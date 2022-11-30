14:21 30.11.2022 (обновлено: 14:40 30.11.2022)
Совфед одобрил закон о выплате на ребенка из средств маткапитала
Совфед одобрил закон о праве на ежемесячную выплату на ребенка из средств маткапитала
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкДевушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге
Девушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым устанавливается право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в субъекте.
Так, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ, говорится в документе.
Согласно закону, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе.
Кроме того, данная выплата может быть назначена на каждого ребенка.
17 ноября, 13:13КС изучил дело о трате маткапитала на реконструкцию квартиры