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Свыше 90% мобилизованных в Приамурье получили выплаты в 150 тысяч рублей

Свыше 90% мобилизованных в Приамурье получили выплаты в 150 тысяч рублей - РИА Новости, 30.11.2022

Свыше 90% мобилизованных в Приамурье получили выплаты в 150 тысяч рублей

Свыше 90% мобилизованных из Амурской области получили региональную выплату в 150 тысяч рублей, с остальными работа идет индивидуально, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T07:43

2022-11-30T07:43

2022-11-30T07:43

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

наталья киселева

амурская область

частичная мобилизация в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноя - РИА Новости. Свыше 90% мобилизованных из Амурской области получили региональную выплату в 150 тысяч рублей, с остальными работа идет индивидуально, сообщил губернатор Василий Орлов."Более 90% мобилизованных получили региональную выплату в 150 тысяч рублей. С теми, кому еще не перечислили средства, отрабатываем в индивидуальном порядке. Социальные паспорта составлены на 88% семей. Работа по оказанию помощи семьям военнослужащих у нас в приоритете", - приводит региональное правительство слова губернатора.Как рассказала министр социальной защиты Наталья Киселёва, единовременную выплату в 18 тысяч рублей получили все, кроме тех, кто не указал в заявлении реквизиты счетов. Специалисты министерства собирают эти данные с помощью муниципальных штабов, связываясь с родственниками.Власти помогают 13 родным мобилизованных. Потенциально помощь может понадобиться еще 88, и соцзащита готова их поддержать, отмечают в правительстве.Сейчас основные обращения в муниципальные штабы помощи семьям мобилизованных связаны с обеспечением топливом, также волонтеры помогают им чистить снег. По поручению губернатора, за каждой такой семьей закреплен куратор.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221129/priamure-1834989725.html

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амурская область

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общество, василий орлов (губернатор), наталья киселева, амурская область, частичная мобилизация в россии