https://ria.ru/20221130/vuts-1835240819.html

Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов

Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов - РИА Новости, 30.11.2022

Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов

Минобороны РФ предлагает создать еще 16 военных учебных центров (ВУЦ) для студентов, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:51

2022-11-30T12:51

2022-11-30T12:51

безопасность

россия

вооруженные силы рф

сергей шойгу

образование - общество

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ предлагает создать еще 16 военных учебных центров (ВУЦ) для студентов, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии.По его словам, Минобороны приступило к созданию ВУЦ при федеральных государственных вузах в прошлом году совместно с министерством науки и высшего образования. За это время было образовано восемь новых центров, в которых прошли военное обучение уже тысяча студентов."Предлагается создать еще 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120. Это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности ВС РФ", - сказал министр.Указом президента в 2019 году военные кафедры при вузах были переименованы в ВУЦ. На тот момент в российских вузах было 87 военных кафедр, которые преобразовали в центры. Позднее был создан еще ряд ВУЦ, и по итогам 2021 года число ВУЦ достигло 104.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819317143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, образование - общество