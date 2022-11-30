https://ria.ru/20221130/vuts-1835240819.html
Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов
Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов - РИА Новости, 30.11.2022
Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов
Минобороны РФ предлагает создать еще 16 военных учебных центров (ВУЦ) для студентов, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:51
2022-11-30T12:51
2022-11-30T12:51
безопасность
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
образование - общество
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ предлагает создать еще 16 военных учебных центров (ВУЦ) для студентов, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии.По его словам, Минобороны приступило к созданию ВУЦ при федеральных государственных вузах в прошлом году совместно с министерством науки и высшего образования. За это время было образовано восемь новых центров, в которых прошли военное обучение уже тысяча студентов."Предлагается создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120. Это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности ВС РФ", - сказал министр.Указом президента в 2019 году военные кафедры при вузах были переименованы в ВУЦ. На тот момент в российских вузах было 87 военных кафедр, которые преобразовали в центры. Позднее был создан еще ряд ВУЦ, и по итогам 2021 года число ВУЦ достигло 104.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819317143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, образование - общество
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Образование - Общество
Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов
Минобороны предложило увеличить число военных учебных центров для студентов со 104 до 120
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ предлагает создать еще 16 военных учебных центров (ВУЦ) для студентов, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии.
По его словам, Минобороны приступило к созданию ВУЦ при федеральных государственных вузах в прошлом году совместно с министерством науки и высшего образования. За это время было образовано восемь новых центров, в которых прошли военное обучение уже тысяча студентов.
"Предлагается создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120. Это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности ВС РФ
", - сказал министр.
Указом президента в 2019 году военные кафедры при вузах были переименованы в ВУЦ. На тот момент в российских вузах было 87 военных кафедр, которые преобразовали в центры. Позднее был создан еще ряд ВУЦ, и по итогам 2021 года число ВУЦ достигло 104.