В Донецке считают названные потери ВСУ в сто тысяч человек правдивыми
Советник Пушилина Гагин назвал информацию о потерях ВСУ в сто тысяч человек правдивой
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Потери украинских войск в 100 тысяч человек, озвученные главой Еврокомиссии, скорее всего, являются правдивыми, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Украина провела уже не одну волну мобилизации и, естественно, им просто не жалко этого ресурса призывного. Они просто ими затыкают дыры на фронте, действительно бросают безжалостно, не считаясь с потерями. (…) Поэтому цифры вполне адекватные, они могут быть достаточно правдивыми", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Он отметил, что противник не забирает тела своих бойцов с поля боя, "эти тела десятками и сотнями лежат в полях".
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" за события на Украине и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных".
Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых.
Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии - по его словам, такую информацию должен сообщать только Владимир Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.