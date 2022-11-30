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Совфед одобрил закон о выплате на ребенка из средств маткапитала - РИА Новости, 30.11.2022
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Совфед одобрил закон о выплате на ребенка из средств маткапитала
Совфед одобрил закон о выплате на ребенка из средств маткапитала - РИА Новости, 30.11.2022
Совфед одобрил закон о выплате на ребенка из средств маткапитала
Сенаторы одобрили закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход семьи не превышает... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:21
2022-11-30T14:40
общество
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в субъекте.Так, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ, говорится в документе.Согласно закону, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе.Кроме того, данная выплата может быть назначена на каждого ребенка.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
14:21 30.11.2022 (обновлено: 14:40 30.11.2022)
 
Совфед одобрил закон о выплате на ребенка из средств маткапитала

Совфед одобрил закон о праве на ежемесячную выплату на ребенка из средств маткапитала

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкДевушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге
Девушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Девушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в субъекте.
Так, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ, говорится в документе.
Согласно закону, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе.
Кроме того, данная выплата может быть назначена на каждого ребенка.
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КС изучил дело о трате маткапитала на реконструкцию квартиры
 
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