https://ria.ru/20221130/vyplata-1835279971.html

Совфед одобрил закон о выплате на ребенка из средств маткапитала

Совфед одобрил закон о выплате на ребенка из средств маткапитала - РИА Новости, 30.11.2022

Совфед одобрил закон о выплате на ребенка из средств маткапитала

Сенаторы одобрили закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход семьи не превышает... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:21

2022-11-30T14:21

2022-11-30T14:40

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в субъекте.Так, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ, говорится в документе.Согласно закону, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе.Кроме того, данная выплата может быть назначена на каждого ребенка.

https://realty.ria.ru/20221117/matkapital-1832182779.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, совет федерации рф