Социальные паспорта составлены на 88% семей. Работа по оказанию помощи семьям военнослужащих у нас в приоритете", - приводит региональное правительство слова губернатора.Как рассказала министр социальной защиты Наталья Киселёва, единовременную выплату в 18 тысяч рублей получили все, кроме тех, кто не указал в заявлении реквизиты счетов. Специалисты министерства собирают эти данные с помощью муниципальных штабов, связываясь с родственниками.Власти помогают 13 родным мобилизованных. Потенциально помощь может понадобиться еще 88, и соцзащита готова их поддержать, отмечают в правительстве.Сейчас основные обращения в муниципальные штабы помощи семьям мобилизованных связаны с обеспечением топливом, также волонтеры помогают им чистить снег. По поручению губернатора, за каждой такой семьей закреплен куратор.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221129/priamure-1834989725.html
https://ria.ru/20221128/kanikuly-1834842510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий орлов (губернатор), наталья киселева, амурская область, частичная мобилизация в россии
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Наталья Киселева, Амурская область, Частичная мобилизация в России
Свыше 90% мобилизованных в Приамурье получили выплаты в 150 тысяч рублей
Свыше 90% мобилизованных в Приамурье получили выплаты в 150 тысяч рублей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноя - РИА Новости. Свыше 90% мобилизованных из Амурской области получили региональную выплату в 150 тысяч рублей, с остальными работа идет индивидуально, сообщил губернатор Василий Орлов.
"Более 90% мобилизованных получили региональную выплату в 150 тысяч рублей. С теми, кому еще не перечислили средства, отрабатываем в индивидуальном порядке. Социальные паспорта составлены на 88% семей. Работа по оказанию помощи семьям военнослужащих у нас в приоритете", - приводит региональное правительство слова губернатора.
Как рассказала министр социальной защиты Наталья Киселёва
, единовременную выплату в 18 тысяч рублей получили все, кроме тех, кто не указал в заявлении реквизиты счетов. Специалисты министерства собирают эти данные с помощью муниципальных штабов, связываясь с родственниками.
Власти помогают 13 родным мобилизованных. Потенциально помощь может понадобиться еще 88, и соцзащита готова их поддержать, отмечают в правительстве.
Сейчас основные обращения в муниципальные штабы помощи семьям мобилизованных связаны с обеспечением топливом, также волонтеры помогают им чистить снег. По поручению губернатора, за каждой такой семьей закреплен куратор.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.