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Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов - РИА Новости, 30.11.2022
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Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов
Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов - РИА Новости, 30.11.2022
Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов
Минобороны РФ предлагает создать еще 16 военных учебных центров (ВУЦ) для студентов, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:51
2022-11-30T12:51
безопасность
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
образование - общество
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ предлагает создать еще 16 военных учебных центров (ВУЦ) для студентов, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии.По его словам, Минобороны приступило к созданию ВУЦ при федеральных государственных вузах в прошлом году совместно с министерством науки и высшего образования. За это время было образовано восемь новых центров, в которых прошли военное обучение уже тысяча студентов."Предлагается создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120. Это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности ВС РФ", - сказал министр.Указом президента в 2019 году военные кафедры при вузах были переименованы в ВУЦ. На тот момент в российских вузах было 87 военных кафедр, которые преобразовали в центры. Позднее был создан еще ряд ВУЦ, и по итогам 2021 года число ВУЦ достигло 104.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, образование - общество
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Образование - Общество
12:51 30.11.2022
 
Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов

Минобороны предложило увеличить число военных учебных центров для студентов со 104 до 120

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкВооруженные силы РФ
Вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ предлагает создать еще 16 военных учебных центров (ВУЦ) для студентов, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии.
По его словам, Минобороны приступило к созданию ВУЦ при федеральных государственных вузах в прошлом году совместно с министерством науки и высшего образования. За это время было образовано восемь новых центров, в которых прошли военное обучение уже тысяча студентов.
"Предлагается создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120. Это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности ВС РФ", - сказал министр.
Указом президента в 2019 году военные кафедры при вузах были переименованы в ВУЦ. На тот момент в российских вузах было 87 военных кафедр, которые преобразовали в центры. Позднее был создан еще ряд ВУЦ, и по итогам 2021 года число ВУЦ достигло 104.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 13:34
Студенты ВУЦ, продолжившие обучение в магистратуре, не подлежат мобилизации
 
БезопасностьРоссияВооруженные силы РФСергей ШойгуОбразование - Общество
 
 
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